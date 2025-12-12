Alexandru Rogobete, detalii despre cazul de lepră de la Cluj. „Pacienta nu mai este contagioasă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri spitalul de la Cluj unde sunt internate patru femei suspecte de lepră și a anunțat că pacienta confirmată nu mai este contagioasă, precizând că situația este sub control și că riscul pentru populație rămâne scăzut.

Vineri, 12 decembrie, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, s-a deplasat personal la spitalul din Cluj unde sunt internate trei paciente suspecte de lepră, pentru a evalua situația și a discuta cu conducerea unității și specialiști în epidemiologie. În urma vizitei, ministrul a declarat că pacienta confirmată cu lepră nu mai prezintă risc de contagiozitate.

Referitor la celelalte trei persoane, printre care se numără și sora pacientei, Alexandru Rogobete a precizat că rezultatele analizelor sunt încă în curs și că acestea sunt monitorizate atent din punct de vedere clinic și epidemiologic. Potrivit primelor date din ancheta epidemiologică, femeia confirmată s-a infectat după ce, în luna septembrie, a mers în ţara natală, unde a intrat în contact cu mama sa, deja bolnavă.

Ministrul Sănătăţii a ținut să liniștească populaţia, mai ales pe clienţii salonului de masaj unde lucrau femeile, şi a precizat că lepra are evoluție lentă și contagiozitate redusă, și că transmiterea necesită expunere prelungită. Boala NU se răspândește prin:

* strângerea mâinii; îmbrățișări;

* călătorii în transportul în comun;

* proximitate scurtă;

* folosirea spațiilor comune.

De altfel, a amintit el, DSP Cluj și Inspecția Sanitară de Stat au luat deja măsuri pentru limitarea riscului de răspândire prin dezinfecție cu ozon a tuturor spațiilor folosite de salonul de masaj, verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală, controlul medical al angajaților prin Medicina Muncii şi suspendarea activității salonului SPA până la finalizarea anchetei.