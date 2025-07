Afecțiunea cu care se confruntă peste jumătate dintre femei. Medic: „Tratamente există până să ajungem la operație”

Simptome precum durere pelvină constantă, oboseală, balonare sau menstruații abundente ajung să fie considerate „obișnuite”, deși reprezintă semne ale unei afecțiuni cu care sunt diagnosticate peste jumătate dintre femeile cu vârste între 21 și 49 ani. Complicațiile pot fi grave.

Simptome normalizate sau ignorate ani la rând de către femeile cu vârste între 21 și 49 ani pot fi în fapt semnele unei afecțiuni întâlnite frecvent: fibromul uterin. Durerea pelvină constantă, oboseala, balonarea sau menstruațiile abundente afectează semnificativ calitatea vieții însă multe femei ajung să le creadă „normale”.

Platforma de educație sexuală și sănătate reproductivă Planifică Neprevăzutul atrage atenția asupra acestei „afecțiuni tăcute”, care afectează milioane de femei, dar despre care se vorbește prea puțin. Simptomele trebuie să fie recunoscute, femeile fiind încurajate să ceară ajutor medical, pentru că există tratamente adaptate fiecărui caz.

Potrivit unei analize publicate în BMC Public Health (2023), între 40 și 60% dintre femeile aflate la vârsta fertilă dezvoltă un fibrom uterin până la 50 de ani, iar în România, incidența este una dintre cele mai ridicate din Europa de Est – 582 de cazuri la 100.000 de femei anual. Datele sunt susținute și de estimări recente publicate în surse precum Medicina Intervențională și PMC (2023).

Dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică-ginecologie cu expertiză în patologia uterină și specialist partener al platformei Planifică Neprevăzutul, a răspuns pe larg, pentru „Adevărul”, întrebărilor legate de această afecțiune.

„Am paciente care la 23 de ani au venit direct cu fibrom”

Fibromul uterin este o tumoră benignă (necanceroasă) care în prezent apare mult mai des decât în trecut și la femei cu vârsta sub 40 de ani. „Apare în urma unei dereglări hormonale și atunci putem să le întâlnim și la persoane peste 20 de ani. Am paciente care la 23 de ani au venit direct cu fibrom. Nu este ceva care să se moștenească, deci nu e ereditar, dar dacă ai o dereglare hormonală, în speță să predomine estrogenii și să nu ai suficient progesteron, apar aceste modificări: fibroadenoame se cheamă la nivelul sânului sau fibrom uterin la nivelul uterului. Deci fibromul uterin este o tumoră benignă a uterului care poate să apară la persoane peste 23 - 25 de ani, și undeva până la intrarea în menopauză. Evident că în menopauză nu mai au cum să apară, pentru că la menopauză nu mai avem hormoni”, a explicat medicul.

Semnele apar după ce deja există fibromul, simptomele diferind în funcție de zona în care este poziționat. Pot să fie sângerări abundente la menstruație, cu așa-numitele cheaguri, sau hemoragii în timpul menstruației, dar asta se întâmplă numai dacă fibromul este poziționat în interiorul cavității uterine sau în apropierea cavității uterine, explică dr. Dascălu.

„Simptomele fibroamelor nu sunt date neapărat de mărimea lor, cât de poziția lor. Ele sunt de mai multe feluri. În termeni medicali se numesc: submucos - adică la nivelul cavității uterine și atunci hemoragia este unul din semnele care trimit pacientele la medic; în interiorul mușchiului uterin - intramural, atunci când pot să nu dea deloc sângerare și pot să ajungă la dimensiuni impresionante și nici măcar nu-ți dai seama că ai fibrom; și în exteriorul cavității uterine - așa-numitele subseroase, care și ele pot să ajungă la dimensiuni de multe ori incredibile”, a expus medicul variantele.

Se întâmplă uneori ca pacientele să ajungă la medic suspectând cu totul și cu totul alte probleme de sănătate. Este cazul unui paciente cu un fibrom de dimensiuni-gigant. Pacienta s-a adresat medicilor din mai multe specialități până când să ajungă la medicul ginecolog.

