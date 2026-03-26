Partidul AUR îl susține pe Viktor Orban la alegerile din Ungaria: „Este alegerea corectă, ne situăm pe aceeași poziție”

Presa maghiară semnalează că partidul românesc AUR, condus de George Simion, îl susține deschis pe premierul ungar Viktor Orban la alegerile parlamentare din aprilie 2026. Publicația Daily News Hungary scrie că AUR consideră că Orban este „alegerea corectă”, citând un interviu acordat de europarlamentarul Gheorghe Piperea pentru TransTelex.

Partidul AUR, condus de George Simion, îl susține deschis pe premierul ungar Viktor Orban. FOTO:AFP
Partidul AUR, condus de George Simion, îl susține deschis pe premierul ungar Viktor Orban. FOTO:AFP

„Nu există obiecții serioase față de Orban, deși trebuie să fim atenți la menținerea la putere a liderilor politici prea mult timp. Totuși, Orban este în mod clar o alegere mai bună decât opoziția condusă de Péter Magyar”, a afirmat Piperea. 

Europarlamentarul AUR a subliniat că există un fundament ideologic comun între Fidesz, partidul de guvernământ din Ungaria, și AUR, precizând că această aliniere se extinde și la politica externă. 

„Suntem suveraniști conservatori – împărtășim aceeași poziție față de migrație, politica familială și scepticismul față de Uniunea Europeană. Referitor la războiul din Ucraina și la Zelenski, ne situăm pe aceeași poziție cu Orban. Ucraina tergiversează repararea conductei Drujba, afectând tranzitul petrolului, iar Orban are dreptate să susțină măsuri mai stricte”, a declarat Piperea. 

Cu toate acestea, jurnaliștii maghiari notează că relațiile dintre Fidesz și AUR par să se complice. În mai 2025, Orban și-a arătat sprijinul pentru George Simion și viziunea sa privind o „Europe a națiunilor” și o „Europe creștină”. Însă, reprezentanții români au lipsit recent de la principalele evenimente de dreapta din Budapesta, cum ar fi CPAC Ungaria și mitingul Patrioți pentru Europa.

„Lipsa invitației este o greșeală strategică. AUR ar trebui tratat ca partener natural, nu marginalizat. În cele din urmă, cooperarea dintre forțele suverane maghiare și române este inevitabilă”, a comentat Piperea această situație. 

Potrivit europarlamentarului român, consolidarea colaborării economice și sociale între cele două state ar aduce beneficii mai mari decât alimentarea disputelor istorice.

