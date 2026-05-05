A murit Constantin Duvac, unul dintre cei mai reputați specialiști în drept penal

A murit profesorul universitar Constantin Duvac, reputat specialist în drept penal și criminalistică. Avea doar 52 de ani, iar vestea dispariției sale a provocat un val de reacții în mediul academic, unde era considerat un reper și un formator de generații.

"Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a domnului Constantin Duvac, o personalitate marcantă a lumii juridice și academice din România. Domnia sa a fost mai mult decât un profesor. A fost un formator de conștiințe, un model de rigoare intelectuală și un reper de claritate și profunzime în gândire și în exprimare. Prin fiecare curs, prin fiecare cuvânt rostit, a lăsat în urmă nu doar cunoștințe, ci și o viziune despre ceea ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea profesiei juridice.

Generații întregi de studenți și actuali profesioniști îi datorează nu doar formarea profesională, ci și încrederea de a-și urma drumul. Moștenirea sa va continua să trăiască în fiecare dintre cei pe care i-a inspirat. Gândurile noastre se îndreaptă către familie, colegi și toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a transmis Facultatea de Drept.

Constantin Duvac, personalitate marcantă

Duvac s-a născut la 2 iunie 1973, a absolvit Facultatea de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în 1997, specializarea cercetări penale, și a obținut titlul de doctor în drept penal în 2008, la Academia Română, cu teza „Pluralitatea aparentă de infracțiuni”.

În ultimii ani, Constantin Duvac a fost profesor titular la Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București, unde a predat drept penal și criminalistică, și conducător de doctorat în domeniul Drept, specializarea drept penal, din 2019. De asemenea, a fost profesor asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și, anterior, cadru didactic titular la Universitatea Româno-Americană din București, unde a ocupat și funcții de conducere în cadrul Facultății de Drept.

Activitatea sa profesională a inclus și exercitarea avocaturii. Constantin Duvac a fost avocat în Baroul Gorj în perioada 2013-2015, iar din 2016 a activat în Baroul București, cu specializare în materie penală, inclusiv în dreptul penal al afacerilor, corupție, criminalitate organizată, evaziune fiscală, fraude financiar-bancare și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Înainte de activitatea universitară și de avocatură, Duvac a ocupat funcții importante în structurile Ministerului Afacerilor Interne și ale Poliției Române. A fost director general al Direcției Generale Audit Intern din MAI, director general adjunct al Corpului de Control al ministrului și, anterior, director în structuri ale Inspectoratului General al Poliției Române, inclusiv în Direcția Cercetări Penale și Direcția de Inspecție Internă.

Constantin Duvac a avut o activitate științifică amplă. În CV-ul său sunt menționate 30 de cărți (tratate, cursuri universitare și lucrări de specialitate) și 148 de studii, articole, comentarii de practică judiciară, cronici și recenzii. Printre lucrările sale se numără „Tratat de drept penal. Partea specială”, realizat împreună cu Gheorghe Diaconescu, „Pluralitatea aparentă de infracțiuni”, „Drept penal. Partea generală”, „Drept penal român” și „Criminalistica”.