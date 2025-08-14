Amenzi de până la 100.000 de lei pentru orice construcții fără autorizație în curți și grădini

Orice construcție fără autorizație, de la garaje la depozite, poate fi sancționată acum cu amenzi majore, de până la 100.000 de lei.

Românii care ridică garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe fără autorizație de la primărie riscă amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege privind reforma administrației publice locale, aflat acum în dezbatere publică.

Până acum, construirea de garaje, garduri sau alte anexe era considerată de autoritățile locale o abatere minoră, iar sancțiunile erau mai mult simbolice. Proiectul de lege propune însă sancțiuni drastice pentru aceste situații. Astfel, situațiile în care se construiesc astfel de anexe vor fi amendate cu sume care pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 100.000 de lei, se arată în document, relatează Digi24.

Practic, orice construcție fără autorizație, oricât de mică, poate fi sancționată cu amenzi foarte mari. Diferența între suma minimă și cea maximă are rolul de a le permite autorităților locale să evalueze gravitatea fiecărei situații, inclusiv în cazul caselor, blocurilor sau clădirilor mari ridicate fără avizele necesare.

Reguli și sancțiuni pentru situații specifice

În situațiile în care există autorizație de construire, dar aceasta nu este respectată, amenzile propuse sunt între 5.000 și 20.000 de lei. În plus, refuzul proprietarului de a permite accesul organelor de control pe proprietate va fi sancționat cu o amendă fixă de 10.000 de lei.