Senatul a respins proiectul care extindea incriminarea hărțuirii sexuale în afara locului de muncă. USR acuză PSD că și-a schimbat votul

Senatul a respins miercuri, 17 iunie, proiectul de lege coinițiat de deputata USR și ministra Mediului, Diana Buzoianu, care propunea extinderea incriminării hărțuirii sexuale și în afara relațiilor de muncă.

Potrivit unui comunicat transmis de USR, proiectul primise anterior raport favorabil în comisiile parlamentare, cu sprijinul reprezentanților USR, PNL, UDMR și PSD. Formațiunea susține însă că senatorii PSD s-au abținut la votul din plen, ceea ce a dus la respingerea inițiativei.

„O răzbunare împotriva USR nu poate fi o răzbunare împotriva femeilor. Proiectul respins ar fi protejat anual mii de femei din România. Acestea rămân acum fără protecție în fața hărțuirii sexuale din cauza deciziei PSD de a se abține de la vot, care a dus la respingerea proiectului”, a declarat Diana Buzoianu.

Ce prevedea proiectul

Inițiativa legislativă propunea modificarea Codului Penal astfel încât hărțuirea sexuală să poată fi sancționată și atunci când nu are loc în cadrul unei relații de muncă.

Potrivit USR, legea actuală condiționează sancționarea hărțuirii sexuale de existența unei relații de muncă și de caracterul repetat al comportamentului.

Proiectul prevedea ca hărțuirea sexuală să fie definită drept solicitarea repetată de favoruri sexuale care intimidează sau umilește victima, indiferent de existența unei relații profesionale. În situațiile în care fapta era comisă într-un raport profesional sau similar, limitele de pedeapsă ar fi fost majorate cu 50%.

De asemenea, proiectul introducea răspunderea penală și pentru cazurile în care solicitarea favorurilor sexuale avea loc o singură dată, dacă era însoțită de presiuni care generau victimei o stare de teamă și exista un raport de autoritate, dependență sau vulnerabilitate.

Printre situațiile vizate se numărau cazurile în care victima se afla în îngrijirea, educarea sau supravegherea agresorului, era membru al familiei acestuia ori se afla într-o situație de vulnerabilitate cauzată de vârstă, boală, handicap, sarcină sau dependență.

Următorul pas: Camera Deputaților

Senatul a fost prima cameră sesizată în acest caz. Proiectul va fi transmis acum Camerei Deputaților, care este forul decizional și va avea ultimul cuvânt asupra inițiativei legislative.