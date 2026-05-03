Video Amendă uriașă și permis suspendat 240 de zile pentru un șofer teribilist: manevrele interzise filmate din elicopterul Poliției

Supravegherea traficului cu elicopterul şi-a dovedit din nou eficienţa: un alt şofer care circula periculos, crezând că nu este observat, a fost lăsat pieton, după patru depăşiri necorespunzătoare.

La câteva zile după ce doi șoferi au fost monitorizați din aer de elicopterul Poliției și sancționați drastic - primind amenzi consistente și rămânând fără permise de conducere pentru mai multe manevre periculoase efectuate într-un interval scurt de timp - a fost înregistrat un nou incident similar.

Situația confirmă tendința multor şoferi români de a încălca regulile de circulație atunci când consideră că nu sunt observați de autorități, chiar dacă asta presupune să pună în pericol propria viaţă, dar şi pe cea a celorlalţi participanţi la trafic.

De această dată, este vorba despre un bărbat de 41 de ani, din județul Maramureș, care a fost filmat de un elicopter al Poliției în timp ce efectua patru depășiri riscante, ignorând marcajele rutiere și punând în pericol siguranța traficului.

Echipajul aerian a transmis imaginile către polițiștii aflați la sol, care au intervenit rapid și au oprit autoturismul. Şoferul a fost sancționat cu o amendă de 4.860 de lei și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 240 de zile.

„Dacă primul exemplu nu a fost suficient de convingător, realitatea din trafic a oferit rapid o nouă demonstrație.

Un alt bărbat, de 41 de ani, din județul Maramureș a fost surprins de echipajul din elicopter în timp ce a efectuat patru manevre de depășire, ignorând marcajele rutiere și punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Monitorizarea aeriană a permis identificarea rapidă a comportamentului periculos, iar echipajele de la sol au intervenit prompt pentru oprirea acestuia.

Pentru abaterile constatate, conducătorul auto a fost sancționat cu amendă în valoare de 4.860 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 240 de zile”, a transmis duminică, 3 mai, IPJ Cluj, pe Facebook.