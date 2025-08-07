Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru aceleași atribuții

Intenția Guvernului de a crește vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani și de a le reduce cuantumul lunar pe care aceștia l-ar primi la pensie a stârnit nemulțumirea breslei pentru că veniturile le-ar scădea substanțial, cu atât mai mult cu cât salariile sunt, în prezent, uriașe.

Pentru o mai bună înțelegere a statutului de magistrat, care ar putea justifica (sau nu) salariile foarte mari pe care aceștia le încasează trebuie precizat care sunt etapele pe care aceștia le parcurg până la obținerea postului: mai întâi ar trebui să obțină diploma de licență după ce a studiat 4 ani în cadrul unei facultăți de drept, pentru ca mai apoi să intre la Institutul Național de Magistratură, să participe la cursurile care țin 2 ani și să treacă de examenul final, pentru a obține diploma de magistrat.

Adică 6 ani de studii.

Spre comparație, medicii – care nu beneficiază de pensii speciale – au nevoie să termine o Facultate de Medicină cu durata de 6 ani, urmată de examenul de rezidențiat și alegerea unei specializări. Rezidențiatul poate dura între 3 și 6 ani, în funcție de specializare. Adică între 9 și 12 ani de studii. După acești 9 – 12 ani de studii, un medic primar de la un spital de urgență are un venit brut lunar de aproape 19.700 lei dacă este încadrat chiar la unitatea de primiri urgențe și 18.500 dacă este angajat la o unitate clinică, în timp ce un medic specialist are un venit lunar brut de numai 12.600 lei.

Asta în timp ce, conform datelor oficiale analizate de „Adevărul” – publicate pe 31 martie 2025 - salariul brut al unui judecător obișnuit de la un tribunal este cuprins între 19.000 și 23.600 lei, la care se adaugă și multe alte sporuri, precum:

- spor pentru condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare – 1500 lei;

- spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității – 5.580 lei

Ca atare, salariul brut lunar al unui judecător obișnuit de Tribunal este de 30.881 lei, respectiv un net de aproape 18.000 lei lunar.

Ce salarii și sporuri au judecătorii ÎCCJ

Datele oficiale consultate de „Adevărul” arată că cele mai mari salarii sunt la Înalta Curte de Casație și Justiție, lucru firesc dat fiind că acolo ajung doar judecătorii care au promovat INM și au o vechime de cel puțin 18 ani, în care intră și perioada de auditor, adică cei doi ani de cursuri la INM.

Potrivit ultimelor informații oficiale consultate de „Adevărul”, președintele Înalte Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) are un salariu brut de aproape 41.000 de lei, la care se adaugă sporurile pentru condiții de muncă, grele, vătămătoare ori periculoase, spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității în valoare de maximum 12.274 de lei, plus indemnizația pentru titlul științific de doctor de 950 de lei.

În total, puțin peste 54.000 lei brut, adică un net de circa 31.320 lei lunar.

Conform datelor oficiale publicate mai jos, un judecător la ÎCCJ are un salariu brut cuprins între 33.714 și 36.194 lei, plus sporurile sus-amintite cuprinse între 10.114 lei și 10.858 lei, rezultând un venit lunar cuprins între 43.828 lei brut ( 25.400 lei net) și 47.052 lei brut (27.290 lei net).

Ce venituri au judecătorii Curților de Apel

Veniturile judecătorilor Curților de apel sunt mai mici decât ale celor de la Instanța Supremă, dar și vechimea necesară la admiterea în funcție este mai mică, de numai 6 ani, față de 18 ani la ÎCCJ.

Astfel, președintele Curții de apel are un salariu brut lunar de aproape 30.000 lei, la care se adaugă sporurile pentru condiții grele de 1.500 lei, sporul pentru suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru asigurarea confidențială de aproape 6.000 lei, plus sporul pentru păstrarea confidențialității (care este diferit de cel pentru asigurarea confidențialității) în valoare de aproape 1.500 lei, după cum se poate vedea în tabelul de mai jos. Rezultatul este un venit brut lunar de 39.000 lei, adică un venit net de 22.600 lei.

