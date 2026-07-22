Sorin Blejnar scapă de pedeapsa de 5 ani cu închisoarea. Curtea de Apel București a anulat definitiv condamnarea fostului șef al ANAF

Curtea de Apel București a decis definitiv anularea condamnării de cinci ani de închisoare primite de Sorin Blejnar, fost președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), constatând intervenirea prescripției răspunderii penale.

Fostul șef al ANAF scapă de pedeapsa de 5 ani cu închisoarea.

Instanța: răspunderea penală este prescrisă

În motivarea deciziei pronunțate marți, 21 iulie, instanța a arătat că procesul penal încetează ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale pentru faptele reținute în sarcina lui Sorin Blejnar, datând din perioada martie-aprilie 2011.

„În baza art. 396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen., cu aplicarea art.153 alin.1 şi art.154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Blejnar Sorin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art.291 alin.(1) C.pen., raportat la art.7 lit.a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 C.pen., ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale (faptele din martie-aprilie 2011). Înlătură dispozițiile referitoare la aplicarea pedepselor complementare și accesorii pe lângă infracțiunea pentru care a intervenit prescripția răspunderii penale”, precizează Curtea de Apel București în soluția pe scurt publicată pe portalul instanței.

Instanța a înlăturat și dispoziţia privind obligarea lui Sorin Blejnar la plata sumei de 7500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în primă instanță.

„Constată că inculpatul a fost reţinut si arestat preventiv, de la 12.03.2013 la 28.08.2013, arestat la domiciliu de la 07.11.2016 până la data de 27.04.2017, şi că a executat pedeapsa în regim de detenție de la 07.05.2019 la data de 15.10.2021. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, în măsura în care nu contravin prezentei. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în apelul și contestația inculpatului rămân în sarcina statului. Definitivă”, se mai arată în soluția publicată marți, 21 iulie.

Sorin Blejnar fusese condamnat în 2019 într-un dosar în care procurorii l-au acuzat că ar fi primit 12 milioane de lei de la un om de afaceri în schimbul exercitării influenței sale. Acesta a fost eliberat condiționat în 2021, iar ulterior a încercat să obțină anularea sentinței prin căi extraordinare de atac. Prima contestație în anulare, depusă în 2023, a fost respinsă de Curtea de Apel București. Fostul șef al ANAF a formulat însă o nouă cerere, iar magistrații i-au dat de această dată câștig de cauză.

Hotărârea are la bază o interpretare stabilită anterior de Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit căreia termenul de prescripție se calculează de la data săvârșirii primului act material, relatează DC News.

Prin aceeași decizie, instanța a eliminat și dispozițiile privind pedepsele complementare și accesorii, precum și obligația de plată a cheltuielilor judiciare stabilite anterior în sarcina fostului șef al ANAF.

Decizia Curții de Apel București este definitivă și pune capăt procedurilor judiciare privind condamnarea pronunțată în 2019.