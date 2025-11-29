Aeroportul Băneasa va opera zboruri doar pe timp de zi, după ce oamenii din zonă s-au plâns de zgomot

Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, a informat purtătorul de cuvânt a companiei Aeroporturi București, Theodor Postelnicu.

„Avem foarte multe plângeri și solicitări din cauza zgomotului și vă pot spune poate și în premieră că strategia aeroportului Băneasa vizează a fi un city airport, astfel încât noaptea să nu mai zboare avioane. Într-adevăr, aeroportul a fost primul, dar trebuie să ne gândim și la comunitatea de acolo”, a declarat purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, Theodor Postelnicu pentru Profit.ro.

El a explicat că aeroportului a aparținut prințului George Valentin Bibescu, iar prin testament prințul a precizat că, în cazul în care nu se mai efectuează operațiuni aviatice, aeroportul va reveni succesorilor săi.

„Aeroportul Băneasa nu poate fi închis din cauza zgomotului și mutat în altă parte pentru că, prin testament, prințul Bibescu a lăsat terenul pentru activități aeroportuare. Dacă ar fi închis, terenul va reveni moștenitorilor acestuia, succesorilor acestora”, a precizat Postelnicu.

Noi terminale pe aeroporturile Otopeni și Băneasa

El a adăugat că aeroporturile Băneasa și Otopeni vor avea câte un nou terminal, conform unei strategii adoptate recent.

„Pe aeroportul Băneasa avem două companii aeriene care operează zboruri regulate, zboruri low-cost, ele vor să-și extindă numărul de curse. Ca atare, conform unei strategiei adoptate de Guvern, aeroportul Băneasa va fi extins cu un nou terminal, la fel ca și aeroportul Otopeni. În prezent, aeroportul Băneasa este limitat la 600 de pasageri în ora de vârf, ceea ce este foarte puțin. Noul terminal va tripla capacitatea de procesare a pasagerilor. Amplasamentul noului terminal din Băneasa va fi fie în incinta aeroportului, plus ceva de la Romaero, fie spre IKEA. Vor fi expropieri", a mai spus purtătorul de cuvânt al CNAB.