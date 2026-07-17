Agent de pază găsit mort la groapa de gunoi Tirigina, de la marginea orașului Galați. Bărbatul se afla în timpul serviciului

Un agent de pază, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit mort la groapa de gunoi a municipiului Galați, în zona Tirighina. Bărbatul, angajat al unei firme de pază care asigura serviciul în incinta obiectivului, a fost descoperit căzut pe treptele unei anexe, fără semne vitale.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, joi, la ora 21:00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Galați au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat aflat în timpul serviciului la groapa de gunoi din zona Tirighina era căzut și nu mai prezenta semne de viață.

La fața locului au intervenit un echipaj de poliție și un echipaj medical. Salvatorii au constatat că sesizarea se confirmă, iar bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit decedat.

Trupul neînsuflețit al agentului de pază a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Galați, unde urmează să fie efectuată necropsia. Medicii legiști vor stabili cauza exactă a morții.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii fac verificări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Deocamdată, nu au fost făcute publice alte detalii privind momentul în care bărbatul a fost găsit sau dacă acesta prezenta urme vizibile de violență.

Rezultatele necropsiei și concluziile anchetei vor putea clarifica circumstanțele tragediei.