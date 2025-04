Care este cea mai bună reţetă de pască fără aluat: are peste 5 milioane de vizualizări pe Youtube. „Am primit-o de la una dintre vecinele mele”

Pentru că de pe masa de Paşte nu poate lipsi tradiţionala pască, pentru cei care nu se pricep foarte bine la a prepara aluat de cozonac sau nu au timpul necesar, Jamila oferă o reţetă simplă, rapidă şi cel puţin la fel de gustoasă.

Paştele este, cel puţin pentru noi, românii, un prilej de a ne reuni cu familia şi a celebra cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului, iar de pe masa tradiţională nu lipsesc niciodată ouăle vopsite, friptura de miel, cozonaul şi pasca.

Jamila Cuisine, poate cel mai popular vlogger culinar din România, a prezentat pentru urmăritorii săi o reţetă extrem de simplă şi rapidă pentru pască fără aluat, pe care a încercat-o în urmă cu mai bine de 10 ani şi pe care, de atunci, o face mereu.

„Reţeta de pască fără aluat cu brânză dulce şi stafide este una care a făcut furori de prima dată când am făcut-o, acum mai bine de zece ani. Reţeta am primit-o de la una dintre vecinele mele. Mi-a adus-o scrisă pe o foie de hârtie şi mi-a zis s-o încerc pentru că este minunată. Eram la început cu reţetele mele, iar vecina, tanti Gela, ştia că eu fac reţete video şi a vrut neapărat să-mi ofere această reţetă”, a povestit ea cum a aflat despre această modalitate de a prepara pasca.

Deşi a fost sceptică la început, după ce a încercat-o şi apoi a primit numeroase feedback-uri pozitive de la următiroeii săi, Jamila spune că a îmbunătăţit-o şi că pasca preparată astfel a devenit desertul preferat de Paşte în familia ei.

„Sincer, la început n-am crezut prea mult în reţeta asta. Eu crescusem cu pasca cu aluat de cozonac a mamei mele. Pentru mine aceea era singura variantă pe care o ştiam, pentru că mama o făcea în fiecare an de Paşte. Frământa aluatul de cozonac şi făcea măcar o pască cu umplutură delicioasă de brânză cu stafide şi cu aluat pufos de cozonac.

De când am făcut prima dată reţetă de pasca fără aluat cu brânză dulce şi stafide a fost desertul preferat de Paşte în fiecare an. Atât de bine a fost primită încât acum are peste 5 milioane de vizualizări pe Youtube. Şi vorbim de Youtube unde este foarte greu să ajungi la un asemenea număr în mod organic. În fiecare an gospodinele din România o încearcă de Paşte şi în fiecare an e cea mai iubita prăjitura pascală. Anul acesta am vrut să refac reţeta video veche şi s-o aduc în actualitate. I-am făcut mici modificări şi am refilmat-o pentru că voi să o puteţi încerca pentru Paştele acesta. Era nevoie de un clip nou şi era păcat să nu-l filmez, mai ales că reţeta e atât de bună. Este şi una dintre cele mai simple reţete de pască şi e foarte gustoasă”, a spus Jamila pe contul său de social media.

Ingrediente

* 1 kg brânză dulce de vacă

* 400 g smântână

* 200 g zahăr

* 200 g stafide

* 100 g făină

* 100 g unt topit şi răcit

* 100 g gris

* 6 ouă

* 2 linguri esenţă de vanilie

* 1 lingura esenţă de lămâie

* puţină sare

Mod de preparare

Brânza dulce, de vacă, care trebuie să fie cât mai cremoasă, dar nu apoasă, pentru ca pasca să se lege, se amestecă mai întâi cu smântâna şi apoi cu zahăr cât mai fin sau pudră sau îndulcitor, după preferinţă. Se încorporează cele şase ouă, folosind un tel sau mixerul, untul topit şi se adaugă esenţa de vanilie şi lămâie, pentru aromă, şi puţină sare.

După ce se amestecă bine, se adaugă făina şi grisul şi se amestecă din nou foarte bine înainte de a adăuga stafidele. Cei cărora nu le plac stafidele le pot înlocui cu merişoare sau fulgi de ciocolată.

Compoziţia rezultată se pune într-o tavă rotundă, tapetată cu hârtie de copt şi pe margini, se nivelează frumos şi se bagă în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 60-70 de minute, până când pasca este frumos rumenită şi bine întărită.

Când se răceşte la temperatura camerei, se pune în frigider, pentru a putea fi tăiată uşor.