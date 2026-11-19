Integramele sunt o provocare pentru cei care vor să-și pună la încercare vocabularul, cultura generală și atenția la detalii. Pe platforma Adevărul, cititorii pot rezolva direct pe telefon, tabletă sau computer o integramă nouă, în formatul cunoscut din ziare: definițiile sunt așezate în careu, iar săgețile indică direcția în care trebuie completate răspunsurile.

Integramele sunt disponibile pe platforma Jocurile Adevărul Foto: Adevărul

Ce sunt integramele și cum se rezolvă

Integrama este un joc de cuvinte în care trebuie să găsești răspunsurile la o serie de definiții și să completezi cu ele căsuțele dintr-un careu. Fiecare cerință oferă un indiciu, iar săgeata asociată arată direcția în care trebuie scris cuvântul: pe orizontală sau pe verticală.

Spre deosebire de un simplu exercițiu de vocabular, rezolvarea unei integrame presupune să fii atent și la numărul de căsuțe disponibile, dar și la literele care se intersectează cu alte răspunsuri. Un cuvânt completat corect poate oferi indicii importante pentru descoperirea celor din jur.

Definițiile pot face trimitere la noțiuni de cultură generală, geografie, istorie, literatură sau limbajul de zi cu zi. Unele răspunsuri sunt evidente, în timp ce altele cer puțină documentare din memoria personală și mai multă atenție la formularea indiciilor.

Cum poți rezolva mai ușor o integramă

Dacă nu ai multă experiență cu acest tip de joc, este util să începi cu definițiile la care știi răspunsul fără să stai prea mult pe gânduri. Cuvintele scurte sau cele pentru care ai deja o variantă clară pot fi un bun punct de plecare.

Apoi, poți reveni la definițiile mai dificile. Literele obținute din răspunsurile deja completate te pot ajuta să identifici cuvântul potrivit. Numărul de căsuțe este, la rândul lui, un indiciu important: îți arată cât de lung trebuie să fie răspunsul.

Nu este nevoie să completezi careul într-o anumită ordine. Poți trece peste o definiție care îți dă bătăi de cap și să revii la ea după ce ai descoperit alte cuvinte. Uneori, o singură literă obținută la intersecția a două răspunsuri poate clarifica întregul indiciu.

Cum poți juca integrame pe platforma adevărul.ro

Integramele sunt disponibile pe platforma Jocurile Adevărul și pot fi rezolvate direct în browser, fără să fie nevoie să instalezi o aplicație. Cititorii pot accesa jocul de pe telefon, tabletă sau computer.

O nouă ediție de jocuri este disponibilă în fiecare dimineață, iar cei care vor să continue provocarea pot consulta și arhiva. Pe platformă sunt disponibile și alte jocuri, precum Sudoku, rebus, quizuri de cultură generală sau provocări de vocabular.

Integramele pot fi accesate pe <a href="https://jocuri.adevarul.ro/integrame?v=standard">platforma Jocurile Adevărul</a>.