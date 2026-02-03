search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Actor celebru critică mentalitatea post-comunistă: „Ce e cu noi de nu ne putem debloca din sindromul acesta infect numit comunist?”

0
0
Publicat:

„Ce e cu noi de nu ne putem debloca din sindromul acesta infect numit comunist?” - se întreabă actorul Alex Bogdan. El demontează unul dintre clișeele cele mai răspândite ale nostalgicilor după comunism: „pe vremea lui Ceaușescu era omenie, oamenii erau oameni”.

Alex Bogdan este exasperat de nostalgia românilor după comunism. FOTO: Captură video
Alex Bogdan este exasperat de nostalgia românilor după comunism. FOTO: Captură video

Nostalgia după comunism este alimentată puternic în rețelele sociale și acest lucru dă rezultate. În ultimul sondaj privind nivelul de nostalgie față de comunism prezent în societatea românească, dat publicității, în iulie 2025, se arată că peste jumătate dintre români văd comunismul ca fiind „mai degrabă bun” sau că viața era mai bună înainte de 1989.

Una dintre principalele concluzii ale sondajului reprezentativ realizat de INSCOP Research (la comanda Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc) este că „percepția negativă asupra direcției actuale a României catalizează nostalgia: Peste 63% consideră că România merge într-o direcție greșită. Această nemulțumire cronică față de prezent creează un teren fertil pentru idealizarea trecutului comunist, fiind mai intensă în rândul celor cu venituri mici și educație primară. Structura narativă a nostalgiei comuniste încorporează elemente selective de memorie colectivă (ex. securitatea locului de muncă, prețuri controlate, acces gratuit la cultură) și exclude conștient aspectele represive.”

Rezultatele sunt greu de înțeles având în vedere că regimul Ceaușescu a fost cel mai opresiv și dur din fostul bloc sovietic: 66,2% cred că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun pentru România; 48,4% consideră că în comunism se trăia mai bine; 85,1% cred că mâncarea era mai sănătoasă în comunism; 66,4% afirmă că statul avea mai multă grijă de cetățean; 80,4% consideră că oamenii se ajutau mai mult unii pe alții; 77,2% consideră că, înainte de 89’, România era o țară mai bogată decât în prezent;

Alex Bogdan despre nostalgiile comuniste: „Unde dracu era această omenie, că toți erau turnători, totul era o luptă pentru supraviețuire”

Actorul Alex Bogdan a vorbit la podcastul „Vin de-o poveste” despre nostalgiile românilor față de comunism.

„Când ajung acasă, m-am uitat pe nuștiuce pagină de Facebook despre nostalgiile comunismului. Sunt tot felul de oameni care zic de pe vremuri, și în timpul ăsta bolboroseam în mine: „bă nu se poate mă așa ceva. Înseamnă că noi nu am reușit, de fapt, să ne desprindem de comunism. Noi suntem mult mai apropiați, noi ca popor, ca structură, ca națiune de Rusia, deși este chinuiala asta să fim după Europa. Avem nevoie de un tătic, avem nevoia de cineva să ne zică, avem nevoie de cineva să ne dea, avem nevoie de cineva să ne umple mațul”, povestește actorul.

El este uimit cum oamenii nu-și pun problema să conteste un regim în care era îngrădită libertate de exprimare, gândirea. Actorul tratează cu ironie argumentele unora: „Da, dar avea toată lumea de muncă. Dacă mergeai pe stradă, te oprea poliția și pentru prima dată îți cerea să vadă unde muncești. Că dacă nu munceai, te duceau la Miliție că ești vagabond. Exista, mamă, un respect pentru oameni. Era omenie.”

Citește și: Nostalgici după comunism? Crăciunul din „Epoca de aur” se sărbătorea printre cozi interminabile, pene de curent și lipsuri

Bogdan spune că nu mai suportă să audă aceste argumente: „Pe vremuri, oamenii erau oameni”. Unde erau oameni, că erau toți turnători. Toți făceau tot felul de miș-mașuri, totul erau o luptă pentru supraviețuire. Unde dracu era această omenie? Ce e cu noi de nu ne putem debloca din sindromul acesta infect numit comunist și numit frica asta așa, lâncezeala asta, bălteala asta, îngăleala asta noastră de a fi români.”

