Românii evită vizitele la medic din cauza lipsei banilor

9 români din 10 au amânat în ultimii trei ani decizii importante pentru sănătatea și starea lor de bine din cauza lipsei banilor, care îi obligă pe mulți să amâne controale sau investigații medicale pentru „cândva”.

Presiunea financiară și instabilitatea socială îi determină pe cei mai mulți români să lase sănătatea fizică și emoțională pe plan secund. Circa 88% spun că au amânat în ultimii trei ani cel puțin o decizie importantă pentru starea lor de sănătate, cel mai adesea din motive financiare sau pentru că au apărut cheltuieli considerate mai urgente, potrivit unui sondaj realizat la inițiativa tbi bank, pe un eșantion de 1.072 respondenți din toată țara. Cele mai multe decizii de amânare au vizat controale sau investigații medicale (53%) și tratamente stomatologice (52,1%), iar motivele cel mai des invocate sunt „cheltuieli mai urgente” (43%) și imposibilitatea de a suporta întregul cost într-o singură plată (41,3%). Din numărul total de respondenți, peste 30% s-au gândit, când au luat decizia să amâne vizita la medic, că „o să mă ocup și de asta cândva”.

„Datele sondajului arată foarte clar un tipar de amânare care a devenit aproape o normalitate: pentru mulți români, grija pentru sănătatea fizică și emoțională este împinsă constant pentru «cândva». Nu pentru că nu ar conta, ci pentru că lipsa banilor, presiunea altor cheltuieli și absența unor soluții flexibile de plată transformă deciziile importante într-un plan pe termen nedefinit. Problema este că acest «cândva» vine adesea cu costuri mai mari, probleme agravate și un impact negativ asupra stării de bine. În acest context, echipa noastră vine cu o serie de soluții inteligente și avantajoase de finanțare, tocmai pentru a-i ajuta pe români să aibă mai multă grijă de ei”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi.

Alte tipuri decizii amânate au fost activități care să contribuie la dezvoltarea personală (20,2%) și proceduri de îngrijire / wellbeing / estetică (16,6%). În același timp, datele arată faptul că peste 42% dintre respondenți amână de peste un an luarea unei decizii relevante pentru sănătatea lor, în timp ce mai puțin de 10% declară că nu amână deloc astfel de decizii. Analiza retrospectivă arată că, pentru 38% dintre cei care au amânat, consecința principală a fost agravarea problemei inițiale, iar 13% semnalează apariția unui disconfort ocazional. Doar 11,3% dintre respondenți afirmă că amânarea nu a generat niciun impact.

Sondajul tbi bank a analizat modul în care românii au grijă de sănătatea lor și a fost desfășurat în ianuarie-februarie 2025, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.072 utilizatori de internet din România. Peste 54% dintre participanți sunt de sex masculin, iar aproape 25% dintre respondenți câștigă mai mult de 6.000 de lei net lunar.

Noi reguli pentru plata medicilor de familie de la 1 ianuarie

Din 1 ianuarie 2026, distribuția fondurilor pentru asistența medicală primară a fost modificată semnificativ. Doar 25% din buget este alocat plății per capita, iar 75% merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat, comparativ cu 35% per capita și 65% per serviciu în 2025, potrivit unei ordonanțe adoptate în ultima ședință de Guvern de anul trecut.

„Noua distribuţie 25% – 75% a bugetului aprobat în anul 2026 cu destinaţia asistenţă medicală primară se transpune prin diminuarea valorii punctului per capita şi creşterea valorii punctului per serviciu medical, care reprezintă utilizarea eficientă a fondurilor pentru a deconta servicii medicale necesare şi efectiv prestate asiguraţilor”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.

Modificarea afectează astfel și valorile punctelor de decontare. Plata per capita scade de la 12 lei la 8,2 lei, în timp ce plata per serviciu medical crește de la 8 lei la 10,3 lei. Aceste valori sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2026.

Noile reguli sunt stabilite prin ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS (nr. 2.339/2.015/2025), publicat în Monitorul Oficial la 31 decembrie 2025. Ordinul prevede cadrul legal pentru aplicarea valorilor punctelor și a noii distribuții bugetare.

Potrivit ordonanței de urgență aprobată de Guvern, în 2027, 20% din bugetul pentru asistența medicală primară va fi alocat plății per capita, iar 80% va merge către plata pe serviciu medical. Autoritățile subliniază că scopul modificării este corelarea fondurilor cu serviciile medicale efectiv prestate.