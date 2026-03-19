search
Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Theodor Stolojan, la „Interviurile Adevărul” - Cum poate Guvernul să stăvilească șocul scumpirii carburanților

Pâinea s-ar putea scumpi până la finalul lunii. Măsura are legătură cu prețul carburanților

0
0
Publicat:

Preţul pâinii şi al produselor de panificaţie din România este posibil să crească până la finalul acestei luni, cu până la 10%, pe fondul scumpirii carburanţilor şi a lipsei de măsuri guvernamentale pentru protejarea industriei alimentare.

Pâinea s-ar putea scumpi în perioada următoare FOTO: Adevărul
Pâinea s-ar putea scumpi în perioada următoare FOTO: Adevărul

"Se pare că da (să ne aşteptăm la scumpirea pâinii şi a produselor de panificaţie n.r.), pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară şi este foarte grav ceea ce se întâmplă. Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetăţeanului. Noi avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preţ de cost şi atunci nu putem susţine treaba aceasta mult timp. Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut şi foarte curând o să trebuiască să ieşim să facem ce trebuie, adică să ne punem de acord. Până la sfârşitul lunii, cred, maxim", a precizat Aurel Popescu, preşedintele organizaţiei patronale Rompan, scrie Agerpres.

Potrivit liderului patronatului din industria morăritului şi panificaţiei, scumpirea pâinii este posibilă cu un procent de "o cifră", însă mărirea ar putea fi şi mai mare dacă se va ajunge ca litrul de motorină să se vândă cu preţuri în intervalul de 12-15 lei.

"În momentul de faţă cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează ce se spune, că e 12 - 15 lei litrul de motorină, se schimbă datele problemei şi nu vreau să arunc în aer nu ştiu ce", a menţionat Aurel Popescu.

Pentru a limita impactul asupra consumatorilor, Rompan a propus Guvernului mai multe măsuri, printre care reducerea accizelor şi a TVA pentru combustibil, accesul industriei alimentare la energie la preţ de producător şi acordarea de scheme de sprijin similare celor destinate altor sectoare.

"Este foarte simplu. Noi i-am propus Guvernului trei modalităţi: unu să reducă acciza şi taxa pe valoarea adăugată pentru combustibil şi se întâmpla la toată lumea şi era toată lumea cât de cât liniştită. A doua variantă, să fim cu furnizori care sunt şi producători de energie, cum este Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi de gaze, cum e Romgazul. Şi atunci, dacă am avea preţul de producător, poate reuşim să ţinem pe loc şi preţurile la alimente. Şi a treia variantă, este clar că trebuie redus preţul la pompă şi aşa cum se dau tichete pentru agricultori, cum se dau pentru transportatori, se pot da şi pentru industria alimentară", a mai detaliat preşedintele Rompan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
digi24.ro
image
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României
stirileprotv.ro
image
Doru Bușcu mitraliază coaliția! ”Sunt inconștienți! Ar trebui să avem în Codul Penal SUBMINAREA economiei”
gandul.ro
image
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
mediafax.ro
image
România a ajuns un paradis pentru imigranți. Cât a crescut numărul lucrătorilor străini în numai câțiva ani. Date oficiale
fanatik.ro
image
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
libertatea.ro
image
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Momentul în care 3 persoane din Teleorman au fost spulberate intenţionat de un şofer. Un bărbat este în comă
observatornews.ro
image
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu plăteşti impozitul până la 31 martie. Când eşti penalizat pentru neplata taxelor
playtech.ro
image
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Un român și-a invitat socrii bogați la restaurant și a trimis hoțul acasă. Apoi, a început să plângă. Ce pedeapsă a primit
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Un avion a aterizat de urgență în București! Clipe de panică printre pasageri
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Apar noi detalii din relația Andreei Popescu cu Rareș Cojoc. Cei doi nu au întreținut relații intime timp de 1 an: Am trăit ca frații în aceeași casă
romaniatv.net
image
Acord în coaliția de guvernare privind bugetul pe 2026! Bolojan anunță că pachetul social al PSD intră în buget. Se reiau dezbaterile
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu dezvăluie cea mai „inteligentă” tactică de furt. Așa i-au luat ceasul de 2 milioane de euro chiar de la mână: „S-a întâmplat în câteva secunde” VIDEO
actualitate.net
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
click.ro
image
Codin Maticiuc, emoționat de o întrebare pe care i-a adresat-o Ilinca, mezina familiei. L-a lăsat fără cuvinte
click.ro
image
Mănăstirea în care își găsește liniștea Daniel Buzdugan. Este singurul locaș ortodox din România în care femeilor le este interzis să meargă
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
image 686 png
Primele obiecte din fier nu erau de pe Pământ: adevărul istoric
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce salariu a cerut David Pușcaș la angajare. Cât plătește chirie pentru garsoniera în care locuiește: „TikTok-ul mă ține în viață”
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Când este durerea de spate semn de cancer