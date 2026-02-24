search
Marți, 24 Februarie 2026
Detalii înfiorătoare despre tragedia în care doi părinți au murit, iar o fetiță a rămas orfană: șoferul vinovat a fost condamnat cu suspendare

Publicat:

Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului mortal produs luni seară pe DN 2B, între Lacu Sărat și Silistraru, județul Brăila. În urma impactului violent, dintre două autoturisme, profesoara Cătălina Popa și soțul acesteia și-au pierdut viața, iar fiica lor, în vârstă de 6 ani, a fost rănită ușor.

Accident tragic în Brăila FOTO: ISU Brăila
Accident tragic în Brăila FOTO: ISU Brăila

Doi soți și-au pierdut viața luni seară într-un accident rutier produs pe DN 2B, între Lacu Sărat și Silistraru. Fiica lor, în vârstă de 6 ani, a fost rănită ușor și transportată la spital.

Autorul tragediei este un bărbat de 35 de ani, care se afla în termen de supraveghere, după ce fusese condamnat anterior pentru conducere sub influența alcoolului, potrivit debraila.

Potrivit informațiilor oficiale, accidentul s-a produs în jurul orei 17:45, când bărbatul de 35 de ani a pătruns pe contrasens și a lovit frontal mașina în care se aflau soții Popa. Impactul a fost devastator: bărbatul de 45 de ani și femeia de 40 de ani au murit pe loc, iar fiica lor a scăpat cu răni ușoare. 

Echipajele ISU Brăila au intervenit pentru descarcerarea victimelor și aplicarea manevrelor de resuscitare, însă acestea nu au mai putut salva viața celor doi adulți. Copila a fost preluată de o ambulanță SAJ și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe, în stare conștientă.

Autorul tragediei fusese condamnat în iunie 2024 la un an de închisoare cu suspendare, după ce, în 2022, fusese prins conducând sub influența alcoolului. Sentința prevedea un termen de supraveghere de doi ani, în care bărbatul trebuia să respecte anumite condiții impuse de instanță. 

În motivarea instanței, judecătorul a apreciat că episodul din 2022 a fost „o întâmplare nefericită” și că inculpatul nu era recidivist. 

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale impactului.

Cătălina era profesoară de geografie la Liceul Teoretic “ Panait Cerna”, iar Dan lucra, ca polițist de penitenciare, la Centrul de Detenție pentru minori din Tichilești .

Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a doamnei profesoare Cătălina Popa, care și-a pierdut viața alături de soț într-un tragic accident.

„Doamna profesoară a fost un om dedicat profesiei, un coleg apreciat și un sprijin pentru generații de elevi, pe care i-a îndrumat cu devotament și responsabilitate. Plecarea sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea noastră școlară. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o”, a transmis conducerea liceiului unde Cătălina Popa preda.

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Brăila a transmis un mesaj de condoleanțe, arătând sprijin pentru familia îndurerată și pentru comunitatea afectată de pierderea tragică.

„Gândurile noastre se îndreaptă cu profundă compasiune către fetița rămasă fără părinți și către toți cei afectați de această pierdere”, a transmis Inspectoratul. 

