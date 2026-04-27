Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Șoferii, urmăriți din aer de poliție: amenzi de mii de lei și permise suspendate

Doi șoferi, monitorizați din aer de elicopterul Poliției, în cadrul unei acțiuni de supraveghere a traficului rutier, s-au ales cu amenzi uriașe şi au fost lăsați fără permise, din cauza mai multor manevre periculoase făcute în doar câteva minute.

Doi șoferi au fost surprinși de polițiști în timp ce efectuau depășiri periculoase pe DN1C, fiind monitorizați din aer cu ajutorul unui elicopter al Poliției Române. În urma manevrelor neregulamentare, ambii conducători auto au fost sancționați cu amenzi consistente și au rămas fără permise de conducere pentru mai multe luni.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, incidentul a avut loc duminică, 26 aprilie, când traficul pe DN1C a fost supravegheat aerian pentru prevenirea accidentelor rutiere și a comportamentului periculos în trafic.

În acest context, doi șoferi au fost observați efectuând depășiri repetate pe sectoare de drum marcate cu linie continuă, manevre interzise și extrem de riscante.

În primul caz, un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost surprins făcând patru depășiri ilegale în decurs de câteva minute. Acesta a fost sancționat de polițiști cu o amendă în valoare de 4.860 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 240 de zile.

În al doilea caz, un șofer de 59 de ani a fost filmat efectuând trei depășiri neregulamentare în aceeași zonă. El s-a ales, la rândul său, cu o amendă de 3.645 de lei și a rămas fără permis pentru 180 de zile.

Reprezentanții Poliției Române au subliniat că astfel de comportamente în trafic reprezintă un risc major pentru siguranța rutieră, atrăgând atenția că depășirile periculoase pot avea consecințe grave și pot duce la accidente cu urmări fatale.

VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
digi24.ro
image
Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească
stirileprotv.ro
image
Politico: Care este miza reală a deplasării Regelui Charles în SUA. Ce speră Marea Britanie să obțină
gandul.ro
image
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Un expert în antichități, indicat drept „creierul” jafului din noaptea morții milionarului Adrian Kreiner. A dispărut ”arma crimei”
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație în dosarul judecătoarei drogate Ana Maria Chirilă. Tocmai argumentele pentru care fostul soț vrea s-o despartă de copii ar putea să-i aducă o pedeapsă penală mai blândă
libertatea.ro
image
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
O româncă, prezentă la dineul organizat de Trump: "Eu am fost mai aproape de atacator decât preşedintele SUA"
observatornews.ro
image
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
cancan.ro
image
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
newsweek.ro
image
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
prosport.ro
image
De ce investeşte Michelin masiv în România: gigantul pune la bătaie milioane de euro și creează locuri noi de muncă
playtech.ro
image
Pe ce stadion s-ar disputa Dinamo – FCSB, barajul pentru Conference League. Arena Națională are interzis la fotbal
fanatik.ro
image
O familie a făcut o clonă cu AI, pentru a-i ascunde unei femei de 80 de ani moartea fiului său. Liderul serviciului: „Păcălim emoțiile oamenilor”
ziare.com
image
A fugit de jandarmi prin stadion și s-a refugiat între fanii lui Dinamo, care au făcut "scut" în jurul lui. Ce a urmat
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Cine este românca aflată la dineul unde s-a încercat asasinarea lui Trump: Am fost mai aproape de atacator!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru 9 milioane de români privind pensiile private! Cea mai mare scădere din istoria sistemului de pensii
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Fiica lui Radu Cristescu, prinsă în haosul împușcăturilor de la cina corespondenților de la Casa Albă. Ce căuta Tamila Cristescu la evenimentul lui Donald Trump
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă
click.ro
image
Ce nu „suportă” Dani Oțil la soție: „Ai zis că ai fost model la Milano”
click.ro
image
Dan Alexa, lovitură de teatru pentru Andreea Popescu! A apărut cu femeia care i-a recucerit inima
click.ro
Prințesa Kate de Ziua Anzac, Profimedia (1) jpg
Kate a fost uimitoare! Detaliul ascuns pe care mulți l-au omis din mesajul special al Prințesei de Wales de Ziua Anzac
okmagazine.ro
Melania Trump foto profimedia 1094412540 jpg
Cuvintele cutremurătoare pe care i le-a spus Melania Trump președintelui Donald Trump imediat ce a auzit împușcăturile
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
image
Adriana Bahmuțeanu s-a întors din America și a dat tot din casă! Ce a pățit pe aeroport și secretul neașteptat din vacanță
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă

OK! Magazine

image
Kate a fost uimitoare! Detaliul ascuns pe care mulți l-au omis din mesajul special al Prințesei de Wales de Ziua Anzac

Click! Pentru femei

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă