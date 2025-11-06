A murit fostul lider al romilor din Neamț, după ce s-a împușcat pe TikTok. Incidentul șocant fost anunțat de un bărbat care îl urmărea pe live

A murit Simion Stan, fost președinte al Partidei Romilor, filiala Neamț, după ce luni, 3 noiembrie, s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

„Am fost informați că bărbatul a decedat. Se schimbă încadrarea în ucidere din culpă și uz de armă fără drept”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, inspectorul principal Ramona Ciofu, pentru Agerpres.

Simion Stan, în vârstă de 74 de ani, fost președinte al Partidei Romilor Neamț, a fost transportat de urgență la spital după ce s-a împușcat luni, 3 noiembrie, în timp ce transmitea un live pe o rețea de socializare.

Sesizarea la 112 a fost făcută de un bărbat din județul Galați, care a spus că a văzut în cadrul unui live cum bărbatul s-ar fi împușcat cu o armă.

Polițiștii au găsit victima în curtea locuinței sale din Roman, cu o plagă prin împușcare la nivelul capului.

Simion Stan a fost transportat inițial la Centrul de Primiri Urgențe din Roman, fiind ulterior transferat la o clinică din Iași, unde a decedat joi.

„Nu știm ce s-a întâmplat pe drumul până la noi. Cert este că starea lui s-a înrăutățit. A fost preluat conștient, dar la noi în spital a ajuns în stare de comă profundă. I s-a făcut explorare Computer Tomograf și a fost operat în urgență. Pacientul prezenta o plagă frontală dreapta. Din păcate, în astfel de situații, cu plăgi împușcate din apropiere, întotdeauna prognosticul este unul rezervat”, a declarat Bogdan Costăchescu, medic primar neurochirurgie, pentru presa locală.

Potrivit surselor oficiale, bărbatul figura ca deținător de arme letale, însă permisul său fusese anulat, fiind în termenul legal de predare a armelor la armurierul autorizat.

Simion Stan, în vârstă de 74 de ani, era cunoscut în comunitatea romă din Roman ca un lider respectat. Motivele gestului său nu au fost încă făcute publice.