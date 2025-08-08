search
Vineri, 8 August 2025
Povestea celei mai neașteptate imagini cu Ion Iliescu: în papuci, lângă Marilyn Monroe. Cum a ajuns în Playboy

Publicat:

În 2006, Ion Iliescu a surprins România acordând un interviu revistei „Playboy”. Apărut chiar în ediția de Crăciun, materialul a fost ilustrat cu o fotografie memorabilă: fostul președinte, în papuci, lângă un portret al lui Marilyn Monroe.

Ion Iliescu, în papuci, lângă fotografia celebrei Marilyn Monroe. FOTO: arhiva Playboy Magazine
Ion Iliescu, în papuci, lângă fotografia celebrei Marilyn Monroe. FOTO: arhiva Playboy Magazine

Într-un dialog cu Ionuț Vulpescu, înainte de moartea sa la 95 de ani, publicat integral de „Adevărul”, fostul preşedinte Ion Iliescu a povestit cum a ajuns în paginile publicației „Playboy” și ce a însemnat acel moment pentru el.

Sătul să fie catalogat „bolșevic” chiar și după încheierea celui de-al treilea mandat prezidențial, Ion Iliescu a decis, în 2006, să acorde un interviu ediției românești a revistei „Playboy”. Interviul, întins pe opt pagini, a apărut în ediția de Crăciun, considerat cel mai important număr al anului pentru publicaţia respectivă.

La acea vreme, redactor-șef al „Playboy” era scriitorul Dan Silviu Boerescu, care a realizat dialogul cu Iliescu chiar în sediul PSD din strada Atena, unde acesta pregătea un congres al partidului. Publicarea interviului a stârnit controverse, mai ales datorită unei fotografii neobișnuite: Ion Iliescu, în papuci, alături de portretul legendei Marilyn Monroe.

„Erosul face parte din viață”

Întrebat de Ionuț Vulpescu, cu puțin timp înainte de ultima sa spitalizare, cum de a acceptat propunerea revistei Playboy, Ion Iliescu a răspuns cu umor și detașare.

„A existat un timp în România în care până și publicațiile acestea, siropoase, aveau publicul lor și erau în print. Era o revistă dedicată sexului frumos, dar nu făcea rabat de producție culturală. În paginile acelei reviste erau și idei, nu erau deloc goale de conținut. Erosul face parte din viață. Cine nu crede asta, ori e ipocrit, ori are o problemă!”, a spus Ion Iliescu.

Fostul președinte a explicat că, deși „boy” nu mai era, se considera încă „un player” și a privit invitația drept o experiență interesantă pentru public. Fotografia în papuci, a precizat el, fusese făcută „așa cum era condiționat accesul vizitei la muzeu”, iar alăturarea cu portretul lui Marilyn Monroe a devenit un motiv de glume pentru „cârcotași”.

De la Gorbaciov la glume cu KGB-ul

De asemenea, Ion Iliescu a subliniat că întrebările adresate de Playboy au fost „mai mult decât decente, provocatoare în sensul bun politic”, acoperind subiecte de la Crăciunul revoluționar până la preferințele culinare. Coincidența a făcut ca, în aceeași perioadă, Mihail Gorbaciov să apară în ediția ungurească a revistei.

„Unii ziceau că KGB-ul controlează Playboy din umbră și ne dă un semn… Eu zic că pentru niște domni de la est, am fost mai progresiști decât sunt unii cu vreo șase-șapte decenii mai tineri”, a glumea Ion Iliescu referitor la acest subiect.

„Nu era nimic scandalos”

În final, fostul preşedinte a argumentat că nu vedea nimic neobișnuit în a acorda un interviu unei publicații asociate cu divertismentul și erotismul, reamintind că, în străinătate, personalități politice și academice importante apăruseră în paginile revistei.

„Unul dintre autorii mei preferați, John Kenneth Galbraith, a dat cândva un interviu ediției americane Playboy. Numai în spațiul mioritic părea ceva curios ca un om de știință sau unul politic să acorde un interviu acestei publicații. Mă felicit pentru el, am setat un standard”, declara el, mărturisind că, în plus, a fost convins și de unul dintre consilierii săi că apariția era „o mișcare inspirată”.

Vă reamintim că Ion Iliescu a murit la 95 de ani, pe 5 august, şi înmormântarea sa a fost marcată de tensiuni legate de oportunitatea decretării zilei de 7 august drept zi de doliu naţional, în condiţiile în care acesta este încă judecat pentru implicarea sa în Revoluţia din 1989 şi mineriadele care au avut loc în timpul mandatelor sale.

Societate

