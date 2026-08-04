 Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii august. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale | adevarul.ro
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Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii august. Meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale

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Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, perioada de caniculă nu pare că se va sfârși prea curând.

termometru plaja august
Luna august vine cu temperaturi peste valorile normale FOTO Freepik

Săptămâna 3-10 august

Potrivit meteorologilor, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

De asemenea, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 10–17 august 2026

Săptămâna viitoare, temperaturile medii vor depăşi normele climatologice în regiunile sud-vestice, vestice, nord-vestice şi centrale, urmând să fie apropiate de normal în rest.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în vestul şi nord-vestul ţării, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale.

Săptămâna 17–24 august 2026

Temperatura medie va fi mai ridicată decât normalul climatologic în vestul, sud-vestul, nordul şi centrul teritoriului, cu valori apropiate de normal în restul ţării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de normal la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 24–31 august 2026

Mediile termice vor fi uşor peste normal în regiunile vestice şi centrale, iar în rest apropiate de normal. Cantităţile de precipitaţii se vor menţine în limite normale pe întreg teritoriul.

Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Ele reprezintă media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

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