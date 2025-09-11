search
Joi, 11 Septembrie 2025
Compania românească AnimaWings va opera din această toamnă 12 noi rute de zbor între România și destinaţii importante

Publicat:

Românii de la AnimaWings îşi extind portofoliul de zboruri. Din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care conectează hub-urile aeriene din România cu Munchen, Praga, Sofia, Tel Aviv, Istanbul şi Dubai. Din primăvara anului viitor va fi introdusă și ruta Bucureşti-Geneva şi retur.

Compania își extinde portofoliul de zboruri. FOTO Facebook AnimaWings
Compania își extinde portofoliul de zboruri. FOTO Facebook AnimaWings

O nouă rută aeriană directă, Bucureşti - Geneva şi retur, va fi operată începând din 23 martie 2026 de către transportatorul aerian 100% românesc, AnimaWings, potrivit Agerpres.

Cursele vor avea o frecvenţă de trei zboruri săptămânale (luni, miercuri şi vineri), iar biletele sunt deja disponibile pe site-ul operatorului şi în agenţiile partenere, cu tarife ce pornesc de la 99,99 euro/sens, la clasa AnimaONE, care include bagaj de cabină (8 kg), un obiect personal de tip poşetă/borsetă (4 kg), selecţie gratuită a locurilor, check-in online şi offline gratuit, a anunțat compania.

Zborurile vor fi operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, configurate cu 137 de locuri (inclusiv 12 la Business Class). De asemenea, pasagerii care aleg Business Class vor beneficia de servicii premium şi catering personalizat, iar la bord toţi călătorii vor putea comanda meniuri variate, inclusiv opţiuni gourmet.

Compania îşi consolidează reţeaua de zboruri regulate

Până atunci, AnimaWings va opera alte câteva rute noi.

„Începând din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care conectează hub-urile aeriene din România cu destinaţii majore la nivel european şi internaţional, precum Munchen, Praga, Sofia, Tel Aviv, Istanbul şi Dubai. Extinderea este susţinută de introducerea în operare a aeronavelor Airbus A220 de ultimă generaţie, parte dintr-o comandă de 12 unităţi ce vor fi livrate până în 2026. Odată cu recepţionarea celei de-a cincea aeronave, în această lună, AnimaWings îşi consolidează reţeaua de zboruri regulate şi reconfirmă angajamentul de a oferi pasagerilor standarde moderne de confort, eficienţă şi conectivitate”, transmite compania.

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în anul 2020, parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour.

Europa

