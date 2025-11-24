Sistemul european de Intrare/Ieșire a fost extins în două mari aeroporturi din România. Cum funcționează

Poliția de Frontieră a anunțat luni, 24 noiembrie, că Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost implementat și în punctele de trecere a frontierei Galați și Oancea (județul Galați), Aeroport Iași și Aeroport Cluj.

Potrivit comunicatului transmis de instituția citată, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara UE, nformațiile fiind introduse în bazele de date.

Implementarea nu include, pentru moment, colectarea elementelor biometrice precum imaginea facială sau amprentele digitale, adaugă Poliția de Frontieră.

Sistemul se aplică doar cetățenilor din state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

Pentru fiecare cetăţean non-UE care intră în România prin punctele deja operaţionalizate, sistemul înregistrează data şi locul de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi/sau biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii legale.

Potrivit autorităților, implementarea sistemului urmărește înlocuirea ștampilării manuale a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulație existente. Pe durata perioadei de tranziție (aproximativ 6 luni), pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual.

La prima intrare, după activarea sistemului, sunt prelevate datele, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.

În ziua de 12 octombrie, Aeroportul Internaţional Sibiu a devenit primul din România unde devine operaţional Sistemul de Intrare/Ieşire (EES – Entry/Exit System).