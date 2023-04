450 voluntari implicați în campania O Românie Curată Începe de Acasă au colectat peste 12 tone de deșeuri în 5 orașe mari din țară

Procter & Gamble și Act for Tomorrow au lansat a șasea ediție a campaniei O Românie Curată Începe de Acasă. Acțiunea de colectare a deșeurilor din natură s-a desfășurat simultan în cinci orașe din România pe data de 22 aprilie, în aceeași zi cu Ziua Pământului, pentru a încuraja o implicare activă a comunității în protejarea mediului. În cadrul acțiunii, peste 450 de voluntari din București/Ilfov, Ploiești, Deva, Târgu Jiu și Alba Iulia, au colectat peste 12 tone de deșeuri. Cu sprijinul organizațiilor abilitate, o parte dintre acestea vor fi reciclate.

Andrei Coșuleanu, Președintele Act for Tomorrow, a declarat: "Călătoria faptelor bune pentru natură continuă, iar anul acesta pe 22 aprilie am sărbătorit Ziua Pământului în cadrul celei de-a șasea ediții a proiectului <<O Românie Curată Începe de Acasă>>, alături de P&G România. Împreună cu voluntarii din țară am strâns deșeurile din natură și am oferit pâmântului cel mai frumos cadou: implicarea noastră în numele protejării mediului înconjurător.”

Campania O Românie Curată Începe de Acasă a fost lansată în 2018 și a devenit treptat o acțiune care a reunit voluntari P&G, ONG-uri și comunități locale, într-un efort de a curăța de deșeuri zone din întreaga țară. Până acum, am sprijinit implicarea a peste 3000 de voluntari, din 22 orașe din România, fiind colectate peste 22 tone de deșeuri. În același timp, datorită eforturilor voluntarilor și ONG-urilor partenere, au fost plantați peste 10.000 de copaci.

P&G și brandurile sale se angajează să își folosească vocea, inovațiile și expertiza pentru a-i ajuta pe oameni să fie mai sustenabili acasă. Mărcile P&G, precum Ariel, Fairy, Lenor, H&S și Gillette pot ajuta, cu produse superioare care facilitează luarea unor decizii sustenabile, fără compromisuri în ceea ce privește performanța. P&G va continua, de asemenea, să își reducă impactul operațiunilor – Programul Ambition 2030 al P&G vine în sprijinul capacității brandurilor de a oferi o superioritate irezistibilă care este și sustenabilă în același timp, îmbunătățind astfel viața acum, dar și pentru generațiile viitoare. La bază se află îmbunătățirea vieții oamenilor din operațiunile noastre, lanțul nostru de aprovizionare și comunitățile deservite. Acesta se axează pe forța celor patru piloni fundamentați științific – Climă, Deșeuri, Apă și Natură – unde putem avea un impact major pentru binele planetei și al activităților noastre.

Despre Procter & Gamble

Prin produsele sale, P&G ajunge la aproximativ cinci miliarde de oameni din întreaga lume. Compania are unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de încredere, de calitate, lideri în categoriile lor, precum: Always®, Ariel®, Crest®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®, Viakal, Swiffer, Aussie. Comunitatea P&G include operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Pentru cele mai recente știri și mai multe informații despre P&G și brandurile sale, vă rugăm să vizitați https://ro.pg.com/.

Despre Act for Tomorrow

Act for Tomorrow este un ONG creat de o echipă de oameni pasionați și dedicați, care și-au propus cu resursele lor să contribuie la dezvoltarea unei lumi mai bune, mai responsabile și curate. AFT își concentrează resursele și know-how-ul pentru realizarea unor proiecte sub umbrela sustenabilității și a creativității, care să aibă impact direct atât asupra cetățenilor, cât și a zonelor defavorizate din România.