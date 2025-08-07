search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru aceleași atribuții

0
0
Publicat:

Intenția Guvernului de a crește vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani și de a le reduce cuantumul lunar pe care aceștia l-ar primi la pensie a stârnit nemulțumirea breslei pentru că veniturile le-ar scădea substanțial, cu atât mai mult cu cât salariile sunt, în prezent, uriașe.

Un ciocan de judecător pus peste foarte mulți bani
Unii judecători au sporuri de asigurare a confidențialității, dar și de păstrare a acesteia

Pentru o mai bună înțelegere a statutului de magistrat, care ar putea justifica (sau nu) salariile foarte mari pe care aceștia le încasează trebuie precizat care sunt etapele pe care aceștia le parcurg până la obținerea postului: mai întâi ar trebui să obțină diploma de licență după ce a studiat 4 ani în cadrul unei facultăți de drept, pentru ca mai apoi să intre la Institutul Național de Magistratură, să participe la cursurile care țin 2 ani și să treacă de examenul final, pentru a obține diploma de magistrat.

Adică 6 ani de studii.

Spre comparație, medicii – care nu beneficiază de pensii speciale – au nevoie să termine o Facultate de Medicină cu durata de 6 ani, urmată de examenul de rezidențiat și alegerea unei specializări. Rezidențiatul poate dura între 3 și 6 ani, în funcție de specializare. Adică între 9 și 12 ani de studii. După acești 9 – 12 ani de studii, un medic primar de la un spital de urgență are un venit brut lunar de aproape 19.700 lei dacă este încadrat chiar la unitatea de primiri urgențe și 18.500 dacă este angajat la o unitate clinică, în timp ce un medic specialist are un venit lunar brut de numai 12.600 lei.

Asta în timp ce, conform datelor oficiale analizate de „Adevărul” – publicate pe 31 martie 2025 - salariul brut al unui judecător obișnuit de la un tribunal este cuprins între 19.000 și 23.600 lei, la care se adaugă și multe alte sporuri, precum:

- spor pentru condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare – 1500 lei;

- spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității – 5.580 lei

Ca atare, salariul brut lunar al unui judecător obișnuit de Tribunal este de 30.881 lei, respectiv un net de aproape 18.000 lei lunar.

Ce salarii și sporuri au judecătorii ÎCCJ

Datele oficiale consultate de „Adevărul” arată că cele mai mari salarii sunt la Înalta Curte de Casație și Justiție, lucru firesc dat fiind că acolo ajung doar judecătorii care au promovat INM și au o vechime de cel puțin 18 ani, în care intră și perioada de auditor, adică cei doi ani de cursuri la INM.

Potrivit ultimelor informații oficiale consultate de „Adevărul”, președintele Înalte Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) are un salariu brut de aproape 41.000 de lei, la care se adaugă sporurile pentru condiții de muncă, grele, vătămătoare ori periculoase, spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității în valoare de maximum 12.274 de lei, plus indemnizația pentru titlul științific de doctor de 950 de lei.

În total, puțin peste 54.000 lei brut, adică un net de circa 31.320 lei lunar.

Conform datelor oficiale publicate mai jos, un judecător la ÎCCJ are un salariu brut cuprins între 33.714 și 36.194 lei, plus sporurile sus-amintite cuprinse între 10.114 lei și 10.858 lei, rezultând un venit lunar cuprins între 43.828 lei brut ( 25.400 lei net) și 47.052 lei brut (27.290 lei net).

image

Ce venituri au judecătorii Curților de Apel

Veniturile judecătorilor Curților de apel sunt mai mici decât ale celor de la Instanța Supremă, dar și vechimea necesară la admiterea în funcție este mai mică, de numai 6 ani, față de 18 ani la ÎCCJ.

Astfel, președintele Curții de apel are un salariu brut lunar de aproape 30.000 lei, la care se adaugă sporurile pentru condiții grele de 1.500 lei, sporul pentru suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru asigurarea confidențială de aproape 6.000 lei, plus sporul pentru păstrarea confidențialității (care este diferit de cel pentru asigurarea confidențialității) în valoare de aproape 1.500 lei, după cum se poate vedea în tabelul de mai jos. Rezultatul este un venit brut lunar de 39.000 lei, adică un venit net de 22.600 lei.

Un judecător de Curte de Apel are un salariu brut cuprins între 23.150 și 26.700 lei, plus cele patru sporuri amintite cuprinse între 6.946 lei – 8.026 lei, rezultând un salariu brut de 30.096 lei – 34.726 lei, respectiv un venit net cuprins între 17.456 lei și 20.141 lei..

image
Citește și: Cum au luat naștere pensiile speciale și de ce sunt greu de eliminat. „Nu ar rezolva nimic un referendum”

Ce salarii și sporuri au judecătorii de tribunal

Ultimele date oficiale privind indemnizațiile judecătorilor de tribunale, datate septembrie 2024, arată că președintele de tribunal are o indemnizație brută de bază de 26.753 lei, la care se adaugă sporul pentru condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare de 1.500 de lei, sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihologică și sporul pentru păstrarea confidențialității de 6.526 lei, rezultând un brut de 34.779 lei, respectiv un venit net de 20.172 lei.

Conform tabelului de mai jos, salariul brut al unui judecător de tribunal este cuprins între19.000 și 23.600 lei, la care se adaugă și multe alte sporurile de 7.080 lei, rezultând un brut cuprins între 26.080 lei și 30.68o lei, respectiv un net cuprins între și 15.126 lei 17.794 lei.

image
image

Ce salarii și sporuri au procurorii

Ultimele date oficiale privind indemnizațiile și sporurile procurorilor prezentate și în tabelul de mai jos, arată că salariile cele mai mari sunt în cadrul Parchetului General (Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție).

Astfel, procurorul general are un salariu brut de 36.313 lei, la care se adaugă sporurile de risc și suprasolicitare neuropsihică de 7.578 lei, cel de confidențialitate de 1.816 lei și cel de condiții grele de muncă, vătămătoare sau periculoase de 1.500 de lei, rezultând un venit brut lunar de 45.707 lei, respectiv 26.510 lei net.

Un procuror șef de secție PÎCCJ are un salariu brut de minimum 27.121 lei și maximum 33.833 lei, la care se adaugă sporurile în cuantum total de min. 8.136 și max. 9.914 lei, rezultând un venit brut lunar cuprins între 35.257 lei și 43.747 lei.

În acest caz, venitul net lunar este de min. 20.449 lei și max. 25.373 lei.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) are indemnizația de încadrare de mi. 23.968 lei și max. 29.898 lei, plus sporuri de min. 7.190 lei și max. 8.970 lei, rezultând un venit lunar brut de min. 31.158 lei și max. 38.868 lei, respectiv un minim net de 18.071 lei și un maxim de 22.543 lei.

Citește și: Președinții Curților de Apel spun că se duce o „campanie agresivă” împotriva magistraților pentru „distrugerea încrederii cetățenilor în actul de justiție”

Un procuror cu grad de PCA are un salariu brut de încadrare cuprins între 21.445 lei și 26.753 lei, plus sporuri minime de 6.434 lei și maxime de 8.026, rezultând un venit brut cuprins între 27.879 lei și 34.779 lei. Netul lunar în acest caz este cuprins între 16.170 lei și 20.172 lei.

Prim procurorul Parchetului de pe lângă tribunale are același venit ca un procuror cu grad din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, respectiv un venit brut cuprins între 27.879 lei și 34.779 lei., adică un venit net lunar între 16.170 lei și 20.172 lei.

Cele mai mici salarii din breasla procurorilor sunt cele ale stagiarilor care pornesc de la 9.873 lei brut, până la 10.894 lei brut, la care se adaugă sporurile de min. 2.962 și max. 3.268 lei, rezultând un venit brut lunar cuprins între 12.835 lei și 14.162 lei, respectiv un net între 7.444 lei și 8.213 lei.

image
image

Menționăm că, la nivelul lunii martie 2025, când au fost publicate grilele de salarizare ale magistraților, nu intraseră în vigoare măsurile de austeritate care prevăd reducerea sporurilor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase la maxim 300 de lei, de la 1.500 lei.

Calculele efectuate de „Adevărul” sunt însă relevante în raport cu drepturile de pensionare ale magistraților și a modificărilor care vor fi făcute prin reforma pensiilor speciale.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, gest COPLEȘITOR față de mama sa! „Îmi este cu adevărat rușine...”
gandul.ro
image
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
mediafax.ro
image
Returul Drita – FCSB NU se vede la TV! Duelul din Europa League va fi transmis pe Voyo
fanatik.ro
image
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare” pentru SpaceX
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Reguli noi pentru pensiile private. Beneficiarii nu vor mai putea să retragă toată pensia deodată
kanald.ro
image
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
E cutremur! Avem DOCUMENTUL cu măsurile de austeritate din pachetul II. Concedieri masive, tăieri de salarii, e grav!
romaniatv.net
image
Pensii sub 3.000 de lei, tăiate cu 10%. Ce categorii de pensionari vor plăti CASS
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
Pippa Middleton profimedia 0889867503 jpg
Anunțul fericit făcut de sora lui Kate Middleton! Pippa o va face din nou mândră pe Prințesa de Wales
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Clipboard1 jpg
Vicii care l-au ucis pe autorul piesei „Take, Ianke şi Cadâr”. Cum și-l amintea maestrul Radu Beligan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?