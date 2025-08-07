search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trauma unui bărbat ce a avut cancer la gât din cauza sexului oral. „Era o umflătură de mărimea unui ou fiert”

0
0
Publicat:

Tatăl a doi copii, în vârstă de 60 de ani, a povestit despre momentele groaznice pe care le-a simțit după ce a aflat că are cancer la gât, provocat de un virus cu transmitere sexuală.

Cancerul a fost provocat de un virus cu transmitere sexuală Foto: Shutterstock
Cancerul a fost provocat de un virus cu transmitere sexuală Foto: Shutterstock

Britanicul Frank Lane a observat o umflătură, de mărimea unui ou, pe partea dreaptă a gâtului, în noiembrie 2023, crezând că era vorba de glande umflate din cauza suprasolicitării la sala de sport. După ce umflătura nu a dispărut în două săptămâni, bărbatul a mers la medicul său de familie, care l-a trimis imediat la teste urgente.

Mă bărbieram, mi-am atins gâtul și m-am gândit «pare un pic dur». Era doar o ușoară umflătură. Când medicul mi-a examinat gura, a putut să o vadă ieșind din partea superioară a amigdalelor, era de mărimea unui ou fiert”, a povestit bărbatul.

„Eram foarte obosit, dar credeam că este din cauza muncii și a lipsei de somn. De asemenea, mă trezeam de trei sau patru ori pe noapte pentru a merge la toaletă, dar am pus asta pe seama vârstei”, a mai adăugat acesta.

Câteva săptămâni mai târziu, scanările au revelat că acesta avea cancer la gât, cauzat de virusul papiloma uman (HPV), care a fost contractat prin sex oral, relatează Daily Mail.

Când mi-au spus că am cancer la gât, pentru o fracțiune de secundă am crezut că vorbește prostii, pentru că renunțasem la fumat cu 10 ani în urmă. (Când mi-a spus) că am cancer la gât, din cauza sexului oral, a fost o surpriză. Unii dintre colegii mei de la serviciu au râs, nu pentru că aveam cancer, ci pentru modul în care s-a produs”, a mai spus el.

El a precizat că rezultatele biopsiei au sugerat că a contractat virusul în urmă cu 40 de ani, pe când avea doar 20 de ani și se înrolase în armată.

După luni de chimioterapie și radioterapie epuizante, acestuia i s-a spus de către medici că nu mai prezintă semne ale bolii, dar că trebuie să se prezinte la controale, la fiecare două luni.

Acum, la 16 luni de la finalizarea tratamentului, bărbatul îndeamnă oamenii să se consulte la medic dacă observă ceva neobișnuit.

Principalele cauze ale cancerului la nivelul capului și gâtului

Cancerul de cap și gât este un termen generic pentru cancerul de gură, gât, laringe, nas, sinusuri și glande salivare. Până de curând, experții credeau că principalele cauze erau legate de stilul de viață, în special fumatul și consumul excesiv de alcool. În ultimii ani, cercetările au sugerat că HPV poate fi responsabil pentru până la 70% din cazurile de cancer la cap și gât, potrivit sursei citate.

HPV este un virus comun care se transmite prin contact intim, inclusiv sexual, și este de obicei inofensiv. Cu toate acestea, în unele cazuri, din motive care nu sunt pe deplin înțelese, poate declanșa modificări canceroase în țesutul sănătos.

Creșterea numărului de cazuri de cancer la nivelul capului și gâtului, în special în rândul pacienților tineri și de vârstă mijlocie, a fost asociată cu sexul oral.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
„Și eu am fost un PLAYER, boy nu prea mai eram...” Ion Iliescu, INTERVIU INCENDIAR în presa vremii
gandul.ro
image
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
mediafax.ro
image
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte de Revoluție. Ca în filmele de spionaj: ”E obiectul unei legende”
fanatik.ro
image
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Momentul în care un şofer plonjează cu maşina în Olt, după ce a adomit la volan. Turcul a ieşit prin portbagaj
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
kanald.ro
image
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
E cutremur! Avem DOCUMENTUL cu măsurile de austeritate din pachetul II. Concedieri masive, tăieri de salarii, e grav!
romaniatv.net
image
Cine moștenește vila de un milion a lui Iliescu. Nimeni nu se aștepta la asta!
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
image
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte
click.ro
Pippa Middleton profimedia 0889867503 jpg
Anunțul fericit făcut de sora lui Kate Middleton! Pippa o va face din nou mândră pe Prințesa de Wales
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
ion iliescu jpg
Personajul care devenise Ion Iliescu la un moment dat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?