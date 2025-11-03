Vitamina esențială pentru dezvoltarea copiilor. Mihai Craiu: „Nu protejează doar oasele, ci întărește întregul organism”

Medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția asupra importanței vitaminei D pentru sănătatea copiilor și asupra schimbărilor apărute în ultimele trei decenii în recomandările medicale.

Potrivit specialistului, numeroase aspecte privind sănătatea celor mici s-au modificat în cei 36 de ani de democrație, pe fondul progreselor științifice, al schimbării obiceiurilor de viață și al influenței rețelelor sociale, care aduc adesea informații nevalidate.

Înainte de 1989, copiii din România primeau 200.000 UI de vitamină D injectabil, la vârstele de 2, 4, 6, 9, 12, 18 și 24 de luni. În Germania interbelică se utilizau chiar doze orale foarte mari, între 150.000 și 600.000 UI administrate o singură dată, atât pentru prevenție, cât și pentru tratamentul unor boli precum tuberculoza cutanată sau artrita reumatoidă, în cadrul așa-numitei „stoss-therapie”.

„Dacă putem face ceva simplu pentru sănătatea copiilor noștri atunci aceasta ar fi suplimentarea orală cu vitamină D (toată copilăria, până la 18 ani, spun protocoalele actuale) și plimbarea sau joaca în soare, dimineața, ideal între 10.30-13, căci asta ar asigura cele mai bune nivele de vitamină D3 din sânge”, a scris dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“ din București, pe pagina sa de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

Nivelurile normale de 25-OH vitamina D3 sunt esențiale pentru o stare bună de sănătate.

„Deoarece persoanele cu deficit sever de vitamină D pot dezvolta boli alergice, maladii cardiovasculare, neurologice sau metabolice, pot avea o frecvență mai mare a unor cancere, infecții grave, etc. Cu alte cuvinte, fără nivele acceptabile de vitamină D, în condițiile actuale de poluare si de expunere repetată la alimente ultraprocesate, vom dezvolta și alte boli, nu numai fregilitatea oaselor (rahitism la sugar și copilul mic sau osteoporoză la cei mai mari)”, a avertizat dr. Craiu.

Medicul îi îndeamnă pe părinți să profite de zilele însorite, întrucât odată cu scăderea temperaturilor, organismul nu mai poate produce suficientă vitamină D prin expunerea pielii la radiațiile ultraviolete.

„Să ne bucurăm de vreme și de soare, căci vine frigul și nu vom mai produce în piele suficientă vitamină D”, a transmis medicul pediatru.