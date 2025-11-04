Video Momentul în care un agent de pază de la staţia de metrou Piaţa Unirii 2 este lovit în plină figură de un bărbat

Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu.

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public - Serviciul de Poliţie Metrou s-au sesizat din oficiu după un incident care a avut loc în incinta unei staţii de metrou, din Sectorul 3, unde a avut loc un conflict între două persoane.

Incidentul a avut loc sâmbătătă seara, 1 noiembrie, în jurul orei 21.00. În timp ce se aflau în dreptul porţilor de acces, în urma unor divergenţe verbale cu agentul de pază, în vârstă de 57 de ani, un bărbat de 37 de ani l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază.

Agentul de pază a depus plângere, în termenul legal.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Politie pentru Transportul Public - Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.