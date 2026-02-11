search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Atenție la „emailurile false în numele OSIM”: DNSC avertizează asupra unei noi fraude

Publicat:

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor emailuri frauduloase care circulă în numele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). Escrocii solicită plata unei taxe de menţinere a mărcii, folosind ameninţări și documente false pentru a părea legitimi.

DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin email FOTO: Shutterstock
DNSC avertizează asupra unei noi fraude prin email FOTO: Shutterstock

Emailuri frauduloase care induc panică Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că au fost semnalate emailuri false transmise în numele OSIM, prin care destinatarii sunt somați să achite urgent o „taxă de înregistrare / menţinere a mărcii”, sub ameninţarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deţinute.

„AVERTIZARE: Emailuri frauduloase în numele OSIM! Au fost semnalate email-uri frauduloase transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), prin care destinatarii sunt informaţi că trebuie să achite urgent o «taxă de înregistrare / menţinere a mărcii», sub ameninţarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deţinute”, se arată într-un mesaj publicat miercuri pe pagina de Facebook a DNSC.

Specialiștii avertizează că aceste mesaje folosesc un limbaj alarmist, cu expresii precum „termen limită” și „drepturi pierdute”, și invocă documente sau referințe false pentru a părea oficiale. Plata este solicitată într-un cont IBAN aparținând unor bănci din Polonia, fără legătură cu procedurile oficiale OSIM. Datele de contact și expeditorul nu corespund canalelor instituționale.

„Important: OSIM nu solicită plata taxelor prin emailuri nesolicitate şi nu indică conturi bancare externe pentru astfel de plăţi”, subliniază specialiștii.

Cum să te protejezi de fraude 

DNSC recomandă:

  • Nu efectuaţi plăţi pe baza unor emailuri alarmiste.
  • Verificaţi informaţiile exclusiv pe site-ul oficial OSIM sau prin canalele instituţionale.
  • Nu accesaţi linkuri și nu deschideţi atașamente din mesaje suspecte.
  • Verificaţi cu atenţie expeditorul (domeniu, adrese de contact, formulări).
  • Raportaţi tentativele de fraudă apelând 1911 sau completând formularul de la pnrisc.dnsc.ro.
  • Păstraţi dovezile (email, antete, IBAN) pentru eventuale investigații”.

Atenţie: presiunea timpului şi ameninţările sunt semne clasice de phishing. Verificaţi şi plătiţi doar prin proceduri oficiale”, atenționează DNSC.

