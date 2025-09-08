search
9 septembrie: Ziua când s-a născut marea campioană olimpică la gimnastică Gina Gogean

0
0
Publicat:

Gina Gogean s-a născut pe 9 septembrie 1977 în comuna Cîmpuri, județul Vrancea și a fost campioană olimpică și mondială. Pe 9 septembrie au avut loc și asasinatele hortyste din comuna Treznea.

Gina Gogean, campioană mondială și olimpică FOTO: Adevărul
Gina Gogean, campioană mondială și olimpică FOTO: Adevărul

1919: Prințul Carol al II-lea părăsește frontul pentru a se însura cu Zizi Lambrino

Pe 9 septembrie 1918, Prințul Carol a părăsit în timp de război Regimentul de vânători de munte, pe care-l comanda la Târgu Neamț pentru a se căsători la Odessa cu Zizi Lambrino, încălcând astfel regulamentele militare și Statutul Casei Regale.

În plus, țara se afla în război, Carol făcându-se astfel vinovat de dezertare și trădare.

Carol al II-lea și Zizi lambrino FOTO: Arhive
Carol al II-lea și Zizi lambrino FOTO: Arhive

Regele Ferdinand a ordonat arestarea și închiderea lui vreme de 75 de zile, la mănăstirea Horaița, căsătoria celor doi fiind anulată de o instanță românească.

Carol nu a acceptat să renunțe la legătura cu Zizi Lambrino. În plus, din această relație s-a născut un băiat, pe nume Mircea, socotit drept ilegitim, dar pe care Carol l-a recunoscut.

1940: Au avut loc asasinatele hortyste din comuna Treznea

În toamna anului 1940, imediat după intrarea în vigoare a Dictatului de la Viena care prevedea cedarea Ardealului de Nord către Ungaria horthystă, în mai multe localităţi din această parte a României trupele maghiare au ucis sute de români, printre cele mai cunoscute fiind masacrele de la Treznea, unde au fost ucise 93 de persoane, şi Ip, cu 157 de morţi.

În localitatea Treznea, situată la 15 kilometri de Zalău, a avut loc unul dintre cele mai brutale masacre din perioada dominaţiei horthyste. Nu mai puţin de 93 de români au murit, ucişi cu bestialitate. 

Fără avertisment, soldaţii horthysti au tras în tot ceea ce mişca și au dezlănțuit un atac violent asupra populaţiei paşnice. Primii care-şi pierd viaţa sunt nişte copii cu vitele la păscut pe imaş. Nicolae Brumar, un ţăran despre care relatau ziarele româneşti în 1941, în special ”România nouă”, a fost executat pe câmp, alături de soţie şi cele două fiice.

Măcelul a continuat toată ziua, fiind organizate execuţii, pe câmpuri. Printre cei care au pierit sub baionetele sau armele horthyştilor s-au numărat şi preotul satului, Traian Costea, ars de viu în biserica incendiată de criminali, dar şi învăţătorii Aurelia şi Lazăr Cosma, care dau astăzi numele şcolii gimnaziale din localitate. Singura lor vină a fost cea de a fi ”mari români”.

Pentru aceste crime şi pentru celelalte săvârşite în Transilvania de Nord în acea perioadă, Tribunalul Poporului de la Cluj a condamnat 481 de persoane, dintre care 100 au fost condamnate la moarte, iar 163 la detenţie pe viaţă. Majoritatea au fost judecaţi şi condamnaţi în lipsă şi nu şi-au ispăşit niciodată pedeapsa.

1948: Dictatorul comunist Kim Ir Sen proclamă Republica Populara Democrata Coreeana în partea de nord a Peninsulei Coreea

Kim Ir-sen (n. 15 aprilie 1912, d. 8 iulie 1994) comunist nord-coreean, politician care a condus Coreea de Nord de la fondarea sa în 1948 până la moartea sa în 1994.

Kim Ir Sen FOTO: X
Kim Ir Sen FOTO: X

El a deținut postul de prim-ministru (1948–1972) și președinte din 1972 până la moartea sa. El a fost, de asemenea, Secretarul General al Partidului Muncitorilor din Coreea.

1976: A murit Mao Zedong, presedinte al Republicii Populare Chineze si fondator al Partidului Comunist Chinez

Mao Zedong (n. 26 decembrie 1893, d. 9 septembrie 1976) a fost un revoluționar chinez, teoritican politic și lider al Partidului Comunist Chinez. In 1921, s-a numarat printre intemeietorii Partidului Comunist, timp in care a fost arestat de mai multe ori. In 1935, Mao a preluat controlul partidului si a inceput lupta impotriva ocupatiei japoneze, dar mai ales a dominatiei imperialiste, inspirat fiind de miscarea bolsevica.

Mao Zedong FOTO: Profimedia
Mao Zedong FOTO: Profimedia

După încheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, a proclamat independenta Chinei (1949) si a inceput sa isi puna in aplicare ideile marxiste. A fost presedinte al C.C. al P.C. Chinez si al Comisiei Militare a C.C, al P.C. Chinez (1943-1976), a fost presedinte al Guvernului Popular Central (1949-1954), lider al Republicii Populare Chineze (1954-1959) si, în final, presedinte de onoare al Comitetului pe Intreaga China al Consiliului Consultativ Politic Popular (1954-1976).

A initiat “Revolutia culturală” conceputș pentru relansarea spiritului patriotic în rândul chinezilor, care s-a soldat însă cu milioane de morți. Ca orice lider absolut, si Mao Zedong a fost atins de cultul personalității, astfel încât citate din opera sa si portrete ale lui puteau fi zărite la tot pasul in China. A fost una din personalitățile influente ale secolului XX, cu un impact major mai ales în perioada Războiului Rece. După moartea sa, Deng Xiaoping a fost cel care a preluat puterea in China.

1977: S-a născut campioana olimpică la gimnastică Gina Gogean

Născută în comuna Cîmpuri, Gina Gogean a fost de nouă ori campioană mondială la individual şi cu echipa României, campioană europeană şi multiplă medaliată la Jocurile Olimpice.

A început gimnastica la şase ani la Clubul Sportiv de Gimnastică din Focşani, sub îndrumarea Adrianei Lescovar. După o perioadă de acomodare, Gina Gogean a trecut sub comanda profesorilor Tatiana şi Sergiu Popa.

După ce a cucerit mai multe medalii de aur la Campionatele Naţionale ale României, antrenorii lotului reprezentativ, Mariana Bitang şi Octavian Bellu, au convocat-o la centrul de pregătire de la Deva.

La doar 15 ani, Gina Gogean reuşea să ia primul său titlu mondial. Se întâmpla în anul 1992, la Brisbane. În acelaşi an, la Jocurile Olimpice de la Barcelona, focşăneanca a reuşit să ia două medalii, una de argint şi una de bronz. Era doar începutul, cele două succese fiind urmate, an de an, de noi titluri care au confirmat şcoala românească de gimnastică.

Are nouă titluri mondiale, argint şi bronz la Jocurile Olimpice din Barcelona şi Atlanta, dar şi multe alte concursuri internaţionale câştigate. În anul 1992 a reuşit să cucerească titlul de campioană mondială la Brisbane (sărituri), în 1994, campioană mondială la Dortmund (pe echipe), în 1995, campioană mondială la Sabae (sărituri, pe echipe), 1996 - multiplă medaliată la Jocurile Olimpice de la Atlanta (vicecampioană la individual compus, medalie de bronz la bârnă, sărituri şi pe echipe), în 1996 , campioană mondială la San Juan (sol şi sărituri), iar în anul 1997, campioană mondială la Lausanne (bârnă, sol, pe echipe).

2004: A fost lansată prima rachetă ecologică în România

Vehicul a fost construit de 12 specialiști români, pentru competiția internațională lansată de Fundația Americană X-Prize din St. Louis, denumită Demonstrator 2B. Racheta folosește drept combustibil apă și oxigen, fiind considerată ecologică în proporție de 100%.

Racheta Demonstrator 2B FOTO: Arhivă
Racheta Demonstrator 2B FOTO: Arhivă

În data de 9 septembrie 2004 ARCA a lansat cu succes racheta Demonstrator 2B de la baza Forțelor Aeriene de la Capul Midia. Datorită rafalelor puternice de vânt de până la 60 km/h au fost nevoiți să folosească numai 20% din cantitatea de combustibil, pentru a respecta zona alocată de siguranță. Altitudinea atinsă a fost 1200 m, într-un zbor de 42 de secunde.

9 septembrie: Ziua mondială a frumuseţii

Eeste celebrată în fiecare an, la 9 septembrie, la iniţiativa Comitetului Internaţional de Estetică şi Cosmetologie (CIDESCO), cu scopul de a stabili şi menţine cele mai înalte standarde de terapie pentru frumuseţe şi spa din întreaga lume, potrivit site-ului cidesco.com. Ziua internaţională a frumuseţii este marcată de CIDESCO începând cu anul 1995. Cu ocazia celebrării anuale a Zilei frumuseţii, CIDESCO încurajează alăturarea la campania International Beauty Day, prin distribuirea pe social media a definiţiilor frumuseţii şi a evenimentelor de profil, dar şi prin utilizarea hashtag-ului, #InternationalBeautyDay. De asemenea, în fiecare an, reprezentanţele locale ale CIDESCO organizează diverse evenimente în ţările respective.

Istoria zilei

