 De ce nu au intervenit navele speciale ale IGSU la incendiul de pe cargoul cu propan din Marea Neagră. Explicațiile autorităților | adevarul.ro
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Video De ce nu au intervenit navele speciale ale IGSU la incendiul de pe cargoul cu propan din Marea Neagră. Explicațiile autorităților

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Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a explicat, miercuri, de ce navele multirol aflate în dotarea instituției nu au fost folosite în intervenția la incendiul izbucnit la bordul unei nave comerciale încărcate cu propan, în largul Mării Negre. Reprezentanții instituției susțin că acestea nu sunt încă pe deplin operaționale, însă subliniază că, chiar și în această situație, o intervenție directă pentru stingerea incendiului nu ar fi fost justificată din cauza riscurilor majore.

Navele speciale ale IGSU. FOTO: IGSU
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Navele speciale ale IGSU. FOTO: IGSU

Precizările vin după ce în spațiul public au apărut întrebări privind lipsa de implicare a navelor specializate ale IGSU în gestionarea incidentului.

IGSU precizează că are în dotare două nave multirol destinate intervențiilor maritime, o navă de tip FI-FI (Fire Fighting) și una de tip SAR (Search and Rescue), aflate în cadrul Detașamentului Special Naval al ISU Constanța.

Instituția explică faptul că operaționalizarea unor astfel de capabilități presupune îndeplinirea unor condiții tehnice și de personal stricte, iar principalul obstacol a fost lipsa unui comandant de navă care să îndeplinească toate cerințele legale.

Potrivit IGSU, legislația impune ca funcția de comandant să fie ocupată doar de personal cu experiență, fiind necesară o vechime de minimum trei ani ca ofițer secund sau comandant de șalupă maritimă. Deși în ultimii doi ani au fost angajați absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, aceștia nu au acumulat încă experiența necesară.

Reprezentanții instituției spun însă că problema a fost rezolvată recent, iar procesul de operaționalizare a început.

„Încă de săptămâna trecută, nava FI-FI a desfășurat primele ieșiri pe mare pentru verificarea sistemelor de navigație, propulsie și a echipamentelor specifice de intervenție. În această perioadă sunt desfășurate activități de instruire și antrenamente în mediul maritim, urmând ca nava să devină operațională în perioada următoare”, transmite IGSU.

Totodată, personalul ISU Constanța a participat la programe de pregătire și specializare, inclusiv în Germania, pentru intervenții la incendii produse pe mare.

IGSU: Intervenția nu ar fi fost sigură nici dacă nava era operațională

Autoritățile insistă însă că lipsa operaționalizării navei FI-FI nu a influențat decizia privind intervenția la incident.

Potrivit IGSU, nava comercială transporta o cantitate importantă de propan, iar apropierea unei nave de intervenție de un incendiu dezvoltat la bordul unui astfel de transport ar fi expus echipajele unor riscuri extreme.

„Indiferent de stadiul de operaționalizare a navei FI-FI, o intervenție pentru stingerea incendiului de la bordul navei comerciale nu ar fi fost oportună și nici justificată din punct de vedere al siguranței personalului”, spune instituția.

Inspectoratul avertizează că incendiile izbucnite la bordul navelor care transportă gaze inflamabile pot provoca explozii sau alte fenomene extrem de periculoase, motiv pentru care orice decizie de intervenție trebuie să aibă  ca prioritate protejarea vieții salvatorilor.

Prioritatea a fost salvarea echipajului

IGSU mai precizează că incidentul nu a generat un pericol iminent pentru populație și nici indicii privind o posibilă poluare marină care să impună operațiuni de stingere din partea autorităților române.

În aceste condiții, misiunea principală a autorităților a fost salvarea echipajului navei comerciale și monitorizarea permanentă a evoluției situației, obiective care, potrivit instituției, au fost îndeplinite cu succes prin cooperarea structurilor implicate.

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