Un judecător de Curte de Apel are un salariu brut cuprins între 23.150 și 26.700 lei, plus cele patru sporuri amintite cuprinse între 6.946 lei – 8.026 lei, rezultând un salariu brut de 30.096 lei – 34.726 lei, respectiv un venit net cuprins între 17.456 lei și 20.141 lei..

Ce salarii și sporuri au judecătorii de tribunal

Ultimele date oficiale privind indemnizațiile judecătorilor de tribunale, datate septembrie 2024, arată că președintele de tribunal are o indemnizație brută de bază de 26.753 lei, la care se adaugă sporul pentru condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare de 1.500 de lei, sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihologică și sporul pentru păstrarea confidențialității de 6.526 lei, rezultând un brut de 34.779 lei, respectiv un venit net de 20.172 lei.

Conform tabelului de mai jos, salariul brut al unui judecător de tribunal este cuprins între19.000 și 23.600 lei, la care se adaugă și multe alte sporurile de 7.080 lei, rezultând un brut cuprins între 26.080 lei și 30.68o lei, respectiv un net cuprins între și 15.126 lei 17.794 lei.

Ce salarii și sporuri au procurorii

Ultimele date oficiale privind indemnizațiile și sporurile procurorilor prezentate și în tabelul de mai jos, arată că salariile cele mai mari sunt în cadrul Parchetului General (Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție).

Astfel, procurorul general are un salariu brut de 36.313 lei, la care se adaugă sporurile de risc și suprasolicitare neuropsihică de 7.578 lei, cel de confidențialitate de 1.816 lei și cel de condiții grele de muncă, vătămătoare sau periculoase de 1.500 de lei, rezultând un venit brut lunar de 45.707 lei, respectiv 26.510 lei net.

Un procuror șef de secție PÎCCJ are un salariu brut de minimum 27.121 lei și maximum 33.833 lei, la care se adaugă sporurile în cuantum total de min. 8.136 și max. 9.914 lei, rezultând un venit brut lunar cuprins între 35.257 lei și 43.747 lei.

În acest caz, venitul net lunar este de min. 20.449 lei și max. 25.373 lei.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) are indemnizația de încadrare de mi. 23.968 lei și max. 29.898 lei, plus sporuri de min. 7.190 lei și max. 8.970 lei, rezultând un venit lunar brut de min. 31.158 lei și max. 38.868 lei, respectiv un minim net de 18.071 lei și un maxim de 22.543 lei.

Un procuror cu grad de PCA are un salariu brut de încadrare cuprins între 21.445 lei și 26.753 lei, plus sporuri minime de 6.434 lei și maxime de 8.026, rezultând un venit brut cuprins între 27.879 lei și 34.779 lei. Netul lunar în acest caz este cuprins între 16.170 lei și 20.172 lei.

Prim procurorul Parchetului de pe lângă tribunale are același venit ca un procuror cu grad din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, respectiv un venit brut cuprins între 27.879 lei și 34.779 lei., adică un venit net lunar între 16.170 lei și 20.172 lei.

Cele mai mici salarii din breasla procurorilor sunt cele ale stagiarilor care pornesc de la 9.873 lei brut, până la 10.894 lei brut, la care se adaugă sporurile de min. 2.962 și max. 3.268 lei, rezultând un venit brut lunar cuprins între 12.835 lei și 14.162 lei, respectiv un net între 7.444 lei și 8.213 lei.

Menționăm că, la nivelul lunii martie 2025, când au fost publicate grilele de salarizare ale magistraților, nu intraseră în vigoare măsurile de austeritate care prevăd reducerea sporurilor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase la maxim 300 de lei, de la 1.500 lei.

Calculele efectuate de „Adevărul” sunt însă relevante în raport cu drepturile de pensionare ale magistraților și a modificărilor care vor fi făcute prin reforma pensiilor speciale.