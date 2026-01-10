Video Luptă contra cronometru în Filipine, după avalanșa de gunoaie: salvatorii au detectat semne de viață

Salvatorii filipinezi au detectat semne de viață în timpul căutărilor persoanelor dispărute, după avalanșa de gunoaie care a ucis patru muncitori la un depozit de deșeuri din centrul Filipinelor.

→ Imaginea 1/4: Un munte uriaș de gunoi s-a prăbușit la o stație de sortare a deșeurilor în Filipine FOTO Profimedia

Autoritățile au anunțat că 12 angajați răniți au fost recuperați din moloz după ce un uriaș morman de gunoi s-a prăbușit joi, 8 ianuarie, la o facilitate de management al deșeurilor din satul Binaliw, în orașul Cebu. Eforturile de salvare vor fi acum extinse, scrie Sky News.

Zeci de salvatori, polițiști, pompieri și echipe de intervenție în caz de dezastre au lucrat în condiții periculoase, căutând printre dărâmături zecile de persoane date dispărute.

Primarul orașului Cebu, Nestor Archival, a declarat că semnele de viață detectate au fost confirmate „în zone specifice, ceea ce necesită continuarea săpăturilor cu mare atenție”.

O macara mai performantă, de 50 de tone, urmează să fie adusă la fața locului, a precizat edilul.

Siguranța echipelor de salvare „rămâne prioritară”, a subliniat acesta, făcând referire la pericolele generate de „resturile instabile și riscurile legate de acetilenă”, care au impus ajustarea perimetrului de securitate și a accesului controlat.

Printre cele patru persoane decedate se numără un inginer și o angajată de la birou. Toți cei care au murit erau angajați ai depozitului de gunoi și ai facilității de management al deșeurilor, care avea un total de 110 salariați, potrivit primarului și poliției.

Inițial, autoritățile au anunțat două decese și 36 de persoane dispărute, însă sâmbătă, primarul Archival a revizuit bilanțul la patru morți, fără a oferi un număr actualizat al celor dispăruți.

Cauza prăbușirii muntelui de gunoi nu este clară. Associated Press, citând un supraviețuitor, a relatat că totul s-a întâmplat instantaneu, fără niciun avertisment, în ciuda vremii relativ bune din acel moment.

Publicația locală Philstar a indicat ploile abundente aduse de taifunul Tino și un cutremur produs anul trecut, care ar fi lăsat solul instabil.

Jaylord Antigua, un angajat de 31 de ani al depozitului, a scăpat cu vânătăi după ce clădirea administrativă în care se afla a fost distrusă de avalanșa de deșeuri, reușind să se târască prin dărâmături spre o lumină, convins că își riscă viața.

Primarul a avertizat că orașul Cebu se confruntă cu probleme în colectarea deșeurilor, în contextul în care depozitele de gunoi din Filipine rămân un risc major pentru siguranță, amintind de tragedia din 2000, când peste 200 de persoane au murit după prăbușirea unui munte de gunoaie în apropiere de Manila.