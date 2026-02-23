search
Horoscop marți, 24 februarie. Leii taie în carne vie cu atitudinea lor, Gemenii au tendința de a grăbi lucrurile

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 24 februarie.

Horoscop marți, 24 februarie. FOTO: Shutterstock
Horoscop marți, 24 februarie. FOTO: Shutterstock

Berbec

Iubire - Doriți să fiți recunoscut prin statutul social, să fiți tratat și respectat doar pentru că vă situați la un anumit nivel.

Sănătate - Detensionarea relațiilor mai complicate vă poate aduce liniște și ușurare sufletească.

Bani - Exploatați la maxim resursele de care dispuneți, vă dedicați muncii și sporirii bugetului.

Taur

Iubire - Tachinați sau iritați pe celălalt pentru că vă doriți atenție. Mențineți comunicarea în limite plăcute pentru ambii.

Sănătate - Serviciul vă suprasolicită. Atenție la stres și la reacțiile generate de nervozitate.

Bani - Terminați activitățile care oferă ocazia să vă concentrați și să dovediți eficiență în solitudine.

Gemeni

Iubire - O tendință de a grăbi lucrurile, de a arunca rapid cu săgeți de romantism, sperie pe potențialii candidați .

Sănătate - Este important să clarificați lucrurile acolo la voi, în interior. Veți descoperi motivele reale ale disconfortului.

Bani - Răbdarea este oricum o virtute, cu atât mai mult acest lucru este valabil pentru tranzacțiile financiare.

Rac

Iubire - Actele de generozitate sunt ideale, fie că e vorba de un cadou pentru iubit sau act de caritate pentru un străin. Mulțumirea sufletească merită!

Sănătate - Atenție la persoanele noi! Vă puteți lăsa influențat destul de puternic încât să luați în calcul prea mult indicațiile cuiva neavizat.

Bani - Manifestați nemulțumire față de orice. Dacă sunteți hipecritic, e bine și să fiți pregătiți cu soluții alternative.

Leu

Iubire - Aveți chef să faceți ordine în casă, să organizați altfel sertarele. Consultați-vă partenerul!

Sănătate - Dacă vreți să slăbiți, faceți un plan, dacă vreți menținere de tonus, nu vă abateți de la rutină.

Bani - Sunteți prea eficient. Tăiați în carne vie detaliile care nu vă convin și unii colegi se pot simți lezați de agresivitatea reacțiilor.

Fecioară

Iubire - Suportați consecințele unor conflicte între partener și părinți. Nu dați amploare!

Sănătate - Aveți parte de revigorare iar asta vă dă încredere să faceți activități diverse. Luați pas cu pas lista.

Bani - Câștigul e de partea voastră. Nu omiteți familia, e nevoie să le împărtășiți vestea.

Horoscop

Horoscop