„Am avut pacientă cu un fibrom de 30 cm. În momentul în care ai un fibrom atât de mare, se poate să ajungi la medic pentru alte semne, cum ar fi: fibromul poate să comprime intestinele, să ai o constipație. Poate să fie atât de mare încât să ajungă până la diafragmă, în cazuri excepționale, dar sunt situații. Și atunci au venit paciente pentru că nu respirau bine”, a exemplificat medicul. În cazurile menționate pacientele aveau și exces de greutate, astfel încât au pus pe seama acestui exces ponderal problemele legate de respirație.

Atunci când fibromul este poziționat în spatele uterului, pot să apară dureri abdominale în timpul contactului sexual sau dacă formațiunea tumorală intră în necrobiozare.

Fibromul, depistat la simplul control medical periodic

Gestul simplu de a efectua anual un control medical le poate scăpa pe femei de complicații majore. Fibromul poate fi depistat ușor, ecografic, în cadrul acestui control, a precizat dr. Dascălu, condiția este însă aceea ca pacientele să se prezinte. Diferența între surprinderea unui fibrom în stadii incipiente și prezentarea tardivă este enormă, începând de la posibilitățile de tratament și până la eventuale complicații.

„Tratamente există până să ajungem la operație. Sunt tratamente care opresc mărirea fibroamelor. În momentul în care nu ai fost la control la timp și deja medicul te-a diagnosticat cu un fibrom, poți să ajuți pacienta respectivă prin mai multe intervenții chirurgicale. Pot să fie minim invazive, cum ar fi embolizarea uterină, cum ar fi ablația lor cu radiofrecvență, dacă au până un 3 centimetri, dar dacă au depășit respectivele dimensiuni au un alt impact asupra sănătății. Dacă sunt foarte mari și dau dureri, dacă pacienta sângerează foarte mult, atunci trebuie să-i oprești «robinetul». Nu poți să îi dai doar un tratament să nu crească, ci se impune o intervenție chirurgicală pentru scoaterea acestui fibrom, respectiv miomectomie, așa se numește, atunci când scoți fibromul, uterul rămânând pe loc”, a detaliat medicul.

Tratamentele se personalizează de la o pacientă la alta, în funcție de vârsta ei, de istoricul ei obstetrical. „Una este să fie o pacientă tânără care urmează să aibă copii și își dorește asta și alta este să fie o persoană aproape de menopauză sau să se afle în pre-menopauză. Altele sunt variantele. Deci te adaptezi în funcție de pacientă, de vârsta ei și de istoricul obstetrical”, a precizat dr. Dascălu.

Sunt situații în care pacientele se obișnuiesc pur și simplu cu sângerările, considerându-le ceva normal. Le pun pe seama eredității, când de fapt, la control, află că acolo s-a dezvoltat un polip sau un fibrom. Alteori simptomele nu produc doar disconfort, ci pot afecta grav sănătate femeii. Au fost cazuri, dă medicul alte exemple, în care femeile aveau hemoglobină 6, dureri de cap și stare accentuată de slăbiciune, „nu se mai puteau ține pe picioare”.

„Aceste fibroame pot să ajungă să dea deprecieri majore în corpul unei femei. Dar, din păcate, în România nu prea avem cultul sau cultura controalelor de rutina și ne ducem la medic doar când nu mai putem”, a punctat dr. Alina Dascălu.

Cum se diagnostichează fibromul uterin

Diagnosticul de fibrom uterin poate fi pus cu precizie la o ecografie transvaginală, care este o investigație fidelă în cadrul căreia se pot depista fibroame de la dimensiuni chiar și de jumătate de centimetru. „Când sunt foarte mari, și la ecografia abdominală se decelează. Dar, repet, este un diagnostic pe care îl poți pune ușor la o ecografie transvaginală”, a insistat medicul asupra importanței acestei investigații.

Cât de târziu ajung femeile de obicei în cabinet? „Câteodată foarte târziu, v-am precizat cazul doamnei care avea un fibrom de 30 cm, fibromul cântărind aproape 6 kg. Când l-am scos, era mai greu decât un copil. Și atunci, bineînțeles, nu mai poți să scoți doar fibromul, scoți uterul cu totul. Dar, în marea majoritate, nu ajung chiar atât de târziu. După ce le deranjează un an de zile, în medie, ajung. Dar, ce aș vrea să subliniez este necesitatea ca și fetele tinere, pe care începem să le educăm, să aibă cultul controlului periodic. Tocmai de aceea, apropo de platforma Planifica Neprevăzutul, îmi place că ei vor să popularizeze partea aceasta de basic din controalele medicale, pentru că trebuie să te duci la medic chiar dacă tu consideri că nu ai niciun fel de problemă. Nu poți să știi ce apare”, a mai subliniat dr. Dascălu.

