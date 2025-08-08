search
S-a născut o nouă stea a tenisului: într-un an, din afara topului 300, direct în elită. Are doar 18 ani

0
0
Publicat:

Victoria Mboko, jucătoare de tenis în vârstă de 18 ani, a devenit campioană la Montreal și a ajuns în lumina reflectoarelor odată cu victoria obținută în fața japonezei Naomi Osaka, în finala turneului, scor 2-6, 6-4, 6-1.

Victoria Mboko e campioană la Montreal, la 18 ani. Foto Sky Sports
Victoria Mboko e campioană la Montreal, la 18 ani. Foto Sky Sports

De asemenea, la Rogers Cup, canadianca a învins patru foste campioane de Mare Șlem. De-a lungul a două săptămâni fără cusur, Mboko a făcut o figură frumoasă și s-a impus în fața lui Kenin, Gauff, Rybakina şi Osaka.

După ce a revenit de la 0-1 la seturi și a salvat minge meci în semifinala contra Elenei, puștoaica a început cu stângul și finala, însă a schimbat registrul și s-a impus, prin viteza de reacție în fața cvadruplei campioane de Grand Slam, scor final 2-6, 6-4, 6-1, după o partidă ce a durat două ore și 5 minute.

Nu se afla nici măcar în top 300 WTA în 2024, acum pe poziția 25 

Victoria Mboko este cea de-a treia jucătoare de tenis din Canada care s-a impus la Rogers Cup, după Faye Urban (în 1969) şi Bianca Andreescu (în 2019), devenind, de asemenea, a treia jucătoare din istorie care să câştige un WTA 1000 din postura de deţinătoare de wildcard. Doar Maria Sharapova (Cincinnati 2011) şi Bianca Andreescu (Indian Wells 2019) au mai reuşit asemenea performanțe.

În 2025, Mboko a adunat deja 53 de victorii (și doar 9 înfrângeri), iar de luni va ocupa locul 25 în clasamentul WTA. Un salt impresionant, mai ales dacă ne amintim că la finalul anului trecut nici măcar nu se afla în top 300 mondial. Datorită acestei reușite, sportiva va fi printre capii de serie la US Open, ultimul Grand Slam al sezonului.

SHE'S A CHAMPION ‼️🏆🇨🇦 victoria mboko claims the title at the wta1000 in montreal defeating 🇯🇵 naomi osaka, 2-6 6-4 6-1!she is 53-9 in 2025,she is #25 in the world,she is the champion in montreal! ✨🏆 pic.twitter.com/tv6Pqoskqc

— victoria mboko updates (@mbokodaily) August 8, 2025

Triumful de la Rogers Cup i-a adus canadiencei mai multe borne importante, una dintre cele mai notabile fiind performanța de a deveni a doua cea mai tânără jucătoare din istorie care obține patru victorii în fața unor campioane de Grand Slam în cadrul aceluiași turneu. Singura care a reușit acest lucru la o vârstă mai fragedă este Serena Williams, ce semna aceeași ispravă la US Open 1999, la doar 17 ani și 11 luni.

În întreaga istorie, o singură altă jucătoare își adjudecase primul titlu din carieră la un turneu de categoria WTA 1000 înainte de Mboko. Coincidența face ca aceasta să fie chiar Naomi Osaka, pe care Mboko a învins-o în finala de la Montreal, scrie Eurosport.

A cincea cea mai tânără campioană a Openului Canadian

Mboko este cea de-a doua cea mai slab jucătoare din istoria Open, care câștigă un turneu de WTA 1000, după Kim Clijsters (locul 133 în lume, când cucerea Indian Wells 2005). Mai exact, la 18 ani și 336 de zile, Mboko intră direct în istorie ca a cincea cea mai tânără campioană a Openului Canadian. În fruntea clasamentului stă Jennifer Capriati, al cărei record pare imposibil de doborât: în 1991, americanca ridica trofeul la doar 15 ani și 129 de zile.

Performanțele nu se opresc aici. Mboko e acum doar a treia jucătoare din toate timpurile care câștigă Rogers Cup după ce a pierdut primul set în finală. Celelalte două nume? Nici mai mult, nici mai puțin decât legendele Margaret Court (1970) și Martina Hingis (2000).

Pe partea financiară, saltul e la fel de spectaculos. Până acum, Victoria strânsese 458.000 de dolari din premii în toată cariera. Victoria de la Montreal i-a adus un singur cec de 752.000 de dolari - cu 164% mai mult decât tot ce câștigase până atunci la un loc.

Victoria Mboko just beat Naomi Osaka in front of a home crowd to win her first WTA title at the Canadian Open—and a $752K payday.The prize money nearly triples her career earnings:🔹 Before: $458K🔹 After: $1.21M (+164%) pic.twitter.com/EnXA8PyZMT

— Front Office Sports (@FOS) August 8, 2025

„Trebuie să am grijă, m-a durut!”

Mboko s-a hotărât să nu participe la Cincinnati, competiția care a debutat, deja, la Ohio, pentru a se putea concentra mai mult pe pregătirea pentru US Open, unde va fi, pentru prima dată, cap de serie. „Nu voi juca la Cincinnati, trebuie să am grijă de încheietura mâinii, care m-a durut puțin în ultimele zile. E mult prea repede să mă duc acolo, am nevoie de câteva zile de pauză!”, a anunțat campioana de la Montreal, care s-a făcut cunoscută pentru publicul din România în luna aprilie, când a spulberat-o pe Miriam Bulgaru în calificările BJK Cup, 6-1, 6-4. 

Sport

