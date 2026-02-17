search
Un nou mecanism de raportare a agresiunilor asupra personalului medical, după cazul doctoriței atacate la Târgu Jiu

0
0
Publicat:

Cazul doctoriției agresate la spitalul din Târgu Jiu de mai multe rude ale unei paciente arată vulnerabilitățile sistemului din România în ceea ce privește prevenirea unor astfel de situații. După modelul european, Colegiul Medicilor din România va lansa un mecanism pentru raportarea și monitorizarea cazurilor de violență din întreaga țară, a declarat pentru „Adevărul” dr. Carmen Pantiș, vicepreședinte CMR. Și ministrul Sănătății a reacționat și se gândește chiar că e nevoie ca agresiunile față de medici să fie încadrate la ultraj. 

FOTO National Health Executive
FOTO National Health Executive

Dr. Carmen Pantiș, detalii despre mecanismul pregătit de Colegiul Medicilor

,,Există o directivă a Uniunii Europene și ne aliniem și noi, Colegiul Medicilor din România, la ea. Directivă de a face o atentă monitorizare a tuturor violențelor existente în România împotriva cadrelor medicale, dar în special a medicilor. Sigur că incidentul de la Târgu Jiu este tulburător și ne vine greu să credem, dar se întâmplă astfel de lucruri. Noi vom lansa un formular prin care vom încerca să analizăm absolut toate cazurile de violență care apar", a spus dr. Carmen Pantiș, vicepreședinte al Consiliului Medicilor din România. 

Medicii afectați de violență (fie ea fizică sau verbală) vor putea ,,semnala, printr-un mecanism de alertă, și la nivelul Colegiului Medicilor din România".

Dr. Carmen Pantiș a precizat că situația din România nu este singulară și că există o îngrijorare în cadrul Consiliului European al Ordinului Medicilor cu privire la agresiunile cu care se confruntă medicii.  

,,Chiar în Spania și Portugalia au fost identificate multe situații de agresiune față de femeile medic, cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani. Colegii din Spania și Portugalia spuneau că cea mai mare agresivitate se întâmplă de multe ori în departamentul de urgență, acolo unde se așteaptă foarte mult, la clinicile de psihiatrie sau la ATI, unde sunt foarte multe probleme de comunicare", a adăugat medicul. 

Alexandru Rogobete: ,,De ce nu, să considerăm că astfel de manifestări pot fi incluse în zona ultrajului”

La rândul lui, ministrul Sănătății a anunțat că vrea mai multe măsuri prin care medicii să fie protejați. 

,,Mi se pare de noaptea minţii ca în anul 2026 ministrul Sănătăţii să vină la televizor şi să spună oamenilor «vă rog să nu mergeţi în spitale să bateţi doctorii». Dar e realitatea pe care o trăim, din păcate, şi atunci cred că va trebui să venim cu măsuri legislative clare, concrete, simple, ce pot fi aplicate uşor şi care să apere personalul medical de astfel de personaje care, din punctul meu de vedere, ar trebui să răspundă în faţa legii. (...) Mă refer la măsuri de protecţie pentru personalul medical şi, de ce nu, să considerăm că astfel de manifestări pot fi incluse în zona ultrajului”, a declarat Alexandru Rogobete, citat de News.ro. 

Dr. Cătălina Poiană: ,,Protejarea medicilor nu este opțională"

Și președintele Colegiului Medicilor, dr. Cătălina Poiană, a reacționat: „Violența asupra medicilor este inacceptabilă!Nicio formă de agresiune la adresa personalului medical nu poate fi tolerată într-o societate care respectă profesia medicală și înțelege rolul MEDICULUI. (...)

În calitate de președinte Colegiul Medicilor din România am următorul mesaj: protejarea medicilor nu este opțională, este esențială pentru siguranța actului medical și pentru funcționarea optimă a sistemului de sănătate.Știu și înțeleg că, în marea ei majoritate, populația  înțelege rolul medicului si respectă poziția medicului, știu însă că există și aceste cazuri de violență asupra medicilor, iar ele pot fi diminuate și stopate prin eforturi comune, ale noastre, ale corpului medical și autorităților, dar și al societății în ansamblu și împreună să spunem", a scris pe Facebook dr. Cătălina Poiană. 

Aceasta a anunțat și că instituția pe care o conduce va iniția o companie publică, denumită ,,STOP Violențelor și Agresiunii asupra Medicilor!", iar în acest sens face apel către CNA pentru a sprijini demersul. 

Dr. Adrian Marinescu: „Legea trebuie să intervină"

Doctorul Adrian Marinescu, managerul Insitutului Național de Boli Infecțioase ,,Matei Balș" a declarat pentru „Adevărul” că este nevoie de sancțiuni legale mai clare pentru ca astfel de situații să nu se mai repete: „Această agresivitate în raport cu personalul medical - nu-i vorba doar de medici - e o imagine a societății. Agresivitatea există în societate (și nu doar în România, în lumea modernă) într-o mare măsură, din păcate. Ține de educație.

Evident că e un lucru pe care nimeni nu și-l dorește, nu e de acceptat și cred că legea este cea care trebuie să intervină. Acele persoane care sunt agresive tebuie să răspundă în fața legii. (...) Sunt aceleași legi pentru toți și ele trebuie respectate. Și probabil dacă vor fi niște exemple mult mai clare, oamenii vor înțelege că nu pot să se poarte în acest fel". 

