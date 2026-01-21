Video O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii

O brutărie din regiunea Moscova, al cărei proprietar i-a cerut direct ajutor lui Putin în cadrul unei emisiuni, s-ar putea închide în curând, după ce o reclamă cu însuși liderul de la Kremlin nu a reușit să salveze afacerea.

Brutăria Mashenka din Liuberțî, regiunea Moscova, se va închide în aprilie sau mai. Proprietarul, Denis Maksimov, a devenit cunoscut după ce s-a plâns lui Putin despre creșterea taxelor în cadrul emisiunii „Linia Directă”, scrie Diaog.ua.

La acel moment, povestea părea aproape de basm, potrivit presei ruse: Putin l-a ascultat pe antreprenor, i-a promis sprijin, a acceptat produsele de patiserie drept cadou și chiar a primit un coș cu pâine și plăcinte. Kremlinul a făcut chiar pasul rar de a înregistra un videoclip promoțional cu Putin.

În loc de ajutor a primit taxe și pierderi

Maksimov a explicat valul scurt de clienți după emisiune nu a rezolvat situația. Problema principală este reforma fiscală, care a eliminat sistemul de impozitare prin patent, folosit de micile afaceri.

Acum, brutăria va trebui să plătească impozit pe venit, TVA și să suporte costuri suplimentare de contabilitate. Acestea s-au dovedit decisive pentru o afacere mică.

„Niciodată nu am primit beneficiul promis”, a recunoscut antreprenorul.

O icoană, vin și o brutărie închisă

În cadrul „Liniei Directe”, Putin i-a oferit proprietarului brutăriei o gustare. Ulterior, a primit un coș cadou cu pâine și plăcinte, a gustat din produse și l-a felicitat pe antreprenor. În schimb, omul de afaceri a primit o icoană și o sticlă de vin.

Dar, la o lună după eveniment, nici icoana, nici vinul nu au înlocuit sprijinul economic real. Proprietarul Mashenka vorbește deja despre închiderea inevitabilă a afacerii.