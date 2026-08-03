 „Nu are nicio legătură cu realitatea”. Bolojan, nevoit să răspundă la o întrebare despre teoria conspirației cu „apa oprită de germani și austrieci” | adevarul.ro
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Video „Nu are nicio legătură cu realitatea”. Bolojan, nevoit să răspundă la o întrebare despre teoria conspirației cu „apa oprită de germani și austrieci”

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Mai multe teorii ale conspirației apărute în ultimele zile în spațiul online susțin că debitul scăzut al Dunării ar fi fost provocat de alte state care ar reține apa în lacurile de acumulare.

debit scazut dunare
Conspiraționiștii dau vina pe străini FOTO Inquam Photos / George Călin

În ultimele zile, pe rețelele sociale au circulat mai multe teorii care încearcă să explice scăderea debitului Dunării prin alte cauze decât seceta.

Una dintre acestea a fost lansată de fostul șef al Poliției Brăila, Cătălin Chivu, într-un videoclip publicat pe Facebook, unde susține că fluviul nu este afectat de condițiile climatice, ci pentru că statele din amonte ar reține apa în propriile lacuri de acumulare. În același videoclip sunt invocate și alte explicații fără dovezi, precum dragarea excesivă a Canalului Bîstroe sau consumul ridicat de apă de către inteligența artificială.

În înregistrare, fostul șef al Poliției Brăila afirmă că „băieții deștepți” din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia și alte state ar umple lacurile de acumulare înainte ca apa să ajungă în România, susținând că acesta ar fi motivul pentru care debitul Dunării este atât de scăzut.

Pe TikTok, un alt utilizator sugerează că totul ar fi o manipulare a autorităților române, din cauză că, susține el, în ultimele zile „a plouat torențial aproape în toată țara”.

„Unul dintre reactoarele de la centrala nucleară Cernavodă a fost oprit și există posibilitatea să fie oprit și cel de-al doilea. Ca să nu rămână fără curent la orele de vârf, România importă curent de la țările vecine. Spuneți și voi de ce credeți că s-a ajuns aici, în condițiile în care a plouat torențial aproape în toată țara în ultimele zile”, a spus utilizatorul.

Sursa Tiktok / Lucian Popa

Reacția premierului Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a dezmințit luni astfel de teorii, afirmând că nu au „nicio legătură cu realitatea”.

Întrebat de un jurnalist dacă este posibil ca nivelul scăzut al Dunării să fie cauzat de faptul că statele traversate de fluviu și-ar fi făcut stocuri de apă în lacurile de acumulare, Ilie Bolojan a respins categoric această ipoteză.

„Cred că astfel de scenarii n-au nicio legătură cu realitatea și cred că ați mai văzut apa care dispărea din marile lacuri de acumulare din România, mă gândesc la Vidraru, sau alte lacuri. Acest tip de teorii nu au nicio legătură cu realitatea. Din păcate putem vedea tot ce s-a întâmplat în materie de precipitații în bazinul hidrografic al Dunării și sunt niște realități pe care nimeni nu le poate contesta”, a declarat premierul.

Măsuri similare în Ungaria

România nu este singura țară din regiune care ia măsuri în contextul crizei energetice. Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat, de asemenea, un pachet de măsuri excepționale pentru reducerea consumului de energie, după ce scăderea nivelului Dunării a afectat puternic activitatea centralei nucleare de la Paks.

Centrala nucleară de la Paks, cu o capacitate instalată de 2 gigawați și patru reactoare de fabricație rusească, funcționează în prezent la puțin peste 10% din capacitate, deoarece apa Dunării, folosită pentru răcirea reactoarelor, a ajuns la un nivel minim istoric. Autoritățile ungare estimează că fluviul va continua să scadă și în zilele următoare.

Similar cu apelul lansat de Ilie Bolojan, premierul ungar a făcut apel la companii, instituții publice, administrații locale și populație să reducă sau să reprogrameze consumul de electricitate, în special în intervalul 17:00 – 22:00, când cererea este cea mai ridicată.

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