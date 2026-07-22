Criza de personal de la Marie Curie ar putea fi rezolvată rapid. Nazare: „Memorandumul poate fi aprobat mâine”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, că Executivul este pregătit să avizeze imediat memorandumul necesar deblocării a 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, cu condiția ca documentul să vizeze exclusiv această situație de urgență.

„Astăzi putem să îl aprobăm mâine în ședința de Guvern pentru Marie Curie, fără nicio problemă. Dacă facem un memorandum doar pentru cele 22 de posturi despre care vorbiți dumneavoastră, este aprobat”, a declarat Nazare, la Digi24

Întrebat despre situația critică de la secția ATI Neonatală, unde nouă bebeluși sunt pe lista de așteptare, ministrul a afirmat că Ministerul Finanțelor nu va întârzia avizarea documentului.

„Tocmai de aceea ședința de Guvern de mâine este foarte importantă. Noi așteptăm acest memorandum și îl avizăm pe loc”, a spus ministrul.

Nazare a explicat că problema este legată de forma actuală a memorandumului transmis de Ministerul Sănătății.

„Sunt convins că și premierul este de acord, numai că memorandumul nu a fost făcut pentru zona de criză. A fost făcut ca lot pentru cele 7.800”, a afirmat el.

Ministrul Finanțelor a precizat că, dacă Ministerul Sănătății va transmite un memorandum separat, care să includă doar cele 22 de posturi necesare funcționării secției ATI Neonatală, acesta va fi aprobat imediat.

„Dacă memorandumul cuprinde aceste posturi de care este absolută nevoie – și este clar justificat de ce este nevoie – noi avizăm imediat, astfel încât să intre mâine în ședința de Guvern”, a declarat Nazare, adăugând că este deja în legătură cu ministrul Sănătății și este convins că acesta „va acționa în acest sens”.

Criză la ATI Neonatală: opt asistenți au plecat, cinci paturi vor fi închise

Declarațiile ministrului vin după ce șeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul „Marie Curie”, dr. Cătălin Cîrstoveanu, a avertizat că unitatea traversează o criză fără precedent din cauza lipsei de personal.

Încă un asistent medical și-a anunțat plecarea, astfel că numărul celor care au părăsit secția a ajuns la opt. În lipsa posibilității de a face angajări, conducerea spitalului a solicitat suspendarea a cinci paturi de Terapie Intensivă.

Medicul a declarat pentru Digi24 că secția funcționează la capacitate maximă și că nu mai poate prelua toate cazurile critice.

„Avem cereri cu pacienți foarte critici. Pe unii îi luăm, pe unii nu putem să-i luăm și pe aceia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe liste”, a avertizat Cîrstoveanu.

Potrivit acestuia, toate cele 27 de paturi sunt ocupate, iar reducerea cu încă cinci locuri va limita și mai mult capacitatea spitalului de a trata nou-născuții aflați în stare critică.

Blocajul a apărut deoarece angajările în sistemul public sunt suspendate prin ordonanță de urgență, iar deblocarea celor 22 de posturi necesită aprobarea unui memorandum de către Guvern. În forma actuală, documentul a fost blocat după ce Ministerul Finanțelor a invocat impactul bugetar al unui pachet care cuprinde aproximativ 7.800 de angajări în sistemul sanitar