Șoferii, urmăriți din aer de poliție: amenzi de mii de lei și permise suspendate

Doi șoferi, monitorizați din aer de elicopterul Poliției, în cadrul unei acțiuni de supraveghere a traficului rutier, s-au ales cu amenzi uriașe şi au fost lăsați fără permise, din cauza mai multor manevre periculoase făcute în doar câteva minute.

Doi șoferi au fost surprinși de polițiști în timp ce efectuau depășiri periculoase pe DN1C, fiind monitorizați din aer cu ajutorul unui elicopter al Poliției Române. În urma manevrelor neregulamentare, ambii conducători auto au fost sancționați cu amenzi consistente și au rămas fără permise de conducere pentru mai multe luni.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, incidentul a avut loc duminică, 26 aprilie, când traficul pe DN1C a fost supravegheat aerian pentru prevenirea accidentelor rutiere și a comportamentului periculos în trafic.

În acest context, doi șoferi au fost observați efectuând depășiri repetate pe sectoare de drum marcate cu linie continuă, manevre interzise și extrem de riscante.

În primul caz, un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost surprins făcând patru depășiri ilegale în decurs de câteva minute. Acesta a fost sancționat de polițiști cu o amendă în valoare de 4.860 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 240 de zile.

În al doilea caz, un șofer de 59 de ani a fost filmat efectuând trei depășiri neregulamentare în aceeași zonă. El s-a ales, la rândul său, cu o amendă de 3.645 de lei și a rămas fără permis pentru 180 de zile.

Reprezentanții Poliției Române au subliniat că astfel de comportamente în trafic reprezintă un risc major pentru siguranța rutieră, atrăgând atenția că depășirile periculoase pot avea consecințe grave și pot duce la accidente cu urmări fatale.