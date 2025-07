Chef celebru, revoltat după blocarea conturilor: „Cât îmi ia să mut conturile în Cipru, cu prăvălii cu tot?”

Cunoscutul chef Adi Hădean s-a trezit cu conturile poprite de administrația fiscală Cluj pentru contribuții la sănătate, în condițiile în care le s-a mutat la București de 5 ani. Chiar dacă a plătit restanțele, conturile nu i-au fost deblocate, acuză el.

„Ne întoarcem în 2010, ușor-ușor. Zilele trecute primesc notificare cu suma datorată statului (contribuții la “sănătate” aferente declarației unice, da’ nu știu la sănătatea cui, că la a mea, precis nu). De la Administrația fiscală Cluj, eu având domiciliul în București de vreo 5 ani. Azi dimineață, la cafea, poprire pe conturile personale, inclusiv pe Revolut, pentru suma respectivă”, scrie cunoscutul bucătar Adi Hădean pe Facebook.

A sunat la bancă, banca a făcut plata, însă clujeanul află cu indignare faptul că banca nu mai poate ridica poprirea în baza acestei plăți. „Trebuie să aștept până când instituția popritoare află că am plătit și ridică poprirea. Sun la call center la finanțe Cluj unde răspunde robotul care mă roagă să revin în timpul programului, care de luni până joi e până la 16.30, iar vineri până la 14.30. Acum, lăsăm la o parte faptul că e 2025 și zbârnăie internetul la noi, pare că suntem digitalizați doar când ni se ia, niciodată când să ni se dea”, susține Hădean.

„Cât îmi ia să mut conturile în Cipru?”

Cunoscutul bucătar și întreprinzător se întreabă, retoric:

- la ce exact mă ajută pe mine (sau pe mama) că plătesc CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate-nr) și pentru salarii, și pentru drepturi de autor?

- oare cât o fi dat la „sănătate” Liciuchiciu web design SRL?

- cât îmi ia să mut conturile în Cipru, cu prăvălii cu tot?

„Și nu, nu-s supărat nici pe ANAF nici pe bancă, în principiu asta-i treaba lor, printre altele. Sunt supărat pe mine că asist cu munca mea de 30 de ani toată părăduiala de stat din țara asta și nu știu cum aș putea să n-o mai fac altfel decât cărându-mă cu toți ai mei”, concluzionează Adi Hădean.

Președintele APM: „Lucrurile au scăpat de sub control la ANAF”

Augustin Feneșan, președintele Asociației Patronatelor și Meseriașilor Cluj, susține că știe numeroase situații în care ANAF interferează negativ în activitatea firmelor.

„Sunt niște anomalii imense la ANAF. Noi am tot ridicat problema de-a lungul timpului. Acum sperăm, măcar acum, că se vor schimba niște lucruri. Sunt niște aberații de-a dreptul. Se merge pe ideea, că ei au dispus poprirea contului și numai ei pot dispune de blocarea. Asta e procedura din păcate”.

Fenașan susține că a avut situații în care n-am avut nicio plată restantă și i-au blocat greșit contul. „Și tot mi-a luat comision. Banca a primit ordine la ANAF să-mi blocheze contul și după aceea au zis că e greșeală. Dar banii am rămas cu banii dați pe comisioane. Am făcut atunci, la vremea respectivă, un scandal mare la Finanțe”, povestește el. pe la finanță. El crede că „lucrurile al ANAF sunt scăpate de sub control, ei spun că își fac datoria, dar practic ei contabilizează ce plătesc de bună voie firmele și persoanele fizice. Deci conformarea voluntară. Nici un merit nu au. Ei ar trebui să fie proactivi, adică ei ar trebuit să recupereze sumele. Sunt milioane pe piață și miliarde de lei care trebuie recuperate”, susține președintele APM.

Până la ora publicării acestei știri ANAF Cluj nu a putut explica situația lui Adin Hădean.