All Inclusive chiar și la două stele: Strategia disperată a hotelierilor de pe litoral pentru a-i readuce pe români la mare

Hotelierii români încearcă să profite de creșterea prețurilor pe litoralul bulgăresc și-i îmbie pe români cu oferte. Prețurile sunt încă la nivelul celor de anul trecut, iar facilități pentru care în anii trecuți se plătea suplimentar fac parte acum din ofertă.

Numărul de spații de cazare în hotelurile care oferă servicii „all inclusive” a crescut, prețurile se mențin la valorile de anul trecut, hotelierii își tot tentează potențialii clienți cu oferte.

„Prima lună a sezonului estival confirmă consolidarea ofertei turistice de pe Riviera Românească” – este concluzia reprezentanților ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism), care au realizat o analiză a condițiilor în care a început sezonul la malul mării.

Județul Constanța concentrează peste 25% din nivelul locurilor de cazare de la nivel național, precizează sursa citată, tot aici fiind aproape jumătate din apartamentele clasificate existente în 2025. În 2026, sunt cu 10% mai multe unități de cazare clasificate comparativ cu anul anterior, ajungându-se în acest an la 5.686 de unități, potrivit datelor Ministerului Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Numărul locurilor de cazare pe litoral a ajuns la 156.366 (din totalul de 613.606 de locuri la nivel național).

Unitățile de cazare de trei stele concentrează cele mai numeroase locuri de cazare - 92.618 locuri, cele de patru stele - 24.583 locuri, cele de două stele - 24.554 locuri, unitățile de cazare de o stea - 13.253 locuri, iar unitățile de cinci stele – 1.358 locuri.

Hotelurilor li se adaugă apartamentele de vacanță clasificate de pe litoral, în evidențele MEDAT fiind 1.835, cu 9.448 de locuri de cazare (din cele 7.784 de apartamente de vacanță înregistrate în toată țara, cu un total de 38.074 de locuri).

Servicii „all inclusive” în 70 de unități, o creștere substanțială față de anul trecut

În 2026, numărul unităților de cazare care oferă servicii de tip „all inclusive” a crescut la 70, de la 54 în anul anterior, fiind și două hoteluri clasificate la categoria de două stele care au optat să le ofere clienților o asemenea variantă. „Tendința reflectă preferințele turiștilor pentru pachete complete, care includ toate mesele, facilități pentru copii, programe de animație și divertisment, șezlonguri și parcare gratuită, oferind confort și predictibilitate pe durata vacanței”, precizează reprezentanții ANAT.

Tot în sezonul 2026, litoralul românesc dispune de cinci plaje certificate Blue Flag (o certificare ecologică internațională care garantează turiștilor că plaja respectă cele mai înalte standarde de mediu, siguranță, calitate a apei și educație ecologică), două fiind în Mamaia Nord, două în Eforie Nord și una în Olimp. O a șasea plajă, situată în Eforie Sud, se află în proces de obținere a certificării.

Prețurile de pe litoralul românesc

În cele mai multe hoteluri tarifele practicate la această dată sunt comparabile cu cele de anul trecut, relevă analiza reprezentanților ANAT, chiar dacă sunt și unități în care s-a aplicat o majorare de 10%. Mulți hotelieri vin cu oferte last-minute, care se pliază pe tendința turiștilor români de a se decide în ultimul moment să plece în vacanță, cântărind mult în adoptarea deciziei tocmai prețurile bune apărute în ultimul moment.

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Ofertele de tip „reducere de 33%” se vând rapid, iar „gratuitate pentru al doilea copil cu vârsta de până la 14 ani”, „parcare gratuită”, „două șezlonguri gratuite pe sectorul de plajă aparținând unității” plus alte beneficii pentru care în anii trecuți turiștii plăteau suplimentar intră acum în preț.

Pentru că nu toți turiștii optează pentru varianta „all inclusive”, pentru a oferi un preț bun multe unități de cazare au scos mesele din pachet, venind cu prețuri care le surâd clienților.

„În prezent, prețurile pentru un sejur de cinci nopți, pentru două persoane, pornesc de la 722 de lei, pentru un hotel de 2 stele din Eforie Nord fără servicii de masă, și pot ajunge la 5.550 de lei, pentru o unitate de 3 stele din Vama Veche cu demipensiune.

Pentru pachetele all inclusive, tarifele pornesc de la 4.167 de lei pentru cinci nopți la un hotel de 3 stele din Eforie Nord și ajung la 8.338 de lei pentru un hotel de 4 stele din Olimp, cu servicii Ultra All Inclusive și reducere de 33%”, mai arată sursa citată.

Cele mai căutate destinații de pe litoral rămân Mamaia, Eforie Nord și Venus, aici fiind concentrate aproximativ 55% din totalul rezervărilor. Urmează stațiunile Neptun-Olimp, Jupiter, Costinești și Vama Veche.

„Pentru industria turismului, anul 2026 seamănă cu o « jumătate de pandemie»”

Ofertele last minute, reducerile consistente și pachetele adaptate noilor cerințe ale pieței sunt măsuri prin care industria ospitalității încearcă să compenseze reducerea la jumătate a valorii voucherelor de vacanță. Perioadele de caniculă au contribuit, de asemenea, la creșterea numărului de rezervări pentru sejururi și escapade de weekend la mare, mai spun reprezentanții industriei, însă potențialul este cu mult mai mare.

„Pentru industria turismului, anul 2026 seamănă cu o « jumătate de pandemie». Dacă în 2020 turismul intern a înregistrat scăderi de aproximativ 50%, în acest sezon efectele reducerii voucherelor de vacanță și măsurilor de austeritate se traduc printr-un recul estimat la 20-25% . Diferența este că acum piața e liberă, însă puterea de cumpărare este cea care limitează decizia de călătorie. Reducerea la jumătate a valorii voucherelor de vacanță a pus presiune atât pe turiști, cât și pe operatorii din turism. Cu toate acestea, piața a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare. Hotelierii nu au răspuns prin scumpiri generalizate, ci prin investiții în servicii, flexibilitate și promoții consistente, inclusiv reduceri last minute importante”, a arătat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel.

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După prima lună a verii, reprezentanții industriei cred că turismul românesc poate rămâne competitiv chiar și într-un context economic dificil. „Pentru a continua să investească și să se dezvolte, industria are însă nevoie de predictibilitate și de politici publice care să încurajeze, nu să descurajeze, consumul turistic intern. Succesul unor evenimente de anvergură, precum festivalul Beach, Please!, demonstrează că litoralul românesc are potențialul de a atrage categorii noi de turiști și de a genera beneficii economice importante pentru întreaga regiune. Turismul înseamnă astăzi mult mai mult decât cazare și plajă. Înseamnă experiențe, evenimente și servicii de calitate”, a adăugat Adrian Voican.

Evenimentele culturale, sportive și de divertisment contribuie și acestea la readucerea turiștilor români pe litoralul nostru. Iulie, speră hotelierii, ar putea fi o lună plină, pentru că aduce concerte, festivaluri, spectacole în aer liber, competiții sportive și producții de teatru, toate având potențialul de a transforma litoralul într-o destinație de vacanță activă. Este așteptat, în schimb, ca de la mijlocul lunii și prețurile să mai crească, așa cum se întâmplă în fiecare an, deși creșterile nu vor fi extrem de mari, probabil între 10-15%.