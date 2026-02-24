Ce pedeapsă a primit românul care și-a decorat casa cu svastici și portretul lui Hitler: un turist german l-a reclamat

Un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din Agnita, județul Sibiu, a fost condamnat la patru luni de închisoare cu suspendare după ce și-a decorat locuința cu simboluri fasciste și tablouri cu lideri naziști, inclusiv o pictură cu Adolf Hitler.

Instanța a decis ca acesta să fie pus sub supraveghere timp de doi ani și să respecte mai multe obligații.

Incidentul a fost semnalat în primăvara anului trecut, când un turist german a observat afișate pe poarta și pragul casei simboluri fasciste și a sesizat autoritățile. Polițiștii au efectuat percheziții atât la locuința din Agnita, cât și la o proprietate deținută de bărbat în municipiul Sibiu.

Anchetatorii au constatat că pe pragul casei din Agnita era expusă o svastică din ceramică, vizibilă din stradă. În interior, bărbatul avea o pictură cu Adolf Hitler, dar și tablouri cu alți lideri ai organizațiilor fasciste, scrie Ora de Sibiu.

De asemenea, în locuință au fost găsite șase revolvere. Potrivit procurorilor, expunerea simbolurilor fasciste în spațiul public demonstra intenția de răspândire a ideilor fasciste și promovarea cultului unor persoane vinovate de persecuția și anihilarea evreilor europeni.

Judecătoria Agnita a apreciat că, deși bărbatul manifesta o pasiune pentru personalități controversate, expunerea publică a fost minimă. După sesizarea autorităților, acesta a îndepărtat svastica și tablourile de la ferestre.

Săptămâna trecută, instanța a decis ca bărbatul să fie condamnat la patru luni de închisoare cu suspendare și să fie pus sub supraveghere timp de doi ani, perioadă în care trebuie să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe orice schimbare de locuință sau deplasare mai lungă de cinci zile și să comunice toate informațiile referitoare la existența sa.