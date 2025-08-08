search
Vineri, 8 August 2025
Declarații contradictorii privind un posibil summit Trump-Putin-Zelenski. Ce spune președintele american

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele SUA a respins declarațiile apărute în presă citând o sursă conform cărora se va întâlni cu Vladimir Putin doar cu condiția ca acesta să accepte o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează presa americană, preluată de Ukrainska Pravda.

Donald Trump si Vladimir Putin FOTO AFP
Donald Trump si Vladimir Putin FOTO AFP

La o conferință de presă la Casa Albă, Trump a fost întrebat dacă este adevărat că a condiționat întâlnirea sa cu Putin de o întâlnire cu a acestuia cu Zelenski.

„Nu, nu trebuie”, a răspuns el.

Liderul de la Casa Albă a fost întrebat, de asemenea, dacă termenul limită  de 8 august pentru ca liderul de la Kremlin să accepte un armistițiu râmâne valabil.

„Va depinde de el. Vom vedea ce are de spus. Sunt foarte dezamăgit”, a spus el.

Aceste clarificări vin în contextul în care un oficial al Casei Albe a declarat pentru presa americană cî întâlnirea dintre președinții rus și american va avea loc doar cu condiția ca Vladimir Putin să accepte o întrevedere cu Volodimir Zelenski în vederea unui acord de pace.

Vladimir Putin consideră prematură o întâlnire cu Volodimir Zelenski

Trump a anunţat miercuri că intenţionează să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin „foarte curând”, iar Kremlinul a confirmat că se fac planuri pentru o întrevedere între cei doi lideri.

Putin a confirmat la rândul său menționând că Emiratele Arabe Unite ar putea fi locul potrivit pentru un astfel de summit bilateral. De altfel, acesta s-a întâlnit joi la Moscova cu preşedintele EAU, Mohamed bin Zayed al-Nahyan. 

Însă el a subliniat că o întâlnire cu Zelenski ar fi prematură în acest stadiu din perspectiva Moscovei.

„Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie întrunite anumite condiţii. Din păcate, suntem încă departe de a crea astfel de condiţii”. 

Declarații contradictorii privind cine a propus întâlnirea

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis într-un comunicat că „preşedintele Trump ar dori să se întâlnească atât cu preşedintele Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski, întrucât doreşte ca acest război brutal să ia sfârşit”.

„Casa Albă lucrează la detaliile acestor potenţiale întâlniri, iar detaliile vor fi furnizate la momentul oportun”, a adăugat ea ea.

Leavitt declarase miercuri că propunerea unui summit Trump-Putin a venit din partea Moscovei. 

Consilierul Kremlinului Iuri Uşakov a contrazis însă declaraţia lui Leavitt potrivit căreia solicitarea a venit din partea Moscovei, precizând că venit „la propunerea părţii americane”.

Joi, Putin a revenit asupra declaraţiei, spunând că „ambele părţi au manifestat interes. Ce s-a spus mai întâi nu mai este important”.

Declarația care a provocat ambiguitate

SUA ar fi insistat asupra unei întâlniri Putin-Zelenski drept condiție pentru un summit Trump-Putin, a relatat în exclusivitate New York Post.

Un oficial al Casei Albe declarase pentru Associated Press sub rezerva anonimatului, în cursul zilei de joi, că SUA ar condiționa întrevederea între lideri de un summit Trump-Putin, dar a nuanțat ulterior declarația, spunând că un astfel de summit ar avea o probabilitate mai redusă, dacă liderul rus refuză.

Vorbind despre posibile discuții directe cu Zelenski, Putin a spus că a menționat de mai multe ori că nu este împotriva acestora, adăugând: „Este o posibilitate, dar trebuie întrunite anumite condiții”.

Kremlinul a declarat anterior că ar fi oportun ca Putin și Zelenski să se întâlnească doar atunci când un acord negociat de delegațiile lor ar fi aproape de a fi semnat.

Un oficial ucrainean a declarat că, inițial, ar fi fost propuse întâlniri bilaterale între Trump şi Putin, respectiv între Trump şi Zelenski, urmate de o întâlnire trilaterală.

Confuzia legată de o întâlnire Putin -Zelenski a apărut abia după ce „ruşii au încercat să ascundă sau să minimizeze” această parte a planului, a declarat oficialul ucrainean.

„Propunem, să ne concentrăm, în primul rând, pe pregătirea unei întâlniri bilaterale cu Trump şi considerăm că este foarte important ca această întâlnire să fie fructuoasă şi productivă”, a declarat consilierul Kremlinului.

SUA