„Mă sperie AI când mă uit cât de lipsiți de simț critic suntem”

Actorul a discutat și despre pericolul manipulării cu ajutorul inteligenței artificiale: „Mă sperie la cât de troglodiți suntem ca popor și cât de proști, într-un fel, și lipsiți de rațiune și de un simț critic și de un discernământ în a cerne informația și la a verifica din mai multe surse. Prima chestie pe care o vezi, repe dai share, share. În perioada gloriosului călăreț de pe cal alb, și după asta, știi că sunt tot felul de pagini de-astea care prezentau o poza cu, nu știu, ori o bătrânică, ori un copilaș, pe care nimeni nu-i aprecia. Și am înțeles că lucrurile astea sunt făcute random așa, ci este un sistem prin care tu poți să-ți selectezi clientela”.

Cei care comentează la astfel de postări sunt „victimele perfecte” ale propagandei, spune el. „Adică dacă eu comentez acolo și zic „oh, săracul copil”, chiar dacă poza aia țipă a inteligență artificială, textul, tot-tot, dacă te uiți atent are poate și un deget în plus. Adică totul țipă a chestii prefabricate de un sistem artificial și tu zici, „of, săracu, nu ne mai facem bine ca țară”, „vai de capul nostru”. Acela este un public țintă în care eu pot să-mi arunc următoarele idei de propagandă”.

Bogdan a relatat despre o poveste postată pe o pagină de Facebook cu un taximetrist care duce cadouri la copiii orfani, realizată cu AI pentru a aduna un tip specific de audiență. „Sunt multe povești de genul acesta”, spune el. Radu Țibulcă, gazda podcastului, susține că pagina acesta într-un timp suficient de scurt va deveni una pe model „susținem CG 11”. „Va fi activată când va fi nevoie. Acum își adună o masă de manevră și apoi va fi folosită”, a compeltat Bogdan.

El susține că tehnologia va deveni atât de bună încât va fi foarte greu de făcut diferența față de realitate. „Cu timpul cred că odată ce mecanismul va deveni din ce în ce mai bun, vor produce și în rândul nostru, al celor care ne considerăm capabili să distingem adevărul de minciună, un fel de încețoșare, nu prea vom mai ști care e realitate. Cu alții e „pa” demult. La revedere”, a concluzionat el.

Alex Bogdan este un actor român de film, teatru și televiziune, născut pe 24 ianuarie 1986 în Târgu Ocna. A absolvit Colegiul Național „C. Negri”, apoi Universitatea Hyperion (actorie, 2008) și un Master în Arta Actorului la UNATC „I.L. Caragiale” din București. Este cunoscut pentru activitatea sa teatrală la Teatrul Mic din București și pentru roluri în filme precum „Ana, mon amour”, „Hârtia va fi albastră”, „5Gang: Un altfel de Crăciun” și „Tati part-time”, dar și pentru apariții în seriale TV ca „Mondenii”. Pe lângă actorie, a participat și ca jurat sau concurent în emisiuni de televiziune precum Masked Singer și Sunt celebru, scoate-mă de aici!.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
digi24.ro
image
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
mediafax.ro
image
Uluitor! S-au plătit 50 de milioane de euro pentru un atacant care a marcat un singur gol în acest sezon
fanatik.ro
image
Afacerea „plictisitoare” cu care o femeie face 4.500 de euro pe lună, fără să aibă vreun angajat
libertatea.ro
image
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Cel mai periculos drum din România. 48 de morţi şi peste 600 de răniţi în 2025
observatornews.ro
image
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești 😲
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Amenzi usturătoare pentru românii care nu curăță zăpada. Cât riști să plătești în 2026
playtech.ro
image
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
Rusia a început să se teamă de arme nucleare. Țările din Occident care au băgat spaima în Moscova
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Un bărbat victorios merge înainte cu brațele ridicate lângă o figură legată și îngenuncheată, străpunsă de o săgeată. Barca din dreapta ar putea semnifica dominația (© fotografie de M. Nour El-Din, desen de E. Kiesel)
Artă rupestră veche de 5.000 de ani înfățișează cucerirea brutală a Peninsulei Sinai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea