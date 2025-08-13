search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Se fac verificări de amploare pentru a aduce mai mulți bani la buget din amenzi. Inspecția Muncii a strâns peste 3 milioane de lei, în cinci zile

0
0
Publicat:

În urma controalelor efectuate între 4 și 8 august, Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 3,23 milioane de lei pentru încălcarea legislației muncii și sancțiuni de 632.200 de lei pentru nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a anunțat Ministerul Muncii. 

Statul încearcă să strângă mai mulți bani la buget din amenzi / Sursa foto: Puterea.ro
Statul încearcă să strângă mai mulți bani la buget din amenzi / Sursa foto: Puterea.ro

Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare de 3,23 milioane de lei pentru încălcarea legislației din domeniul relațiilor de muncă, respectiv sancțiuni de 632.200 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, informează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS), într-o postare publicată, miercuri, pe pagina de Facebook a instituției, citată de Agerpres. 

Suma de 3,23 milioane de lei, adunată la buget în doar cinci zile  

Sancțiunile au fost aplicate în urma controalelor derulate de către inspectorii de muncă în perioada 4 - 8 august, cu scopul de a verifica respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Potrivit sursei citate, din totalul celor 1.460 de acțiuni de control efectuate în această perioadă, 849 au fost în domeniul relațiilor de muncă și 611 pentru verificarea aplicării legislației privind sănătătea și securitatea în muncă.

Cu ocazia verificărilor în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 315 persoane care prestau muncă nedeclarată, dintre care 224 doar în județul Cluj, acestea din urmă activând în transportul alternativ pe platformă.

Pentru încălcarea legislației din domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate 398 de sancțiuni contravenționale, din care 204 amenzi în valoare de 3.231.400 lei și 258 de avertismente, iar pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 1.184 de măsuri cu termene clare de implementare.

De asemenea, în domeniul securității și sănătății în muncă, în aceeași perioadă, inspectorii de muncă au aplicat 478 de sancțiuni contravenționale, care 123 au fost amenzi în cuantum de 632.200 lei și 355 avertismente. Pentru remedierea neconformităților constatate au fost dispuse 576 de măsuri.

Totodată, au fost oprite cinci echipamente de muncă neconforme (nu aveau apărători de protecție sau avizul ISCIR) care puneau în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, mai arată sursa citată. 

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Un bărbat din Portugalia a murit după ce partenera lui „obeză” a căzut peste el în timp ce se ridica din pat
stirileprotv.ro
image
Horoscop 14 august 2025. Zodia care pleacă în vacanță
gandul.ro
image
Rusia își menține poziția! Condițiile lui Putin pentru a pune capăt războiului
mediafax.ro
image
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a părăsit soția, o actriță celebră, și acum a spus de ce! Explicația divorțului a stârnit revoltă
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
observatornews.ro
image
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele preşedintelui
playtech.ro
image
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la Insula Iubirii: ”Te ajunge din urmă”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Avertizare pe litoralul românesc. Steagul roșu este din nou arborat! Valurile ating 2 metri în înălțime
kanald.ro
image
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Se va elimina plata CASS pentru pensionari!
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Lovitura dată de guvernanți clienților Temu, Shein și Trendyol. Cât vor plăti taxă pentru colete
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Prin ce a trecut Ramona, când se întoarcea în țară, într-un avion plin de conaționali reveniți din Spania: „Omul meu nu avea treabă cu legile fizicii”
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie