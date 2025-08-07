Trauma unui bărbat ce a avut cancer la gât din cauza sexului oral. „Era o umflătură de mărimea unui ou fiert”

Tatăl a doi copii, în vârstă de 60 de ani, a povestit despre momentele groaznice pe care le-a simțit după ce a aflat că are cancer la gât, provocat de un virus cu transmitere sexuală.

Britanicul Frank Lane a observat o umflătură, de mărimea unui ou, pe partea dreaptă a gâtului, în noiembrie 2023, crezând că era vorba de glande umflate din cauza suprasolicitării la sala de sport. După ce umflătura nu a dispărut în două săptămâni, bărbatul a mers la medicul său de familie, care l-a trimis imediat la teste urgente.

„Mă bărbieram, mi-am atins gâtul și m-am gândit «pare un pic dur». Era doar o ușoară umflătură. Când medicul mi-a examinat gura, a putut să o vadă ieșind din partea superioară a amigdalelor, era de mărimea unui ou fiert”, a povestit bărbatul.

„Eram foarte obosit, dar credeam că este din cauza muncii și a lipsei de somn. De asemenea, mă trezeam de trei sau patru ori pe noapte pentru a merge la toaletă, dar am pus asta pe seama vârstei”, a mai adăugat acesta.

Câteva săptămâni mai târziu, scanările au revelat că acesta avea cancer la gât, cauzat de virusul papiloma uman (HPV), care a fost contractat prin sex oral, relatează Daily Mail.

„Când mi-au spus că am cancer la gât, pentru o fracțiune de secundă am crezut că vorbește prostii, pentru că renunțasem la fumat cu 10 ani în urmă. (Când mi-a spus) că am cancer la gât, din cauza sexului oral, a fost o surpriză. Unii dintre colegii mei de la serviciu au râs, nu pentru că aveam cancer, ci pentru modul în care s-a produs”, a mai spus el.

El a precizat că rezultatele biopsiei au sugerat că a contractat virusul în urmă cu 40 de ani, pe când avea doar 20 de ani și se înrolase în armată.

După luni de chimioterapie și radioterapie epuizante, acestuia i s-a spus de către medici că nu mai prezintă semne ale bolii, dar că trebuie să se prezinte la controale, la fiecare două luni.

Acum, la 16 luni de la finalizarea tratamentului, bărbatul îndeamnă oamenii să se consulte la medic dacă observă ceva neobișnuit.

Principalele cauze ale cancerului la nivelul capului și gâtului

Cancerul de cap și gât este un termen generic pentru cancerul de gură, gât, laringe, nas, sinusuri și glande salivare. Până de curând, experții credeau că principalele cauze erau legate de stilul de viață, în special fumatul și consumul excesiv de alcool. În ultimii ani, cercetările au sugerat că HPV poate fi responsabil pentru până la 70% din cazurile de cancer la cap și gât, potrivit sursei citate.

HPV este un virus comun care se transmite prin contact intim, inclusiv sexual, și este de obicei inofensiv. Cu toate acestea, în unele cazuri, din motive care nu sunt pe deplin înțelese, poate declanșa modificări canceroase în țesutul sănătos.

Creșterea numărului de cazuri de cancer la nivelul capului și gâtului, în special în rândul pacienților tineri și de vârstă mijlocie, a fost asociată cu sexul oral.