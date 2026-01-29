Românul brutar care a ajuns cioban în Spania și a câștigat de cinci ori mai mult. Acum are propria afacere: „Tot ce vindem este proaspăt”

Plecat din România la 20 de ani din cauza salariului mic, Gregori a ajuns în Spania ca păstor, unde a câștigat de cinci ori mai mult. Astăzi, conduce o brutărie artizanală în regiunea La Rioja.

A lucrat ca cioban la o stână și, spre surprinderea lui, a început să câștige de cinci ori mai mult decât în țară. Munca era grea, dar îi oferea stabilitate financiară. „Un prieten mi-a spus că aici, ca păstor, aș putea câștiga de cinci ori mai mult . Așa că nu m-am gândit de două ori și am venit în La Rioja”, a povestit românul.

După doi ani, însă, Gregori a reușit să revină la marea lui pasiune: brutăria. S-a angajat într-o mică brutărie artizanală din orașul Arnedo, unde a muncit timp de 16 ani. A învățat fiecare etapă a meseriei, de la frământarea aluatului până la coacerea pâinii și a dulciurilor, scrie cope.

În urmă cu aproximativ doi ani, brutăria, cu o istorie de peste 70 de ani, s-a închis, iar pentru Gregori nu a fost deloc un moment ușor. Dar nu a renunțat și, un an mai târziu, și-a deschis în La Rioja propria afacere.

În prezent, este patronul unei brutării mici din La Rioja. Pentru a-și susține afacerea, lucrează și cu jumătate de normă la o altă companie, iar seara pregătește aluatul pentru ziua următoare.

„Soția mea deschide dimineața și servește clienții. Eu merg la o fabrică de încălțăminte pentru două ore , iar după-amiaza încep să fac aluatul pentru a doua zi. Clienții s-au întors repede. Mulți sunt clienți fideli ai La Felisa care, în momentul în care trec pragul noii brutării, recunosc aroma. Se emoționează când oamenii îi spun că miroase la fel ca înainte. E ca și cum acea magie nu s-ar fi pierdut complet”, a povestit acesta.

În brutărie tot ce se vinde este proaspăt. „Avem o afacere mică. Nu știm dacă va funcționa sau nu. Când am deschis, ne-am asumat un risc mare. De aceea lucrez și într-o altă companie, cu jumătate de normă, iar seara pregătesc aluatul pentru ziua următoare. Ceea ce producem nu rămâne mai multe zile în brutărie, tot ce vindem este proaspăt”, a declarat Gregori pentru publicația Cope.