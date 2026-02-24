Rusia țințește mai nou forțele de ordine? Serie de atentate cu bombe împotriva poliției ucrainene

Un nou semnal de alarmă într-o Ucraină aflată deja sub presiune: o explozie a lovit luni seară o secție de poliție din orașul Dnipro, în centrul țării, într-un moment simbolic – chiar înaintea marcării a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Deflagrația s-a produs în jurul orei 20:30 și a vizat clădirea administrativă a poliției din districtul Amur-Nijnodniprovsk. Din fericire, nu au fost raportate victime, însă suflul exploziei a avariat imobilele din apropiere. Circumstanțele exacte rămân, deocamdată, neclare, iar ancheta este în desfășurare.

Incidentul nu este unul izolat. Cu doar două ore mai devreme, în sudul țării, la Mikolaiv, o altă explozie a vizat polițiști, rănind șapte ofițeri, dintre care doi se află în stare critică. Iar duminică, în vestul Ucrainei, la Lviv, două explozii au ucis un polițist în vârstă de 23 de ani și au rănit alte 25 de persoane.

Șeful Poliției Naționale, Ivan Vihivskii, a calificat seria de atacuri drept „o ofensivă țintită împotriva sistemului de ordine și lege”. Potrivit acestuia, succesiunea exploziilor nu este o coincidență, ci parte a unei strategii deliberate de destabilizare.

Avertismentul vine în linie cu declarațiile președintelui Volodimir Zelenski, care a vorbit despre o campanie în creștere împotriva forțelor de ordine, campanie pe care autoritățile de la Kiev o atribuie Rusiei.

Escaladare îngrijorătoare

De altfel, Servicul de Securitate al Ucraineni (SBU) a raportat în mod repetat tentative de atentate cu bombă împotriva instituțiilor statului. Însă ritmul și amploarea incidentelor din ultimele zile sugerează o intensificare a acestor acțiuni.

Încă din februarie 2025, serviciile de securitate anunțau o serie de explozii care au vizat centrele de recrutare militară. Potrivit anchetatorilor, unele atacuri au fost puse la cale prin intermediul unor persoane recrutate contra cost, cărora li s-au oferit sume de bani pentru a plasa dispozitive explozive improvizate. În unele cazuri, bombele au fost detonate de la distanță chiar în momentul amplasării, provocând moartea celor implicați.

Pe 5 februarie 2025, la Kamianets-Podilski, un astfel de atac s-a soldat cu un mort și patru răniți. Pe 2 februarie, la Pavlohrad, un militar de 24 de ani a fost rănit într-o explozie. Cu o zi înainte, la Rivne, un alt incident a dus la moartea suspectului și rănirea a opt militari, iar o nouă tentativă a fost raportată acolo pe 3 februarie.

Și atunci, ca și acum, SBU a indicat Moscova drept responsabilă pentru orchestrarea atacurilor.

Mesajul care se conturează este unul limpede: dincolo de frontul militar, Ucraina se confruntă cu un front intern, în care instituțiile statului – în special cele de aplicare a legii – devin ținte directe. Iar apropierea aniversării invaziei amplifică tensiunea, într-un climat deja marcat de insecuritate și provocări constante.