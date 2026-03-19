Pâinea s-ar putea scumpi până la finalul lunii. Măsura are legătură cu prețul carburanților

Preţul pâinii şi al produselor de panificaţie din România este posibil să crească până la finalul acestei luni, cu până la 10%, pe fondul scumpirii carburanţilor şi a lipsei de măsuri guvernamentale pentru protejarea industriei alimentare.

"Se pare că da (să ne aşteptăm la scumpirea pâinii şi a produselor de panificaţie n.r.), pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară şi este foarte grav ceea ce se întâmplă. Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetăţeanului. Noi avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preţ de cost şi atunci nu putem susţine treaba aceasta mult timp. Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut şi foarte curând o să trebuiască să ieşim să facem ce trebuie, adică să ne punem de acord. Până la sfârşitul lunii, cred, maxim", a precizat Aurel Popescu, preşedintele organizaţiei patronale Rompan, scrie Agerpres.

Potrivit liderului patronatului din industria morăritului şi panificaţiei, scumpirea pâinii este posibilă cu un procent de "o cifră", însă mărirea ar putea fi şi mai mare dacă se va ajunge ca litrul de motorină să se vândă cu preţuri în intervalul de 12-15 lei.

"În momentul de faţă cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează ce se spune, că e 12 - 15 lei litrul de motorină, se schimbă datele problemei şi nu vreau să arunc în aer nu ştiu ce", a menţionat Aurel Popescu.

Pentru a limita impactul asupra consumatorilor, Rompan a propus Guvernului mai multe măsuri, printre care reducerea accizelor şi a TVA pentru combustibil, accesul industriei alimentare la energie la preţ de producător şi acordarea de scheme de sprijin similare celor destinate altor sectoare.

"Este foarte simplu. Noi i-am propus Guvernului trei modalităţi: unu să reducă acciza şi taxa pe valoarea adăugată pentru combustibil şi se întâmpla la toată lumea şi era toată lumea cât de cât liniştită. A doua variantă, să fim cu furnizori care sunt şi producători de energie, cum este Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi de gaze, cum e Romgazul. Şi atunci, dacă am avea preţul de producător, poate reuşim să ţinem pe loc şi preţurile la alimente. Şi a treia variantă, este clar că trebuie redus preţul la pompă şi aşa cum se dau tichete pentru agricultori, cum se dau pentru transportatori, se pot da şi pentru industria alimentară", a mai detaliat preşedintele Rompan.