„Social media pentru tineri are impact”

Prima vizită la medicul ginecolog ar trebui să fie când s-a instalat pubertatea, chiar și înainte de debutul vieții sexuale, pentru că medicul îi va explica fetei ce se întâmplă cu corpul ei după ce s-a instalat menstruația. Este cu atât mai necesar cu cât, cu toate încercările, orele de educație sexuală, care în fapt au o componentă puternică medicală, încă lipsesc din școli.

„La Educație sexuală nu neapărat îi învață cum să se protejeze în timpul sexului, pentru că din acest motiv nici n-au vrut să introducă asta, dar poți să le explici cam ce pot să apară, ca și boli, în prima parte a vieții, când încă nu te instruiești singur. Ar fi bine în momentul în care intră la pubertate fetițele să fie duse la un medic să aibă o discuție despre cum apare menstruația, ce trebuie să facă mai târziu ca și contracepție, când trebuie să vină la doctor, adică să le învețe să facă lucrurile acestea singure. După care, la un control pur și simplu e bine să ajungă după prima relație sexuală, pentru că în momentul acela poți tu, ca și medic, să examinezi și colul, să o înveți când să efectueze examenul Papanicolaou. Trebuie să instruim și părinții, nu numai copiii, pentru vaccinarea anti-HPV, pentru că HPV-ul, din păcate, se răspândește extraordinar de repede, prin simpla atingere a pielii pubiene, nu trebuie să ai contact sexual”, a mai precizat dr. Dascălu.

Pentru a-și ajuta pacienții, cu atât mai mult constatând cât de mare este nevoia în rândul tinerilor, dr. Alina Dascălu a decis să li se adreseze, în special tinerilor, și pe platformele de socializare, acolo unde ei stau cel mai mult. „Pentru că văd atât de multe lucruri urâte, m-am hotărât, în timpul pe care-l am, să postez pe TikTok-ul clinicii. Pentru că pe TikTok sunt foarte mulți tineri. Și am vorbit acolo și de HPV, și de fibrom, și de alte lucruri care îi interesează. Și să știți că a avut impact. Am primit, pe telefoane, pe e-mail-ul clinicii, tot felul de întrebări. Este clar că acolo ajung la urechile lor. Și, bineînțeles, expuse pe înțelesul lor, pentru că nu facem lecție de medicină pe TikTok. Social media pentru tineri are impact”, a subliniat dr. Dascălu.

Când ajung femeile la medic

Femeile care se prezintă la controlul ginecologic o dată pe an sunt în continuare prea puține. În cazul celor diagnosticate cu fibrom simptomele sunt cele care le aduc, cel mai des, în cabinetul medicului. Alteori vin după ce o prietenă, o rudă, o colegă de birou, s-a confruntat cu o problemă și astfel realizează cât de important este să afli că ești bine, sau să depistezi la timp o problemă.

„Te bucuri când ai venit la control și ți-a zis medicul: n-ai nimic. Dacă vii și descoperă ceva, trebuie să te bucuri că ai descoperit la timp. Mai sunt și situații în care vin, descoperi ceva, poate la Papanicolaou, și spun: păi, anul trecut era bine. Tocmai de asta ai venit la control, să găsești la timp o mică modificare, nu când e prea târziu. Într-un an nu se pot întâmpla lucruri foarte grave, de aceea o dată pe an trebuie să faci verificare. Pentru că este un organ expus ușor, ca și medic poți să-l verifici ușor, și nu e un examen dureros. Dacă ar fi vorba de colon, sau gastric, sau altceva, acolo discutăm de analize care se fac sub anestezie, pe când aici nu. O femeie ar trebui să fie conștientă că trebuie să se îngrijească de sănătatea ei genitală, pentru că de aici decurg multe, inclusiv viața sexuală”, a mai atras atenția medicul.