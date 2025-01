Trei metode simple pentru a ne reveni după excesul de sărbători. Cât de grave pot fi consecințele abuzurilor de Crăciun și Revelion

Abuzurile alimentare de sărbători pot duce la complicații serioase din punct de vedere al sănătății. Tocmai de aceea specialiștii în medicină și nutriție recomandă o perioadă de relaxare alimentară, de tonifiere a organismului și restabilire a echilibrului prin câteva sfaturi simple.

Sărbătorile de iarnă specific românești presupun, în multe cazuri, mese încărcare cu bucate de toate felurile, multe băuturi alcoolice și abuz alimentar. Drept dovadă stă și numărul mare de prezentări la Unitățile de Primire a Urgențelor de la spitalele din toată țara. Numai în județul Botoșani, în 12 zile, la Urgențe au ajuns nu mai puțin de 2800 de persoane. Mulți cu probleme grastro-intestinale provocate de abuzul alimentar. De cele mai multe ori abuzul alimentar este completat cu cel de alcool și de petreceri până la ore mici. În plus, zilele de sărbători, pentru mulți români, sunt o petrecere prelungită, cu zile în șir de mâncăruri grase, abundente, spălate cu diferite tipuri de băuturi alcoolice.

Oamenii își vizitează, prietenii, rudele, și trebuie cinstitită fiecare masă. După două săptămâni intense, organismul multor români ajunge să nu mai suporte abuzurile. Apar probleme de toate felurile, de la cele mai ușoare, cum ar fi tulburările gastrice și până la situații de viață sau de moarte, precum infarctul miocardic, AVC-ul sau scânteia care aprinde boli cronice foarte grave. Tocmai de aceea specialiștii în medicină și nutriție recomandă, ca după sărbători, dacă am scăpat cu bine, fără să ajungem pe un pat de spital, sau ușa unui cabinet medical, să începem să restabilim echilibrul în organism. Medicii recomandă trei metode la îndemâna fiecăruia.

Hidratarea, primul pas

Medicul Corneliu Saradan, de la Direcția de Sănătate Publică Botoșani este un specialist în prevenție și spune că există trei pași importanți pentru a ne regăsi echilibrul după sărbători. Mai ales dacă am făcut abuz alimentar, și nu numai. Punctul zero, spune Corneliu Saradan, este evaluarea sumară a stării de sănătate. „Punctul zero este stabilirea stării de sănătate inițiale . Greutate, înălțime, circumferință abdominală, indice de masă corporală, ca să știm de unde pornim. Folosim un cântar, să vedem cât am crescut în greutate. Stabilim indicele de masă corporală coroborând cu înălțimea. Apoi, folosim și un tensiometru să determinăm tensiunea arterială. Dacă reușim și o glicemie, și mai bine. Putem face chiar analize de început de an, dacă nu ne simțim chiar bine. De aici putem vedea ce avem de îndreptat”, spune medicul botoșănean. Mai apoi, dacă totuși nu este nevoie de investigații medicale amănunțite, începem o hidratare a organismului.

„Dintre cele trei puncte esențiale în redobândirea echilibrului după excesul de sărbători, numărul unu este apa. Apă și nu alte lichide acidulate, fructate samd. Corpul își reface echilibrul cu ajutorul apei, fiindcă 60% din corpul nostru este format din apă. În plus, dacă am luat mult în greutate de sărbători și vrem să dăm jos din kilogramele în plus, apa este din nou una dintre soluții. Dacă bem suficientă apă, tăiem foamea”, mărturisește Corneliu Saradan. La rândul său, Etosha Farmer, un dietetician și nutriționist celebru în New York, recomandă hidratarea după excesul alimentar de sărbători. „Beți jumătate din greutate corpului dumneavoastră în uncii de apă, în fiecare zi”, precizează nutriționistul american.

Etosha Farmer arată că hidratarea ne va ajuta corpul să metabolizeze cum trebuie carbohidrații și totodată va elimina excesul de sodiu din organism. În cazul în care am făcut și exces de alcool, consumul crescut de apă, din perioada de după sărbători ne va ajuta să eliminăm toxinele și să combatem efectele deshidratării severe produse de alcool.

Legumele și fructele dau tonul. Fără diete minune

După hidratarea, a doua metodă pentru restabilirea organismului recomandă de medicul Corneliu Saradan dar și de alți specialiști, este dublarea porțiilor de fructe și legume, în detrimentul mâncărurilor grase și hipercalorice. Mai ales în cazul în care am luat mult în greutate de sărbători. În cazul în care am exagerat rău cu alimentația și alcoolul în perioada sărbătorilor, legumele și fructele ar trebui să i-a locul grăsimilor și alimentelor grele. „Punctul doi înseamnă să mâncăm fructe și legume. Plus, mici tratații inofensive prin care să păcălim foamea. Adică să dăm de mâncat gurii dar fără să ne îngrașe, adică cu puține calorii. Fructele și legumele ne oferă vitamine și fibre, lucruri de care avem nevoie pentru a ne restabili echilibrul organismului după alimente foarte grase, multă carne, maioneză și ce se consumă în general de sărbători. În plus, stomacul, ficatul și pancreasul i-au o binemeritată pauză, după o suprasolicitare intensă”, spune Corneliu Saradan.

De aceeași părere este și Haylie Pomroy, un nutriționist celebru și autoarea lucrării „Cooking for a fast metabolism”. „Recomand ridichile, țelina,castravetele și ardeiul gras. Toate acestea conțin multă fibră, ceea ce vă va ajuta să ardeți tot „balastul” adunat în perioada sărbătorilor. În plus au fitonutrienți termogenici, ceea ce înseamnă că vă va ajuta să ardeți și grăsimea acumulată de-a lungul timpului”, precizează Pomroy pentru „Forbes”. La rândul său, Etosha Farmer recomandă prioritizarea proteinelor, fibrelor și a grăsimilor sănătoase pentru a reuși să restabilim echilibrul în organism.

„Prioritizați proteinele, fibre și grăsimile sănătoase în timp ce construiți, treptat pentru a ajunge la mese echilibrate. Mâncați în jur de 30 de grame de fibre pe zi, crescând cantitatea de alimente precum lintea, fasolea, verdețurile și cerealele integrale”, spune Etosha Farmer pentru „Forbes”. Totodată, specialiștii nu recomandă dietele minune și alimentația dusă la extrem dacă observăm prea multe kilograme în plus. „Trebuie să o luăm treptat, încetișor. Nu cu diete extreme. Pentru că ajungem fie să ne slăbim și mai tare organismul sau să-i oferim un nou șoc, fie când cedăm din cauza înfometării, punem dublu, în greutate”, precizează Corneliu Saradan.

Sportul face minuni. Nu foarte intens, dar constant

Al treilea punct estențial în redobândirea echilibrului este mișcarea. „Dacă am oprit robinetul la calorii, trebuie să le ardem pe cele acumulate. În plus, sportul ajută foarte bine la optimizarea nivelului trigliceridelor din sânge. Ajută, propriu-zis la detoxifiere, punerea sângelui în mișcare, a articulațiilor.

Este excelent pentru sănătatea sistemului cardio-vascular”, spune Corneliu Saradan. Specialiștii recomandă o încărcătură treptată a efortului fizic, nu efort brusc și disproporționat. Putem începe cu o simplă plimbare sau efectiv dans, pentru a continua cu alergare și mai apoi exerciții fizice mai complexe. „Bucurați-vă de mișcare cu intensitate scăzută precum plimbările, tocmai pentru a pune digestia în mișcare, din nou.”, spune dieteticianul Miranda Galati.

Excesul alimentar poate produce pagube serioase

Deși pare doar o distracție de o vacanță, excesul alimentar și abuzul de alcool de sărbători pot avea consecințe grave asupra organismului. Mai ales în cazul celor care suferă de boli cronice sau au o vârstă înaintată. În primul rând, excesul de alimente și alcool suprasolicită stomacul, ficatul și pancreasul. „Prima dată are loc suprasolicitarea stomacului după care cea a ficatului și a pancreasului. Și se ajunge de la dischinezie biliară și alte complicații gastrointestinale până la situații grave de urgență. Inclusiv un ulcer, dacă este pe un fond de sensibilitate gastrică, dar și probleme mai grave”, spune Corneliu Saradan.

Din cauza alcoolului în exces litiaza veziculară se poate agrava, apărând și inflamarea pancreasului, cu durere puternică, grețuri și vărsături. În unele cazuri există riscul de deces. Totodată abuzurile alimentare și de băuturi alcoolice pot duce la infarct miocardic și accident vascular-celebral mai ales la cei cu boli cronice cardio-vasculare dar și la cei care au o predispoziție sau un teren propice pentru aceste afecțiuni. Mai ales mezelurile și brânza consumate de sărbători conțin o cantitate mare de sare. aceasta duce la creșterea tensiunii arteriale și implicit la riscul de a face AVC. În plus, execesul de sărbători poate declanșa boli grave, mai ales când organismul se afla pe muchie de cuțit, afecțiuni precum diabetul zaharat.