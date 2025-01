Cât a ajuns să coste Trabantul, „mașina de carton a săracului” și subiect de bancuri. „Când am avut nu l-am prețuit, acum aș vrea două”

Subiect de bancuri în Revoluție și în anii imediat următori, mașinile Trabant au devenit o raritate, ceea ce le face mai scumpe decât au fost oricând.

Produse în fosta Republică Democrată Germană, automobilele Trabant au fost fabricate între ani între 1957 și 1991. La scurt timp după căderea zidului Berlinului, producția a fost oprită din lipsă de cerere.

Mult hulit în acei ani, micul vehicul s-a vândut în fostele țări socialiste. A fost considerat mașina săracului și a populat bancurile vremii. Deși se spunea că sunt fabricate din carton, în realitate materialul utilizat se cheamă duroplast.

Azi, la aproape 35 de ani de când a fost oprită producția, câteva exemplare de Trabant au supraviețuit și în România, prin garajele colecționarilor. Există și grupuri constituite pe internet din fani ai fostei mașini est-germane, iar anunțurile de vânzare și cumpărare încă mai pot fi găsite aici, dar și pe diverse site-uri.

Pe un grup de Facebook dedicat fanilor Trabant, un propietar își vinde mașina cu 6.000 de euro. Mașina are 34 de ani, dar a fost recondiționată. „De vânzare Trabant 601 din 1990 Recondiționat, cu acte la zi! - 6.000 euro”, se menționează în anunțul unde mai apare și numărul de telefon al acestuia.

„Face și 10.000 de euro”

Prețul a fost considerat piperat de unii, dar alții au spus că ar merita chiar mai mult. „Face și 10.000 de euro din partea mea. Munca nu e plătită în România! Tatăl meu a avut trei bucăți de de Wartburg 353”, a scris cineva. „Scump, frate! Dincolo era mai ieftin!”, a glumit altul. „Spor la vânzare. La cum arată nici nu ar trebui scos pe stradă vreodată”, a fost alt comentariu.

„Când am avut un Trabant nu l-am prețuit, iar acum aș mai vrea vreo două”, a scris un internaut. „Săptămâna trecută am venit de la Tg Mureș era un traby in fața mea mergea lejer cu o sută pe autostradă”, a fost un comentariu la alt anunț.

„Se putea ridica de către 6-8 flăcai și muta. Pățea un vecin frecvent. Glume de Berceni. Altfel era un automobil cu care îți făceai treaba”, a spus cineva. „Eu m-am rãsturnat cu ea si a rámas intreagã fãrã crãpãturi”, a povestit un internaut.

"Atât au putut produce comuniștii germani”

Există însă și postări și comentarii critice la adresa acestor mașini.

„Atât au putut să producă comuniștii germani în timp ce frații lor din Germania Federală produceau BMW, Mercedes, Porsche, Opel și alte vehicule la care le puteai spune mașini! Trabantul era un avorton, nu mașină!”, a fost o postare mai critică.

„Era rușinea industriei auto. Mașina săracului. Motor de motocicletă. Era mai lung fumul la tobă decât mașina”, a adăugat cineva.

Unii mai glumeți și-au amintit vechile glume despre Trabant. „Pe vremuri glumeam pe seama lor: știți câți metri are Trabantul? 7 metri cu tot cu fum! De ce nu are centuri de siguranță? Ca să nu creadă lumea că ți-ai luat rucsac”, a scris un internaut.

„Era cea mai lungă mașină, limuzina săracului. Doi metri ea și 5 metri fumul”, l-a completat altul. „Îmi aduce aminte de Mr. Bean cu mașina aia albastră cu 3 roți!”, s-a distrat altcineva.

Pe aceleași grupuri dedicate fanilor mașinilor Trabant apar și alte anunțuri. Prețurile încep de la 1.000 de euro, dar pot să depășească 15.000.