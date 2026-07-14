Au lăsat Germania pentru a face pâine cu varză murată, nuci și iaurt în România. Cum au transformat doi frați o glumă într-o brutărie de succes

Doi frați crescuți în Germania au venit în România convinși că aici lipsea pâinea de calitate. Au deschis o brutărie artizanală în Sibiu, unde toate sortimentele sunt preparate după rețete originale, de la pâinea cu varză murată la cea cu nuci și iaurt.

Noah și Julius Fabini sunt frații care au transformat o glumă într-o afacere de familie. Sub sloganul „Făină, apă, sare și timp din belșug”, cei doi au deschis Korn Atelier, în Piața Cibin nr. 5 din Sibiu, unde pregătesc zilnic pâine cu maia și produse de patiserie realizate după principiul dospirii lente, scrie turnul sfatului.

Ideea brutăriei s-a născut în urmă cu patru ani, după o discuție purtată între cei doi frați.

„Eu sunt de mai multă vreme în România. Fratele meu a venit în vizită aici și spunea că lipsea pâinea bună, din perspectiva noastră nemțească. Și atunci i-am zis lui Noah: «De ce nu deschizi o brutărie?» – în glumă, bineînțeles. Dar el a luat-o în serios, iar patru ani mai târziu suntem aici și am deschis o brutărie”, povestește Julius Fabini.

→ Imaginea 1/13: Pâine artizanală făcută de cei doi frați Foto: FB/arhivă personală

Părinții celor doi sunt sași, iar bunicii lor locuiesc în Sibiu. Julius, în vârstă de 28 de ani, s-a mutat în România în 2019 și a deschis o pensiune într-un sat din Valea Hârtibaciului. Fratele său, Noah, de 21 de ani, a venit special la Sibiu pentru a deschide brutăria.

Noah a absolvit școala de brutari din Germania și a lucrat timp de trei ani într-o brutărie.

„Facem pâine de calitate, făcută cu meșteșug sincer. Toate produsele care nu sunt dulci le facem doar cu maia. Noah este foarte priceput, a făcut școala profesională de brutar și a lucrat trei ani într-o brutărie. Când a ajuns acasă, a continuat munca, a făcut produse și a experimentat foarte mult”, spune Julius.

Rețete pe care nu le găsești nici în Germania

„Majoritatea rețetelor sunt ale lui Noah. Sunt rețete originale, inspirate din diferite surse. Avem multe pâini care nu există nici în Germania, nici în România, cum e pâinea cu varză murată sau pâinea cu mălai”, explică Julius.

Pentru a-i ajuta pe clienți să descopere sortimentul preferat, la intrarea în brutăria Korn Atelier sunt oferite mostre din pâinile pregătite în fiecare zi.

Pe lângă pâine, brutăria produce și o gamă variată de produse de patiserie, de la croissante cu migdale și ciocolată până la pain au chocolat și covrigi.

Totul este făcut cu ingrediente locale

Unul dintre principiile brutăriei este folosirea ingredientelor din zonă. Cei doi colaborează cu o moară din Roșia de Secaș și cu fermieri locali, evitând importurile.

Potrivit acestora, preferințele diferă în funcție de clienți.

„Pentru nemții din Sibiu, pentru că ne vin foarte mulți din comunitatea săsească, cea mai vândută pâine este Frankenlaib, preparată dintr-un amestec generos de făină integrală de secară și făină de grâu. La români e mai diversificat, pâinea cu mălai merge foarte bine, la fel pâinea cu nuci și iaurt”, spun frații Fabini, pentru publicația citată.

Brutăria este deschisă de marți până sâmbătă, între orele 08.00 și 14.00. Lunea este dedicată pregătirii aluatului, deoarece toate produsele sunt dospite timp de 24 de ore.