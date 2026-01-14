40% reducere pentru zboruri spre trei destinații de vacanță adorate de români

O companie aeriană lansează o promoție specială pentru sezonul estival 2026, oferind 40% reducere din tariful de bază pentru zboruri spre destinații foarte căutate din Grecia, Spania și Turcia. Prețurile încep de la 62 de euro, în funcție de ruta aleasă.

Oferta este valabilă între 12 ianuarie, ora 14:00, și 18 ianuarie 2026, ora 23:59, pentru călătorii programate între 1 aprilie și 24 octombrie 2026, în funcție de perioada de operare a fiecărei rute. Reducerea se aplică la tariful de bază, fără taxe, în clasa Economy (Y), iar locurile sunt limitate, potrivit unui comunicat al companiei.

„Românii sunt din ce în ce mai atenți la modul în care își planifică vacanțele și aleg tot mai des să își rezerve din timp zborurile pentru sezonul de vară. Prin această promoție de început de an, ne dorim să le oferim acces la destinații de vacanță populare, la prețuri avantajoase, într-un model de zbor care pune accent pe confort și predictibilitate”, a declarat Diana Dima, Chief Commercial Officer AnimaWings, citată în comunicat.

Rute și tarife atractive

Campania acoperă unele dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Grecia, Spania și Turcia, cu plecări din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Craiova. Printre rutele incluse se numără zboruri către Heraklion, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Chania, Kefalonia, Kavala, Salonic, Palma de Mallorca, Tenerife și Antalya. Tarifele pornesc de la 62 de euro/persoană/segment și includ bagajul de cabină, precum și alegerea gratuită a locului încă de la rezervare.

Recent, AnimaWings a lansat programul complet de zboruri turistice pentru vara 2026, urmând să opereze 19 rute spre destinații populare din Grecia și Spania, cu plecări din București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca și Craiova. Programul include frecvențe săptămânale multiple și orare optimizate pentru sejururi de 7 și 10 nopți, precum și servicii dedicate familiilor și pasagerilor care caută un plus de confort. Compania operează aeronave moderne Airbus A220-300.

Exemple de tarife promoționale:

Timișoara – Kavala – Timișoara: de la 81,7 euro

București – Heraklion – București: de la 79,4 euro

Iași – Heraklion – Iași: de la 74,5 euro

Cluj-Napoca – Salonic – Cluj-Napoca: de la 95,7 euro

București – Palma de Mallorca – București: de la 113,85 euro

Timișoara – Tenerife – Timișoara: de la 152,2 euro

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, lansată în 2020 și parte a Memento Group, alături de tur-operatorul Christian Tour. În continuă expansiune, compania își va mări flota în 2026 cu două noi aeronave Airbus A220-300, iar în 2027 cu încă patru,