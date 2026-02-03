„Ce e cu noi de nu ne putem debloca din sindromul acesta infect numit comunist?” - se întreabă actorul Alex Bogdan. El demontează unul dintre clișeele cele mai răspândite ale nostalgicilor după comunism: „pe vremea lui Ceaușescu era omenie, oamenii erau oameni”.

Nostalgia după comunism este alimentată puternic în rețelele sociale și acest lucru dă rezultate. În ultimul sondaj privind nivelul de nostalgie față de comunism prezent în societatea românească, dat publicității, în iulie 2025, se arată că peste jumătate dintre români văd comunismul ca fiind „mai degrabă bun” sau că viața era mai bună înainte de 1989.

Una dintre principalele concluzii ale sondajului reprezentativ realizat de INSCOP Research (la comanda Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc) este că „percepția negativă asupra direcției actuale a României catalizează nostalgia: Peste 63% consideră că România merge într-o direcție greșită. Această nemulțumire cronică față de prezent creează un teren fertil pentru idealizarea trecutului comunist, fiind mai intensă în rândul celor cu venituri mici și educație primară. Structura narativă a nostalgiei comuniste încorporează elemente selective de memorie colectivă (ex. securitatea locului de muncă, prețuri controlate, acces gratuit la cultură) și exclude conștient aspectele represive.”

Rezultatele sunt greu de înțeles având în vedere că regimul Ceaușescu a fost cel mai opresiv și dur din fostul bloc sovietic: 66,2% cred că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun pentru România; 48,4% consideră că în comunism se trăia mai bine; 85,1% cred că mâncarea era mai sănătoasă în comunism; 66,4% afirmă că statul avea mai multă grijă de cetățean; 80,4% consideră că oamenii se ajutau mai mult unii pe alții; 77,2% consideră că, înainte de 89’, România era o țară mai bogată decât în prezent;

Alex Bogdan despre nostalgiile comuniste: „Unde dracu era această omenie, că toți erau turnători, totul era o luptă pentru supraviețuire”

Actorul Alex Bogdan a vorbit la podcastul „Vin de-o poveste” despre nostalgiile românilor față de comunism.

„Când ajung acasă, m-am uitat pe nuștiuce pagină de Facebook despre nostalgiile comunismului. Sunt tot felul de oameni care zic de pe vremuri, și în timpul ăsta bolboroseam în mine: „bă nu se poate mă așa ceva. Înseamnă că noi nu am reușit, de fapt, să ne desprindem de comunism. Noi suntem mult mai apropiați, noi ca popor, ca structură, ca națiune de Rusia, deși este chinuiala asta să fim după Europa. Avem nevoie de un tătic, avem nevoia de cineva să ne zică, avem nevoie de cineva să ne dea, avem nevoie de cineva să ne umple mațul”, povestește actorul.

El este uimit cum oamenii nu-și pun problema să conteste un regim în care era îngrădită libertate de exprimare, gândirea. Actorul tratează cu ironie argumentele unora: „Da, dar avea toată lumea de muncă. Dacă mergeai pe stradă, te oprea poliția și pentru prima dată îți cerea să vadă unde muncești. Că dacă nu munceai, te duceau la Miliție că ești vagabond. Exista, mamă, un respect pentru oameni. Era omenie.”

Bogdan spune că nu mai suportă să audă aceste argumente: „Pe vremuri, oamenii erau oameni”. Unde erau oameni, că erau toți turnători. Toți făceau tot felul de miș-mașuri, totul erau o luptă pentru supraviețuire. Unde dracu era această omenie? Ce e cu noi de nu ne putem debloca din sindromul acesta infect numit comunist și numit frica asta așa, lâncezeala asta, bălteala asta, îngăleala asta noastră de a fi români.”

„Mă sperie AI când mă uit cât de lipsiți de simț critic suntem”

Actorul a discutat și despre pericolul manipulării cu ajutorul inteligenței artificiale: „Mă sperie la cât de troglodiți suntem ca popor și cât de proști, într-un fel, și lipsiți de rațiune și de un simț critic și de un discernământ în a cerne informația și la a verifica din mai multe surse. Prima chestie pe care o vezi, repe dai share, share. În perioada gloriosului călăreț de pe cal alb, și după asta, știi că sunt tot felul de pagini de-astea care prezentau o poza cu, nu știu, ori o bătrânică, ori un copilaș, pe care nimeni nu-i aprecia. Și am înțeles că lucrurile astea sunt făcute random așa, ci este un sistem prin care tu poți să-ți selectezi clientela”.

Cei care comentează la astfel de postări sunt „victimele perfecte” ale propagandei, spune el. „Adică dacă eu comentez acolo și zic „oh, săracul copil”, chiar dacă poza aia țipă a inteligență artificială, textul, tot-tot, dacă te uiți atent are poate și un deget în plus. Adică totul țipă a chestii prefabricate de un sistem artificial și tu zici, „of, săracu, nu ne mai facem bine ca țară”, „vai de capul nostru”. Acela este un public țintă în care eu pot să-mi arunc următoarele idei de propagandă”.

Bogdan a relatat despre o poveste postată pe o pagină de Facebook cu un taximetrist care duce cadouri la copiii orfani, realizată cu AI pentru a aduna un tip specific de audiență. „Sunt multe povești de genul acesta”, spune el. Radu Țibulcă, gazda podcastului, susține că pagina acesta într-un timp suficient de scurt va deveni una pe model „susținem CG 11”. „Va fi activată când va fi nevoie. Acum își adună o masă de manevră și apoi va fi folosită”, a compeltat Bogdan.

El susține că tehnologia va deveni atât de bună încât va fi foarte greu de făcut diferența față de realitate. „Cu timpul cred că odată ce mecanismul va deveni din ce în ce mai bun, vor produce și în rândul nostru, al celor care ne considerăm capabili să distingem adevărul de minciună, un fel de încețoșare, nu prea vom mai ști care e realitate. Cu alții e „pa” demult. La revedere”, a concluzionat el.

Alex Bogdan este un actor român de film, teatru și televiziune, născut pe 24 ianuarie 1986 în Târgu Ocna. A absolvit Colegiul Național „C. Negri”, apoi Universitatea Hyperion (actorie, 2008) și un Master în Arta Actorului la UNATC „I.L. Caragiale” din București. Este cunoscut pentru activitatea sa teatrală la Teatrul Mic din București și pentru roluri în filme precum „Ana, mon amour”, „Hârtia va fi albastră”, „5Gang: Un altfel de Crăciun” și „Tati part-time”, dar și pentru apariții în seriale TV ca „Mondenii”. Pe lângă actorie, a participat și ca jurat sau concurent în emisiuni de televiziune precum Masked Singer și Sunt celebru, scoate-mă de aici!.