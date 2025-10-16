Video Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie din fața tramvaiului

O femeie din Kayseri, Turcia, a fost salvată în ultima clipă de un agent de pază, după ce a pășit pe liniile de tramvai purtând căști. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere și publicat de operatorul local de transport.

O femeie care a pășit pe liniile de tramvai în orașul Kayseri, Turcia, a fost salvată în ultima clipă de un agent de pază, chiar înainte ca tramvaiul să ajungă în zonă.

Imaginile publicate de operatorul de transport Kayseri Ulaşım A.Ş. arată cum femeia, aparent distrasă de muzica din căști, traversează fără să se asigure. În doar câteva secunde, un agent de securitate observă pericolul, se întinde spre ea și o trage înapoi pe peron din fața tramvaiului, evitând o tragedie.

Operatorul de transport a mulțumit agentului pentru reacția rapidă și a transmis un mesaj de atenționare către public: „Vă rugăm să folosiți trecerile pietonale, să verificați ambele direcții înainte de a traversa și să vă amintiți că purtarea căștilor poate împiedica auzul sunetelor din jur.”

Incidentul a avut loc în Piața Republicii din Kayseri și a fost surprins atât de camerele de supraveghere din zonă, cât și de camerele din interiorul tramvaiului. În filmare se vede cum agentul riscă la rândul său să fie lovit, reușind totuși să o salveze pe tânără în ultima clipă.

Caz asemănător în București, în 2018

Un incident similar a avut loc în București, în anul 2018, însă cu un final tragic. Un tânăr de 25 de ani a fost prins sub roțile unui tramvai pe Șoseaua Nicolae Titulescu, între Dr. Felix și Maltopol.

Potrivit informațiilor publicate atunci de „Adevărul.ro”, bărbatul asculta muzică la căști și ar fi traversat neregulamentar. Medicii au declarat că victima a suferit un traumatism cranio-cerebral grav și a fost transportată în stare de inconștiență la Spitalul Floreasca.

Circulația tramvaielor de pe liniile 1 și 10 a fost blocată temporar, iar polițiștii rutieri au efectuat cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.