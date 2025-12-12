search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Alexandru Rogobete, detalii despre cazul de lepră de la Cluj. „Pacienta nu mai este contagioasă”

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri spitalul de la Cluj unde sunt internate patru femei suspecte de lepră și a anunțat că pacienta confirmată nu mai este contagioasă, precizând că situația este sub control și că riscul pentru populație rămâne scăzut.

Alexandru Rogobete linişteşte populaţia privind cazul de lepră de la Cluj. FOTO: captură video PSD
Alexandru Rogobete linişteşte populaţia privind cazul de lepră de la Cluj. FOTO: captură video PSD

Vineri, 12 decembrie, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, s-a deplasat personal la spitalul din Cluj unde sunt internate trei paciente suspecte de lepră, pentru a evalua situația și a discuta cu conducerea unității și specialiști în epidemiologie. În urma vizitei, ministrul a declarat că pacienta confirmată cu lepră nu mai prezintă risc de contagiozitate.

Referitor la celelalte trei persoane, printre care se numără și sora pacientei, Alexandru Rogobete a precizat că rezultatele analizelor sunt încă în curs și că acestea sunt monitorizate atent din punct de vedere clinic și epidemiologic. Potrivit primelor date din ancheta epidemiologică, femeia confirmată s-a infectat după ce, în luna septembrie, a mers în ţara natală, unde a intrat în contact cu mama sa, deja bolnavă.

Ministrul Sănătăţii a ținut să liniștească populaţia, mai ales pe clienţii salonului de masaj unde lucrau femeile, şi a precizat că lepra are evoluție lentă și contagiozitate redusă, și că transmiterea necesită expunere prelungită. Boala NU se răspândește prin:

* strângerea mâinii; îmbrățișări;

* călătorii în transportul în comun;

* proximitate scurtă;

* folosirea spațiilor comune.

De altfel, a amintit el, DSP Cluj și Inspecția Sanitară de Stat au luat deja măsuri pentru limitarea riscului de răspândire prin dezinfecție cu ozon a tuturor spațiilor folosite de salonul de masaj, verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală, controlul medical al angajaților prin Medicina Muncii şi suspendarea activității salonului SPA până la finalizarea anchetei.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
digi24.ro
image
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
stirileprotv.ro
image
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România
gandul.ro
image
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
mediafax.ro
image
Mesajul misterios pe care Darius Olaru l-a transmis în timpul meciului FCSB – Feyenoord: „Ia zi, când plec?”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
observatornews.ro
image
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Data la care se răcește cu adevărat în România. Vine gerul după temperaturile ridicate de acum
playtech.ro
image
Singurul român care s-a culcat la 3-1 pentru Feyenoord cu FCSB! „A început să țipe nevastă-mea că sună toate telefoanele în casă!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul trecut
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
„Făcea și multe gărzi” Răsturnare de situație în cazul chirurgului din Gorj, care s-a stins în timpul serviciului. Declarațiile colegilor schimbă tot
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Cazuri de lepră în România! Cum se manifestă boala
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele trei zodii care trag lozul câștigător începând cu 15 decembrie. Vor triumfa pe toate planurile, niciodată nu au avut așa noroc
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Acum Prințesă de Wales e Kate, însă acest titlu duce în spate multe zbateri. Prima Prințesă de Wales s-a căsătorit în secret la 12 ani

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani