Asociația FREE lansează un raport de responsabilitate pentru creșterea puilor de carne: Evitarea rezistenței la antibiotice, un factor important pentru sănătate

Asociația Freedom and Respect for Every Earthling, organizația non-profit dedicată bunăstării animalelor, a lansat un raport de responsabilitate, atât în română, cât și în engleză, care abordează probleme critice din industria puilor crescuți pentru carne.

Raportul, bazat pe rezultate științifice și recomandări ale experților, evidențiază preocupările urgente și oferă soluții practice pentru un viitor mai etic. Acesta cuprinde detalii despre Angajamentul European pentru Pui, dar și despre producătorii din România, care îndeplinesc standardele minime de bunăstare pentru unele dintre produsele acestora.

În prezent, industria de pui de carne este o componentă vitală a producției globale de alimente, furnizând o sursă semnificativă de proteine. Cu toate acestea, industria se confruntă cu mai multe provocări etice. Raportul de responsabilitate al Asociației F.R.E.E. recunoaște aceste probleme și subliniază importanța abordării acestora în mod proactiv.

Raportul de responsabilitate

Raportul se bazează pe dovezi științifice, obținute prin colaborare cu experți și accentuează necesitatea următoarelor aspecte:

Standarde mai ridicate de bunăstare: Încurajează adoptarea standardelor mai ridicate de bunăstare pentru puii de carne, pentru a se asigura că aceștia sunt tratați mai etic pe tot parcursul ciclului lor de viață.

Selecția genetică: O evaluare atentă a practicilor de împerechere pentru a aborda preocupările legate de sănătate asociate creșterii rapide.

Transparență și responsabilitate: Încurajează transparența în cadrul industriei și responsabilizarea părților implicate pentru practicile lor.

De asemenea, conform unui raport recent al Alianței Open Wing și organizației neguvernmentale The Humane League, nu numai sănătatea și bunăstarea puilor este afectată de rasele cu creștere rapidă, ci și sănătatea umană și cea a mediului:

Cum este afectată sănătatea umană

● Utilizarea excesivă a antibioticelor în producția de păsări este principala cauză a apariției rezistenței la bacterii

● Rasele cu creștere mai rapidă utilizează de 3 până la 5 ori mai multe antibiotice decât rasele cu creștere mai lentă, inclusiv de peste 6 ori mai multe antibiotice de importanță critică.

Cum este afectat mediul

● Ratele reduse de mortalitate la păsările cu creștere mai lentă au ca rezultat emisii mai scăzute

● Trecerea de la asomarea în baie de apă la asomarea în atmosferă controlată (CAS) ar economisi aproape 450 de milioane de litri de apă numai în SUA.

Angajamentul European pentru Pui

Aproape 400 de companii și-au asumat la nivel european că vor renunța la puii care aparțin raselor cu creștere rapidă prin asumarea Angajamentului European pentru Pui. La nivel global, peste 600 de companii și-au asumat că vor renunța la furnizarea de pui care aparțin raselor cu creștere rapidă ținuți în condiții cu un nivel de bunăstare scăzut. Raportul vine într-un moment în care consumatorii și actorii din industrie sunt tot mai preocupați de bunăstarea și durabilitatea producției de pui de carne. Organizația îi cheamă pe toți actorii, inclusiv retailerii, producătorii, reglementatorii și consumatorii, să lucreze în colaborare pentru soluționarea acestor provocări.

„Raportul nostru de responsabilitate este un apel la acțiune pentru o industrie de pui de carne mai etică și mai sustenabilă. Prin încorporarea recomandărilor bazate pe știință și promovarea cooperării, putem face pași importanți în îmbunătățirea bunăstării puilor crescuți pentru carne. De asemenea, aceste recomandări pot reduce impactul negativ pe care îl are industria asupra mediului prin reducerea mortalității puilor. Scăderea mortalității puilor și a riscurilor de sănătate de care suferă aceștia ar trebui să fie prioritare pentru producători și comercianți”, Daniel Ioniță, Președintele Asociației F.R.E.E.

Soluțiile abordate în raport și în Angajamentul European pentru Pui nu sunt doar mai etice, dar și viabile din punct de vedere economic. Cu cât puii trăiesc în condiții mai ridicate de bunăstare și aparțin raselor cu riscuri la mai puține boli, cu atât mortalitatea acestora este mai scăzută. Spre exemplu, producătorul norvegian Norsk Kylling care a făcut tranziția către puii cu creștere lentă, a descoperit că mortalitatea zilnică a puilor care aparțin unei rase cu creștere lentă este cu 39% mai mică în comparație cu cea raportată a puilor cu creștere rapidă.

De asemenea, studiile arată că rasele de creștere rapidă supun puii la riscuri mai mari privind diverse afecțiuni. Tranziția de la rase cu creștere rapidă la cele cu creștere lentă pot diminua aceste riscuri. Spre exemplu, Norsk Kylling a descoperit că în urma tranziției către rase de pui cu creștere lentă, cazurile de ascită au scăzut cu 80%. Prin eforturile combinate ale producătorului de a îmbunătăți bunăstarea și sustenabilitatea, Norsk Kylling crește acum cu 3 milioane de păsări mai puțin în fiecare an, dar produce aceeași cantitate de carne.

În raport, sunt prezentați 5 producători al căror produse îndeplinesc condițiile Angajamentului European Pentru Pui, printre care și Safir care susține următoarele:

„Carnea de pui provenită de la păsările cu creștere lentă este insuficient promovată. Consumatorii trebuie să știe că o carne de pui cu un aspect și un gust natural provine de la păsările crescute într-un mediu unde se pune accent pe bunăstarea acestora. Puiul «Zdravăn Moldovenesc» este crescut cu acces la padocuri exterioare, în fermele Familia Safir, aflate în apropierea pădurii și este hrănit zilnic cu mâna, în mod tradițional, de către oamenii din zonă. Aerul curat și hrana naturală a puilor noștri contribuie semnificativ la calitatea și la gustul cărnii. De asemenea, tot datorită acestor factori, culoarea cărnii de pui este alb-rozie, ca cea a puilor crescuți odinioară de către bunicii noștri. «Zdravăn Moldovenesc» respectă toate standardele certificate de Beter Leven 1*”, susține producătorul Safir.

Asociația F.R.E.E. invită părțile interesate să citească raportul integral pe site-ul lor și să se alăture discuției cu privire la viitorul industriei de pui crescuți pentru carne.

Asociația Freedom and Respect for Every Earthling

Asociația F.R.E.E. este o organizație non-profit respectată, dedicată promovării bunăstării animalelor, care are ca scop principal implicarea în proiecte, atât pentru creșterea bunăstării animalelor, cât și pentru protecția mediului. Aceasta promovează studii științifice, furnizează resurse educaționale și militează pentru practici responsabile în industria zootehnică.

Mai multe detalii pe site-ul https://freeanimals.ro/.

* Beter Leven este un program olandez care se concentrează pe îmbunătățirea bunăstării animalelor de fermă, inclusiv a puilor de găină. Programul are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de creștere și tratament a animalelor. Pentru pui, acest program implică oferirea de spațiu suplimentar, condiții de creștere mai bune și standarde ridicate privind tratarea animalelor. Acest tip de inițiativă are ca scop promovarea practicilor agricole mai etice și responsabile în ceea ce privește tratamentul animalelor.